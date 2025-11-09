الشقيقان هيرنانديز يجلدان والدهما: تخلّى عنّا

تحدث اللاعب الفرنسي لوكاس هيرنانديز
بصراحة عن أثر رحيل والده المفاجئ عن العائلة، قائلاً إنه لم يفهم ولن يفهم سبب مغادرته، وأنه لن يعتبره أباً على الرغم من الرابط البيولوجي.
وأضاف لوكاس أنه إذا رغب والده يوما في لقائه لتقديم تفسير، فسيقبل اللقاء، لكنه يعتبر ما حدث أمراً لا يُصلح.
أخوه ثيو هيرنانديز
، أكد أن مغادرة الأب تركت فراغا كبيرا في حياتهما، مشيرا إلى أن كل ما هما عليه اليوم
يعود الفضل فيه إلى والدتهما التي ربّتهما بمحبة وتفانٍ.
القصة أثارت تفاعلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بقوة الأمومة والوفاء العائلي.