الشقيقان هيرنانديز يجلدان والدهما: تخلّى عنّا

تحدث اللاعب الفرنسي عن أثر رحيل والده المفاجئ

تحدث اللاعب الفرنسي بصراحة عن أثر رحيل والده المفاجئ عن العائلة، قائلاً إنه لم يفهم ولن يفهم سبب مغادرته، وأنه لن يعتبره أباً على الرغم من الرابط البيولوجي.

وأضاف لوكاس أنه إذا رغب والده يوما في لقائه لتقديم تفسير، فسيقبل اللقاء، لكنه يعتبر ما حدث أمراً لا يُصلح.

أخوه ، أكد أن مغادرة الأب تركت فراغا كبيرا في حياتهما، مشيرا إلى أن كل ما هما عليه يعود الفضل فيه إلى والدتهما التي ربّتهما بمحبة وتفانٍ.

القصة أثارت تفاعلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بقوة الأمومة والوفاء العائلي.











