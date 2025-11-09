الأخبار
هاشتاغ يونايتد يبيع "لاعبيه الافتراضيين" بصفقات قياسيّة

هاشتاغ يونايتد يبيع &quot;لاعبيه الافتراضيين&quot; بصفقات قياسيّة
كرة القدم

2025-11-09 | 02:51
هاشتاغ يونايتد يبيع "لاعبيه الافتراضيين" بصفقات قياسيّة

إتمام "انتقالين قياسيّين عالميّا" للاعبَيه المعتمدَين على الذكاء الاصطناعي

أكّد نادي "هاشتاغ يونايتد" الإنكليزي، المنافس في دوري إسثمِيان (درجة الهواة الممتازة)، إتمام "انتقالين قياسيّين عالميّا" للاعبَيه المعتمدَين على الذكاء الاصطناعي، هولي وهارفي، بعد أسابيع من الجدل الذي أثارته خطوة التعاقد معهما.
وقال النادي إن العملية تُتوَّج مسعاه ليكون من أكثر العلامات الكروية ابتكارا وتداولا، في إقرارٍ ضمني بأنّ المشروع يحمل طابعا ترويجيّا يعتمد على المحتوى الرقمي.
وكان "هاشتاغ يونايتد" قد أعلن الشهر الماضي ضمّ لاعبين افتراضيين بعقود احترافية، مع الإشارة إلى تأجيل ظهورهما على أرض الملعب إلى حين إتاحة التكنولوجيا ذلك، في خطوة لاقت انتقادات واسعة وحقّقت انتشارا كبيرا عبر منصّاته.
ويعدّ النادي من روّاد النهج القائم على الإعلام الاجتماعي، إذ يبثّ حزما متكاملة من الكواليس ومحتوى يوم المباراة عبر قناته في يوتيوب ومنصّات أخرى، ما أسهم في تراكم قاعدة جماهيرية كبيرة وعقد شراكات تجارية بارزة.
وأوضح النادي أنّ اللاعبين الافتراضيين انتقلا مقابل مبلغ غير مُعلَن، وتمت الصفقة لطرف لم يُكشَف عن هويته، ويأتي ذلك امتدادا لمسيرة صعود هاشتاغ يونايتد عبر درجات الهواة مستفيدا من حضوره الرقمي.
في المقابل، يستمرّ الجدل حول الحدود الفاصلة بين تسويق العلامة الرياضية وحدود المنافسة الفعلية داخل المستطيل الأخضر.



مانشستر يونايتد: أسوأ موسم وإيرادات قياسية
2025-09-18

مانشستر يونايتد: أسوأ موسم وإيرادات قياسية

برشلونة يبيع لاعبه المنسي ويقطف 11 مليون يورو
2025-08-16

برشلونة يبيع لاعبه المنسي ويقطف 11 مليون يورو

غرامة وإيقاف للاعب وحفيد أسطورة يونايتد
2025-10-17

غرامة وإيقاف للاعب وحفيد أسطورة يونايتد

التحقيقات متواصلة في وفاة لاعبة شيفيلد يونايتد
2025-09-20

التحقيقات متواصلة في وفاة لاعبة شيفيلد يونايتد

هاشتاغ يونايتد يبيع "لاعبيه الافتراضيين" بصفقات قياسيّة

رياضة

كرة القدم

هاشتاغ يونايتد

دوري إسثمِيان

مجلس استشاري من النجوم لتعزيز نمو اللعبة
الشقيقان هيرنانديز يجلدان والدهما: تخلّى عنّا

مجلس استشاري من النجوم لتعزيز نمو اللعبة
02:55

مجلس استشاري من النجوم لتعزيز نمو اللعبة

تشكيل مجلس استشاري جديد يضمّ أعلاماً رياضية

02:55

مجلس استشاري من النجوم لتعزيز نمو اللعبة

تشكيل مجلس استشاري جديد يضمّ أعلاماً رياضية

الشقيقان هيرنانديز يجلدان والدهما: تخلّى عنّا
02:50

الشقيقان هيرنانديز يجلدان والدهما: تخلّى عنّا

تحدث اللاعب الفرنسي عن أثر رحيل والده المفاجئ

02:50

الشقيقان هيرنانديز يجلدان والدهما: تخلّى عنّا

تحدث اللاعب الفرنسي عن أثر رحيل والده المفاجئ

6 من أصل 10 تعليقات: عنصرية مذهلة ضد يامال
02:37

6 من أصل 10 تعليقات: عنصرية مذهلة ضد يامال

تقرير مقلق صادر عن المرصد الإسباني لمناهضة العنصرية

02:37

6 من أصل 10 تعليقات: عنصرية مذهلة ضد يامال

تقرير مقلق صادر عن المرصد الإسباني لمناهضة العنصرية

مجلس استشاري من النجوم لتعزيز نمو اللعبة
02:55
الشقيقان هيرنانديز يجلدان والدهما: تخلّى عنّا
02:50
6 من أصل 10 تعليقات: عنصرية مذهلة ضد يامال
02:37
في سنّ 21 عاماً ... رحيل مؤلم لحارسة المرمى الشابة
02:36

