هاشتاغ يونايتد يبيع "لاعبيه الافتراضيين" بصفقات قياسيّة

إتمام "انتقالين قياسيّين عالميّا" للاعبَيه المعتمدَين على

أكّد نادي "هاشتاغ " الإنكليزي، المنافس في إسثمِيان (درجة الهواة الممتازة)، إتمام "انتقالين قياسيّين عالميّا" للاعبَيه المعتمدَين على ، هولي وهارفي، بعد أسابيع من الجدل الذي أثارته خطوة التعاقد معهما.

إن العملية تُتوَّج مسعاه ليكون من أكثر العلامات الكروية ابتكارا وتداولا، في إقرارٍ ضمني بأنّ المشروع يحمل طابعا ترويجيّا يعتمد على المحتوى الرقمي.

وكان "هاشتاغ يونايتد" قد أعلن الشهر الماضي ضمّ لاعبين افتراضيين بعقود احترافية، مع الإشارة إلى تأجيل ظهورهما على أرض الملعب إلى حين إتاحة التكنولوجيا ذلك، في خطوة لاقت انتقادات وحقّقت انتشارا كبيرا عبر منصّاته.

ويعدّ النادي من روّاد النهج القائم على الإعلام الاجتماعي، إذ يبثّ حزما متكاملة من الكواليس ومحتوى يوم المباراة عبر قناته في ومنصّات أخرى، ما أسهم في تراكم قاعدة جماهيرية كبيرة وعقد شراكات تجارية بارزة.

وأوضح النادي أنّ اللاعبين الافتراضيين انتقلا مقابل مبلغ غير مُعلَن، وتمت الصفقة لطرف لم يُكشَف عن هويته، ويأتي ذلك امتدادا لمسيرة صعود هاشتاغ يونايتد عبر درجات الهواة مستفيدا من حضوره الرقمي.

