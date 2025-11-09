الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مجلس استشاري من النجوم لتعزيز نمو اللعبة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مجلس استشاري من النجوم لتعزيز نمو اللعبة
A-
A+

كرة القدم

2025-11-09 | 02:55
مجلس استشاري من النجوم لتعزيز نمو اللعبة

تشكيل مجلس استشاري جديد يضمّ أعلاماً رياضية

أعلنت الرابطة الأميركية لكرة القدم النسائية (NWSL) في السادس من تشرين الثاني – نوفمبر الفائت، عن تشكيل مجلس استشاري جديد يضمّ أعلاماً رياضية مثل أليكس مورغان وسو بيرد وماجيك جونسون، بهدف دفع نموّ الدوري وتعزيز مكانته في المشهد الرياضي.
ويأتي القرار في سياق “صراع” واضح بين الدوريات النسائية والحاجة إلى موارد أكبر، وحاضنة جماهيرية واسعة، وبُنى تحتية أقوى، وتسعى الرابطة إلى منافسة أكبر للدوريات الكبرى، وتوفير دوريّ محترف ثابت ومستدام.
ويظهر المسعى الرغبة في التحوّل من مجرد لعبة إلى منصة تجاريّة، ويشير إلى أنّ “الصراع” ليس فقط داخل الملعب، بل فيما وراءه من حقوق البثّ، إلى استقطاب المستثمرين، ومنصات الإعلام إلى تكوين جماهير جديدة، ويدلّ على أن القيادة الرياضية تعيّ أن النمو يتطلّب مشاركة رموز وخبراء، لا المراكز التنفيذية فقط.
وكانت أعلنت شبكة ESPN أنّ الموسم العادي للدوري الأميركي لكرة القدم النسائية لعام 2025 سجّل ارتفاعاً في متوسط المشاهدة على منصّاتها بنسبة 61 ٪ مقارنةً بالعام السابق، حيث بلغ متوسط المشاهدين 228 ألفاً مقابل 141 ألفاً في 2024.




مقالات ذات صلة

المغتربون خارج اللعبة؟ (نداء الوطن)
2025-09-30

المغتربون خارج اللعبة؟ (نداء الوطن)

الاتحاد الإسباني يغيّر قواعد اللعبة .. الحكام “سرّيون”
2025-08-14

الاتحاد الإسباني يغيّر قواعد اللعبة .. الحكام “سرّيون”

الجيش يختتم مناورات مشتركة لتعزيز قدراته (صور)
2025-10-31

الجيش يختتم مناورات مشتركة لتعزيز قدراته (صور)

افرام في عُمان.. ولقاءات لتعزيز فرص الاستثمار
2025-10-29

افرام في عُمان.. ولقاءات لتعزيز فرص الاستثمار

مجلس استشاري من النجوم لتعزيز نمو اللعبة

رياضة

كرة القدم

الرابطة الأميركية لكرة القدم النسائية

NWSL

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هاشتاغ يونايتد يبيع "لاعبيه الافتراضيين" بصفقات قياسيّة

اقرأ ايضا في كرة القدم

هاشتاغ يونايتد يبيع "لاعبيه الافتراضيين" بصفقات قياسيّة
02:51

هاشتاغ يونايتد يبيع "لاعبيه الافتراضيين" بصفقات قياسيّة

إتمام "انتقالين قياسيّين عالميّا" للاعبَيه المعتمدَين على الذكاء الاصطناعي

02:51

هاشتاغ يونايتد يبيع "لاعبيه الافتراضيين" بصفقات قياسيّة

إتمام "انتقالين قياسيّين عالميّا" للاعبَيه المعتمدَين على الذكاء الاصطناعي

الشقيقان هيرنانديز يجلدان والدهما: تخلّى عنّا
02:50

الشقيقان هيرنانديز يجلدان والدهما: تخلّى عنّا

تحدث اللاعب الفرنسي عن أثر رحيل والده المفاجئ

02:50

الشقيقان هيرنانديز يجلدان والدهما: تخلّى عنّا

تحدث اللاعب الفرنسي عن أثر رحيل والده المفاجئ

6 من أصل 10 تعليقات: عنصرية مذهلة ضد يامال
02:37

6 من أصل 10 تعليقات: عنصرية مذهلة ضد يامال

تقرير مقلق صادر عن المرصد الإسباني لمناهضة العنصرية

02:37

6 من أصل 10 تعليقات: عنصرية مذهلة ضد يامال

تقرير مقلق صادر عن المرصد الإسباني لمناهضة العنصرية

اخترنا لك
هاشتاغ يونايتد يبيع "لاعبيه الافتراضيين" بصفقات قياسيّة
02:51
الشقيقان هيرنانديز يجلدان والدهما: تخلّى عنّا
02:50
6 من أصل 10 تعليقات: عنصرية مذهلة ضد يامال
02:37
في سنّ 21 عاماً ... رحيل مؤلم لحارسة المرمى الشابة
02:36

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025