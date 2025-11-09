مجلس استشاري من النجوم لتعزيز نمو اللعبة

تشكيل مجلس استشاري جديد يضمّ أعلاماً رياضية

أعلنت الرابطة الأميركية النسائية (NWSL) في السادس من تشرين الثاني – نوفمبر الفائت، عن تشكيل مجلس استشاري جديد يضمّ أعلاماً رياضية مثل أليكس وسو وماجيك ، بهدف دفع نموّ الدوري وتعزيز مكانته في المشهد الرياضي.

ويأتي القرار في سياق “صراع” واضح بين الدوريات النسائية والحاجة إلى موارد أكبر، وحاضنة جماهيرية ، وبُنى تحتية أقوى، وتسعى الرابطة إلى منافسة أكبر للدوريات الكبرى، وتوفير دوريّ محترف ثابت ومستدام.

ويظهر المسعى الرغبة في التحوّل من مجرد لعبة إلى منصة تجاريّة، ويشير إلى أنّ “الصراع” ليس فقط داخل الملعب، بل فيما وراءه من حقوق البثّ، إلى استقطاب المستثمرين، ومنصات الإعلام إلى تكوين جماهير ، ويدلّ على أن القيادة الرياضية تعيّ أن النمو يتطلّب مشاركة رموز وخبراء، لا المراكز التنفيذية فقط.

وكانت أعلنت شبكة ESPN أنّ الموسم العادي للدوري الأميركي لكرة القدم النسائية لعام 2025 سجّل ارتفاعاً في متوسط المشاهدة على منصّاتها بنسبة 61 ٪ مقارنةً بالعام السابق، حيث بلغ متوسط المشاهدين 228 ألفاً مقابل 141 ألفاً في 2024.









