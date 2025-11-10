توقّف مباراة في إسبانيا لوفاة "مشجّع مهم"

توقّفت مباراة سِيُوتا وألميريا ضمن الدرجة الثانية ، عصر الأحد، عقب حادثة طبية طارئة في مدرجات ملعب "ألفونسو موروبي" أسفرت عن وفاة أحد المشجعين.

وفي التفاصيل، تعرّض رجل يبلغ 73 عاماً لوعكة مفاجئة في الدقيقة 18، فتدخّل مسعفو على الفور وقدّموا إنعاشاً قلبياً رئوياً لنحو قبل نقله محمولاً إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

ورغم استئناف اللعب مؤقتاً، بعد تقدّم سِيُوتا وتعادل ألميريا، أُبلِغ الطرفان بين الشوطين بوفاة المشجّع، لتتخذ رابطة الدوري والحكام والناديان قراراً بإيقاف اللقاء احتراماً للمتوفّى وظروف الحادث، وأفادت وسائل محلية بأن الراحل شخصية معروفة في المدينة سبق أن شغلت منصباً أمنياً رفيعاً.

وقدّم الناديان، إلى جانب رابطة الدوري، رسائل عزاء إلى أسرة الفقيد وجماهير سِيُوتا، مؤكّدين تضامنهم الكامل في هذا الظرف المؤلم، فيما أُعلن عبر مكبّر الصوت في الملعب إلغاء ما تبقّى من المباراة ومغادرة الجماهير بهدوء.

ومن المنتظر أن تُحدَّد لاحقاً ترتيبات استكمال المواجهة أو إعادة إقامتها، مع طرح تاريخ مبدئي نهاية الشهر الجاري رهن تنسيق جدول المباريات.







