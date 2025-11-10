الكلاب خط الدفاع الأول عن نجوم الدوري الانجليزي

اقتنى كلب حراسة مُدرَّب لحماية عائلته أثناء غيابه في المباريات

كشف مدافع إيفرتون، الإيرلندي جيك أوبراين (24 عاماً)، أنه اقتنى كلب حراسة مُدرَّب لحماية عائلته أثناء غيابه في المباريات، لينضم إلى قائمة متزايدة من لاعبي الدوري الإنجليزي الذين اتجهوا إلى هذا الحلّ بعد تزايد حوادث السطو على منازلهم.

وأوضح أوبراين أنّه تعاقد مع شركة "تشابرون K9" التي سبق أن زوّدت سترلينغ وجاك غريليش وماركوس راشفورد بكلاب حماية، مؤكّداً أنّ الخطوة وفّرت له "راحة بال" وأنّ الكلب "نُوكس" يمثّل الأّول .

تأتي هذه الخطوة على خلفية سلسلة اقتحامات طالت منازل لاعبين أثناء انشغالهم بالمباريات، إذ تعرّضت منازل غريليش وكيفن دي بروين وكورت زوما ورحيم سترلينغ للسرقة خلال قطر 2022.

ويُعتقد أنّ غريليش، المُعار راهناً إلى إيفرتون، أنفق نحو 25 ألف جنيه إسترليني على كلب حماية بعد حادث اقتحام منزله في تشيشاير، حيث سُرق ما يصل إلى مليون جنيه من المجوهرات من عقار تبلغ قيمته 5.6 مليون جنيه، فيما عاشت شريكته ساشا أتوود ذعر.

وتُصنَّف منطقة "المثلث الذهبي" في بؤرة استهداف لعصابات محترفة، كما سبق أن تعرّض فيكتور ليندلوف للسطو في بينما كان يلعب مع ، وقد كشفت زوجته أنّهما احتميا مع طفليهما داخل غرفة حتّى وصول المساعدة.







