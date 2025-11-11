مقتل لاعب على يد شقيقه: حادثةٌ مأساوية تهزّ البرازيل

أصابت الرصاصةُ العنقَ وأدّت إلى الوفاة الفورية

توفّي لاعب البرازيلي الشاب واندرسون برانداو (18 عاما) بعد إصابته بطلقة نارية يُعتقد أنّها انطلقت عرضا أثناء قيام شقيقه الأصغر (16 عاما) بتنظيف بندقية في العائلة، فأصابت الرصاصةُ العنقَ، وأدّت إلى الوفاة الفورية، فيما لا تزال ملكية السلاح موضعَ تحقيق.

ودخل نادي أراغويانيا في حدادٍ عام على لاعبه الذي كان يشغل مركز الظهير الأيسر، إذ أعلن مدير الرياضة سيلفان رودريغيش ، تعليق جميع الأنشطة، وتدفّقت رسائل التعزية من أندية المنطقة وزملاء اللاعب وأصدقائه، الذين أشادوا بموهبته، وهو الذي بدأ مؤخرا الظهور مع الفريق الأول للنادي.

وتشير المعلومات الأولية إلى أنّ الحادث وقع أثناء تنظيف الشقيق الأصغر للسلاح داخل المنزل، قبل أن تنطلق رصاصةٌ طائشة وتصيب واندرسون، وقد فتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات الواقعة لتحديد المسؤوليات بدقة، على أن تُحسم لاحقًا تفاصيل الملكية القانونية للسلاح وكيفية تواجده .

وتأتي هذه الفاجعة بعد ثمانية أيام فقط من وفاة لاعبٍ شابٍّ آخر في الولاية ذاتها بحادث درّاجةٍ رباعية في مزرعة أحد الأصدقاء، ما ضاعف مشاعر الصدمة والحزن داخل المجتمع الرياضي المحلي.







