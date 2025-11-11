الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
مقتل لاعب على يد شقيقه: حادثةٌ مأساوية تهزّ البرازيل

مقتل لاعب على يد شقيقه: حادثةٌ مأساوية تهزّ البرازيل
كرة القدم

2025-11-11 | 00:41
مقتل لاعب على يد شقيقه: حادثةٌ مأساوية تهزّ البرازيل

أصابت الرصاصةُ العنقَ وأدّت إلى الوفاة الفورية

توفّي لاعب كرة القدم البرازيلي الشاب واندرسون برانداو دي سوزا (18 عاما) بعد إصابته بطلقة نارية يُعتقد أنّها انطلقت عرضا أثناء قيام شقيقه الأصغر (16 عاما) بتنظيف بندقية في منزل العائلة، فأصابت الرصاصةُ العنقَ، وأدّت إلى الوفاة الفورية، فيما لا تزال ملكية السلاح موضعَ تحقيق.
ودخل نادي أراغويانيا إف سي في حدادٍ عام على لاعبه الذي كان يشغل مركز الظهير الأيسر، إذ أعلن مدير الرياضة سيلفان رودريغيش كاسترو، تعليق جميع الأنشطة، وتدفّقت رسائل التعزية من أندية المنطقة وزملاء اللاعب وأصدقائه، الذين أشادوا بموهبته، وهو الذي بدأ مؤخرا الظهور مع الفريق الأول للنادي.
وتشير المعلومات الأولية إلى أنّ الحادث وقع أثناء تنظيف الشقيق الأصغر للسلاح داخل المنزل، قبل أن تنطلق رصاصةٌ طائشة وتصيب واندرسون، وقد فتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات الواقعة لتحديد المسؤوليات بدقة، على أن تُحسم لاحقًا تفاصيل الملكية القانونية للسلاح وكيفية تواجده في المنزل.
وتأتي هذه الفاجعة بعد ثمانية أيام فقط من وفاة لاعبٍ شابٍّ آخر في الولاية ذاتها بحادث درّاجةٍ رباعية في مزرعة أحد الأصدقاء، ما ضاعف مشاعر الصدمة والحزن داخل المجتمع الرياضي المحلي.



مقالات ذات صلة

وفاة لاعب برازيلي ناشئ في حادث مأساوي
2025-11-05

وفاة لاعب برازيلي ناشئ في حادث مأساوي

مقتل نجل أسطورة إنجلترا في حادث مأساوي
2025-10-20

مقتل نجل أسطورة إنجلترا في حادث مأساوي

مقتل مصارع روسي شاب في حادث مأساوي
2025-09-09

مقتل مصارع روسي شاب في حادث مأساوي

فيديو - مقتل النجم الإكوادوري في حادث سير مأساوي
2025-08-27

فيديو - مقتل النجم الإكوادوري في حادث سير مأساوي

مقتل لاعب على يد شقيقه: حادثةٌ مأساوية تهزّ البرازيل

رياضة

كرة القدم

واندرسون برانداو دي سوزا

أراغويانيا إف سي

الوجه الإنساني المذهل لويلفريد زاها
الوجه الإنساني المذهل لويلفريد زاها

التبرّع بنسبة 10% من راتبه شهريا لصالح مبادرات إنسانية

الوجه الإنساني المذهل لويلفريد زاها

التبرّع بنسبة 10% من راتبه شهريا لصالح مبادرات إنسانية

فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق
فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق

خضع اللاعب لعمليةٍ جراحية طارئة لاستئصال الطحال

فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق

خضع اللاعب لعمليةٍ جراحية طارئة لاستئصال الطحال

فيديو - خلافٌ منزليٌّ يورّط نغمالو مع الشرطة
فيديو - خلافٌ منزليٌّ يورّط نغمالو مع الشرطة

بعد مواجهةٍ مع شريكته على خلفيّة مزاعم خيانة

فيديو - خلافٌ منزليٌّ يورّط نغمالو مع الشرطة

بعد مواجهةٍ مع شريكته على خلفيّة مزاعم خيانة

الوجه الإنساني المذهل لويلفريد زاها
فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق
فيديو - خلافٌ منزليٌّ يورّط نغمالو مع الشرطة
فيديو - مقصّيّة فيتور روكي المُبهِرة
