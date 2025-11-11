الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - لحظة الاعتراف بالحبّ .. مرور ميسي

فيديو - لحظة الاعتراف بالحبّ .. مرور ميسي
كرة القدم

2025-11-11 | 00:42
فيديو - لحظة الاعتراف بالحبّ .. مرور ميسي

حصد المقطع مشاهداتٍ مرتفعة وتعليقاتٍ طريفة

أثار مقطع فيديو متداول على منصّات التواصل تفاعلاً واسعا، بعد أن وثّق لحظةً عاطفيةً لشابٍ يطلب من شابةٍ أن تكون حبيبته، قبل أن يظهر ليونيل ميسي وهو يمرّ بهدوء في الخلفية دون أن يلحظ الموقف على ما يبدو. 
ورغم بساطة المشهد، فقد حصد المقطع مشاهداتٍ مرتفعة وتعليقاتٍ طريفة تمحورت حول "التوقيت المثالي" و"الصدفة التي جعلت أسطورة كرة القدم، شاهدا عابرا على لحظة خاصة".
ويظهر في الفيديو الشاب وهو يقدّم طلبه في مكانٍ عام، فيما يلتقط رفقاؤهما اللحظة بالتصوير، وفي اللقطة نفسها، يمرّ نجم برشلونة السابق، بخطواتٍ سريعة في الخلفية، قبل أن يختفي عن الإطار من دون أي تفاعلٍ مباشر.




فيديو - لحظة الاعتراف بالحبّ .. مرور ميسي

