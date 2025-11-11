فيديو - لحظة الاعتراف بالحبّ .. مرور ميسي

أثار مقطع فيديو متداول على منصّات التواصل تفاعلاً واسعا، بعد أن وثّق لحظةً عاطفيةً لشابٍ يطلب من شابةٍ أن تكون حبيبته، قبل أن يظهر وهو يمرّ بهدوء في الخلفية دون أن يلحظ الموقف على ما يبدو.ورغم بساطة المشهد، فقد حصد المقطع مشاهداتٍ مرتفعة وتعليقاتٍ طريفة تمحورت حول "التوقيت المثالي" و"الصدفة التي جعلت أسطورة ، شاهدا عابرا على لحظة خاصة".ويظهر في الفيديو الشاب وهو يقدّم طلبه في مكانٍ عام، فيما يلتقط رفقاؤهما اللحظة بالتصوير، وفي اللقطة نفسها، يمرّ نجم السابق، بخطواتٍ سريعة في الخلفية، قبل أن يختفي عن الإطار من دون أي تفاعلٍ مباشر.