فيديو - مقصّيّة فيتور روكي المُبهِرة

أشعل البرازيلي الشاب روكي المدرّجات بهدفٍ أكروباتي لافت، بعدما سجّل من "مقصّية" لصالح بالميراس أمام ميراسول، إذ سقطت داخل منطقة الجزاء قبل أن يهيّئها لنفسه بظهره للمرمى ويودعها شباك الحارس فالتر، وسط تفاعلٍ كبير من الجماهير.ورغم روعة الهدف، فقد أثار المشهد جدلا تحكيمياً، إذ طالب لاعبو ميراسول باحتساب خطأ على روكي بدعوى الاحتكاك بالحارس، غير أنّ الحكم احتسب الهدف بعد اعتبار الحالة "لعبةً طبيعيّة".لكن، ورغم الهدف الرائع، فقد انتهت المباراة بخسارة بالميراس أمام ميراسول، ما ألقى بظلالٍ متباينة على ليلة تألّق المهاجم ذي العشرين عاما.يأتي هذا التألّق امتدادًا لمرحلة انتعاشة يعيشها روكي منذ انتقاله إلى بالميراس هذا العام، حيث بات اسمُه حاضرا بانتظام في لوائح الهدّافين وصناعة الفرص، مع حديثٍ متزايد في الإعلام عن عروض أوروبيّة مرتقبة قد تطرق أبواب النادي واللاعب في آنٍ معا.