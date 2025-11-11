الأخبار
فيديو - مقصّيّة فيتور روكي المُبهِرة

فيديو - مقصّيّة فيتور روكي المُبهِرة
كرة القدم

2025-11-11 | 00:44
فيديو - مقصّيّة فيتور روكي المُبهِرة

أشعل البرازيلي الشاب فيتور روكي المدرّجات

أشعل البرازيلي الشاب فيتور روكي المدرّجات بهدفٍ أكروباتي لافت، بعدما سجّل من "مقصّية" لصالح بالميراس أمام ميراسول، إذ سقطت الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يهيّئها لنفسه بظهره للمرمى ويودعها شباك الحارس فالتر، وسط تفاعلٍ كبير من الجماهير.
ورغم روعة الهدف، فقد أثار المشهد جدلا تحكيمياً، إذ طالب لاعبو ميراسول باحتساب خطأ على روكي بدعوى الاحتكاك بالحارس، غير أنّ الحكم احتسب الهدف بعد اعتبار الحالة "لعبةً طبيعيّة".
لكن، ورغم الهدف الرائع، فقد انتهت المباراة بخسارة بالميراس أمام ميراسول، ما ألقى بظلالٍ متباينة على ليلة تألّق المهاجم ذي العشرين عاما.
يأتي هذا التألّق امتدادًا لمرحلة انتعاشة يعيشها روكي منذ انتقاله إلى بالميراس هذا العام، حيث بات اسمُه حاضرا بانتظام في لوائح الهدّافين وصناعة الفرص، مع حديثٍ متزايد في الإعلام عن عروض أوروبيّة مرتقبة قد تطرق أبواب النادي واللاعب في آنٍ معا.



فيتور روكي يتألق في بالميراس مسجلاً أرقاماً رائعة
2025-11-08

فيتور روكي يتألق في بالميراس مسجلاً أرقاماً رائعة

فيديو - مقصيّة رائعة تهز الشباك ولا تمنع هزيمة
2025-08-31

فيديو - مقصيّة رائعة تهز الشباك ولا تمنع هزيمة

طائرات مسيرة واستعراض ضوئي مبهر (فيديو)
2025-09-02

طائرات مسيرة واستعراض ضوئي مبهر (فيديو)

ريهانا وآساب روكي يرحبان بمولودهما الثالث
2025-09-25

ريهانا وآساب روكي يرحبان بمولودهما الثالث

فيديو - مقصّيّة فيتور روكي المُبهِرة

رياضة

كرة القدم

فيتور روكي

بالميراس

ميراسول

Aljadeed
الوجه الإنساني المذهل لويلفريد زاها
00:48

الوجه الإنساني المذهل لويلفريد زاها

التبرّع بنسبة 10% من راتبه شهريا لصالح مبادرات إنسانية

00:48

الوجه الإنساني المذهل لويلفريد زاها

التبرّع بنسبة 10% من راتبه شهريا لصالح مبادرات إنسانية

فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق
00:47

فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق

خضع اللاعب لعمليةٍ جراحية طارئة لاستئصال الطحال

00:47

فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق

خضع اللاعب لعمليةٍ جراحية طارئة لاستئصال الطحال

فيديو - خلافٌ منزليٌّ يورّط نغمالو مع الشرطة
00:46

فيديو - خلافٌ منزليٌّ يورّط نغمالو مع الشرطة

بعد مواجهةٍ مع شريكته على خلفيّة مزاعم خيانة

00:46

فيديو - خلافٌ منزليٌّ يورّط نغمالو مع الشرطة

بعد مواجهةٍ مع شريكته على خلفيّة مزاعم خيانة

الوجه الإنساني المذهل لويلفريد زاها
00:48
فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق
00:47
فيديو - خلافٌ منزليٌّ يورّط نغمالو مع الشرطة
00:46
فيديو - لحظة الاعتراف بالحبّ .. مرور ميسي
00:42

