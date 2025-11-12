فيديو - منتخب فرنسا بين أزياء كوندي الصارخة وبساطة كانتي

The whole squad came dressed for Fashion Week and then Kanté showed up like this 😭

pic.twitter.com/MdbwBqmQJT — Footy Humour (@FootyHumour) November 11, 2025

عند وصول منتخب إلى معسكره في كليرفونتين، ظنّ البعض أنهم يشاهدون عرضا من أسبوع الموضة في أكثر من كونه تجمعا كرويا.فقد ظهر اللاعبون بملابس أنيقة وماركات عالمية، لكن أكثرهم إثارة للجدل كان ، الذي لفت الأنظار بإطلالة غريبة وغير مألوفة حتى بمعايير الموضة .، المعروف بشغفه بالأزياء الجريئة والتصاميم غير التقليدية، ارتدى معطفاً طويلاً مزركشاً وانتعل حذاءً ضخمة لدرجة أن بعض المشجعين تساءلوا ما إذا كان ذاهباً إلى مباراة أم إلى عرض فني.مواقع التواصل اشتعلت بالتعليقات الساخرة، خصوصاً عندما تمت مقارنة كوندي مع زميله ، الذي وصل بملابس بسيطة جداً وابتسامة لطيفة جعلته نجم بلا منازع.