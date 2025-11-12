الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - منتخب فرنسا بين أزياء كوندي الصارخة وبساطة كانتي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - منتخب فرنسا بين أزياء كوندي الصارخة وبساطة كانتي
A-
A+

كرة القدم

2025-11-12 | 00:41
فيديو - منتخب فرنسا بين أزياء كوندي الصارخة وبساطة كانتي

ظنّ البعض أنهم يشاهدون عرضا من أسبوع الموضة في باريس

عند وصول منتخب فرنسا إلى معسكره في كليرفونتين، ظنّ البعض أنهم يشاهدون عرضا من أسبوع الموضة في باريس أكثر من كونه تجمعا كرويا.
فقد ظهر اللاعبون بملابس أنيقة وماركات عالمية، لكن أكثرهم إثارة للجدل كان جول كوندي، الذي لفت الأنظار بإطلالة غريبة وغير مألوفة حتى بمعايير الموضة الفرنسية.
كوندي، المعروف بشغفه بالأزياء الجريئة والتصاميم غير التقليدية، ارتدى معطفاً طويلاً مزركشاً وانتعل حذاءً ضخمة لدرجة أن بعض المشجعين تساءلوا ما إذا كان ذاهباً إلى مباراة أم إلى عرض فني.
مواقع التواصل اشتعلت بالتعليقات الساخرة، خصوصاً عندما تمت مقارنة مظهر كوندي مع زميله نغولو كانتي، الذي وصل بملابس بسيطة جداً وابتسامة لطيفة جعلته نجم اليوم بلا منازع.



مقالات ذات صلة

العثور على عارضة أزياء حامل مقتولة داخل ثلاجة منزلها بعد علاقة قصيرة
2025-10-20

العثور على عارضة أزياء حامل مقتولة داخل ثلاجة منزلها بعد علاقة قصيرة

جول كوندي يُذهل الجميع في برشلونة
2025-09-21

جول كوندي يُذهل الجميع في برشلونة

كوندي: علينا أن نتعلّم إدارة النتائج بشكل أفضل
2025-08-22

كوندي: علينا أن نتعلّم إدارة النتائج بشكل أفضل

فيديو - تظاهرة ضد إسرائيل أمام مركز تدريبات منتخب إيطاليا
2025-10-04

فيديو - تظاهرة ضد إسرائيل أمام مركز تدريبات منتخب إيطاليا

فيديو - منتخب فرنسا بين أزياء كوندي الصارخة وبساطة كانتي

رياضة

كرة القدم

جول كوندي

نغولو كانتي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - بيكيه لمارسيلو: لو كنت في البرنابيو لنلت ركلة جزاء
الوجه الإنساني المذهل لويلفريد زاها

اقرأ ايضا في كرة القدم

بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!
00:53

بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!

البطولة الوحيدة في العالم التي تُقام مبارياتها عبر أربع قارات مختلفة

00:53

بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!

البطولة الوحيدة في العالم التي تُقام مبارياتها عبر أربع قارات مختلفة

شركة برغر تعدّل عرضها بسبب سائق فورمولا وان
00:52

شركة برغر تعدّل عرضها بسبب سائق فورمولا وان

عدّلت سلسلة البرغر الأسترالية "غريلد" حملتها

00:52

شركة برغر تعدّل عرضها بسبب سائق فورمولا وان

عدّلت سلسلة البرغر الأسترالية "غريلد" حملتها

ثلاثيٌ على القمّة .. والحسمُ بالمواجهات المباشرة
00:50

ثلاثيٌ على القمّة .. والحسمُ بالمواجهات المباشرة

أسدل الستار على موسمٍ دراماتيكي في الدرجة الثانية اللاتفية

00:50

ثلاثيٌ على القمّة .. والحسمُ بالمواجهات المباشرة

أسدل الستار على موسمٍ دراماتيكي في الدرجة الثانية اللاتفية

اخترنا لك
بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!
00:53
شركة برغر تعدّل عرضها بسبب سائق فورمولا وان
00:52
ثلاثيٌ على القمّة .. والحسمُ بالمواجهات المباشرة
00:50
لاعبة كرة قدم جامعية تفارق الحياة إثر حادث سكوتر كهربائي
00:49

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025