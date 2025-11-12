فيديو - منتخب فرنسا بين أزياء كوندي الصارخة وبساطة كانتي

عند وصول منتخب فرنسا
إلى معسكره في كليرفونتين، ظنّ البعض أنهم يشاهدون عرضا من أسبوع الموضة في باريس
أكثر من كونه تجمعا كرويا.
فقد ظهر اللاعبون بملابس أنيقة وماركات عالمية، لكن أكثرهم إثارة للجدل كان جول كوندي
، الذي لفت الأنظار بإطلالة غريبة وغير مألوفة حتى بمعايير الموضة الفرنسية
.
كوندي
، المعروف بشغفه بالأزياء الجريئة والتصاميم غير التقليدية، ارتدى معطفاً طويلاً مزركشاً وانتعل حذاءً ضخمة لدرجة أن بعض المشجعين تساءلوا ما إذا كان ذاهباً إلى مباراة أم إلى عرض فني.
مواقع التواصل اشتعلت بالتعليقات الساخرة، خصوصاً عندما تمت مقارنة مظهر
كوندي مع زميله نغولو كانتي
، الذي وصل بملابس بسيطة جداً وابتسامة لطيفة جعلته نجم اليوم
بلا منازع.