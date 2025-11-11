الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

الوجه الإنساني المذهل لويلفريد زاها

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الوجه الإنساني المذهل لويلفريد زاها
A-
A+

كرة القدم

2025-11-11 | 00:48
الوجه الإنساني المذهل لويلفريد زاها

التبرّع بنسبة 10% من راتبه شهريا لصالح مبادرات إنسانية

كشف الدولي الإيفواري ويلفريد زاها عن التزامٍ خيريٍّ ممتد منذ بداياته الاحترافية، تمثّل في التبرّع بنسبة 10% من راتبه شهريا لصالح مبادرات إنسانية داخل المملكة المتحدة وفي ساحل العاج.
ويمتدّ عطاء زاها ليشمل كرة القدم النسائية، إذ قدّم في أيلول - سبتمبر 2018 "مساهمة مالية كبيرة" لدعم فريق السيدات في نادي كريستال بالاس، في خطوة هدفت إلى تخفيف الأعباء التشغيلية وتمكين اللاعبات الهاويات من متابعة نشاطهنّ بعد جدلٍ أثارته مطالبات مالية على مستوى فرق الرديف. 
ويرتبط اللاعب أيضا بمبادرات لرعاية الأطفال الأكثر فقراً، من خلال شراكات ومشاريع خيرية، بينها دعم دار أيتام تديرها شقيقته في بلده الأم.
وقد أوضح في مقابلات أنّ تجربته الشخصية عندما وجد نفسه بلا مأوى في سنّ السادسة كانت دافعا مركزيا لالتزامه الاجتماعي وتخصيص جزء ثابت من دخله لخدمة تلك القضايا.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الخطوات حظيت بإشادة واسعة بوصفها نموذجًا لكيفية توظيف نجومية الرياضيين في إحداث أثر اجتماعي ملموس، مع لفت الانتباه إلى أهمية استدامة تمويل كرة القدم النسائية وبرامج حماية الطفولة.



مقالات ذات صلة

تدهور الحالة الصحية لفضل شاكر داخل وزاة الدفاع في اليرزة
2025-10-15

تدهور الحالة الصحية لفضل شاكر داخل وزاة الدفاع في اليرزة

فيديو - أرض بيضاء وثلوج تنهمر وهدف مذهل توّجوا بطل كندا
2025-11-10

فيديو - أرض بيضاء وثلوج تنهمر وهدف مذهل توّجوا بطل كندا

6 من أصل 10 تعليقات: عنصرية مذهلة ضد يامال
2025-11-09

6 من أصل 10 تعليقات: عنصرية مذهلة ضد يامال

فيل فودين لاعبٌ مذهل يعمل بصمت وأرقامه مدهشة
2025-11-07

فيل فودين لاعبٌ مذهل يعمل بصمت وأرقامه مدهشة

الوجه الإنساني المذهل لويلفريد زاها

رياضة

كرة القدم

ويلفريد زاها

كريستال بالاس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق
00:47

فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق

خضع اللاعب لعمليةٍ جراحية طارئة لاستئصال الطحال

00:47

فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق

خضع اللاعب لعمليةٍ جراحية طارئة لاستئصال الطحال

فيديو - خلافٌ منزليٌّ يورّط نغمالو مع الشرطة
00:46

فيديو - خلافٌ منزليٌّ يورّط نغمالو مع الشرطة

بعد مواجهةٍ مع شريكته على خلفيّة مزاعم خيانة

00:46

فيديو - خلافٌ منزليٌّ يورّط نغمالو مع الشرطة

بعد مواجهةٍ مع شريكته على خلفيّة مزاعم خيانة

فيديو - مقصّيّة فيتور روكي المُبهِرة
00:44

فيديو - مقصّيّة فيتور روكي المُبهِرة

أشعل البرازيلي الشاب فيتور روكي المدرّجات

00:44

فيديو - مقصّيّة فيتور روكي المُبهِرة

أشعل البرازيلي الشاب فيتور روكي المدرّجات

اخترنا لك
فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق
00:47
فيديو - خلافٌ منزليٌّ يورّط نغمالو مع الشرطة
00:46
فيديو - مقصّيّة فيتور روكي المُبهِرة
00:44
فيديو - لحظة الاعتراف بالحبّ .. مرور ميسي
00:42

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025