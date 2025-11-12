شركة برغر تعدّل عرضها بسبب سائق فورمولا وان

الأخبار
كرة القدم

2025-11-12 | 00:52
عدّلت سلسلة البرغر الأسترالية "غريلد" حملتها

عدّلت سلسلة البرغر الأسترالية "غريلد" حملتها المعتمدة على سائق ماكلارين أوسكار بياستري، بعدما غاب عن منصّة التتويج منذ جائزة إيطاليا الكبرى في أيلول - سبتمبر.
وكان العرض يمنح الزبائن "برغر إضافيّ" مجّانا في كل مرّة يصعد فيها بياستري على المنصّة، قبل أن تُحوِّله الشركة إلى مكافأة تُفعَّل ببساطة عند مشاركة السائق في السباق، بدل ربطها بالنتيجة النهائية. 
تفاصيل التعديل جاءت بالتزامن مع تراجع نتائج بياستري، إذ لم يُنهِ أي سباق ضمن الثلاثة الأوائل منذ ذلك التاريخ، ما جعل تفعيل العرض القديم متعذّرا عمليّا لأسابيع. 
وتأتي هذه المستجدّات على وقع نقاش واسع بين جماهير الفورمولا وان حول "لعنة البرغر" الطريفة التي صاحبت تراجع نتائج الأسترالي، وهو نقاش غذّته تغطيات إعلامية محلية بعد جولة البرازيل، مع إبراز الفارق المتزايد في صراع الداخل داخل ماكلارين لصالح لاندو نوريس خلال الأسابيع الأخيرة.


مقالات ذات صلة

فيديو - طرد سائق حافلة مشجع لليفربول بسبب تشيلسي
2025-10-07

فيديو - طرد سائق حافلة مشجع لليفربول بسبب تشيلسي

مقتل سائق برتغالي في رالي المغرب
2025-10-18

مقتل سائق برتغالي في رالي المغرب

مباشرة على الهواء.. جدال بين سائق وعسكري متقاعد
2025-09-17

مباشرة على الهواء.. جدال بين سائق وعسكري متقاعد

رياضة

كرة القدم

ماكلارين

أوسكار بياستري

بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!
ثلاثيٌ على القمّة .. والحسمُ بالمواجهات المباشرة

اقرأ ايضا في كرة القدم

بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!
00:53

بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!

البطولة الوحيدة في العالم التي تُقام مبارياتها عبر أربع قارات مختلفة

00:53

بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!

البطولة الوحيدة في العالم التي تُقام مبارياتها عبر أربع قارات مختلفة

ثلاثيٌ على القمّة .. والحسمُ بالمواجهات المباشرة
00:50

ثلاثيٌ على القمّة .. والحسمُ بالمواجهات المباشرة

أسدل الستار على موسمٍ دراماتيكي في الدرجة الثانية اللاتفية

00:50

ثلاثيٌ على القمّة .. والحسمُ بالمواجهات المباشرة

أسدل الستار على موسمٍ دراماتيكي في الدرجة الثانية اللاتفية

لاعبة كرة قدم جامعية تفارق الحياة إثر حادث سكوتر كهربائي
00:49

لاعبة كرة قدم جامعية تفارق الحياة إثر حادث سكوتر كهربائي

بعد نحو ستة أسابيع أمضتها في العناية المركّزة

00:49

لاعبة كرة قدم جامعية تفارق الحياة إثر حادث سكوتر كهربائي

بعد نحو ستة أسابيع أمضتها في العناية المركّزة

بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!
00:53
ثلاثيٌ على القمّة .. والحسمُ بالمواجهات المباشرة
00:50
لاعبة كرة قدم جامعية تفارق الحياة إثر حادث سكوتر كهربائي
00:49
اللاعب الذي أنقذ بيعه ليون من الهبوط
00:47

