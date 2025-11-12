شركة برغر تعدّل عرضها بسبب سائق فورمولا وان

عدّلت سلسلة البرغر "غريلد" حملتها

عدّلت سلسلة البرغر "غريلد" حملتها المعتمدة على سائق بياستري، بعدما غاب عن منصّة التتويج منذ جائزة الكبرى في أيلول - سبتمبر.

وكان يمنح الزبائن "برغر إضافيّ" مجّانا في كل مرّة يصعد فيها بياستري على المنصّة، قبل أن تُحوِّله الشركة إلى مكافأة تُفعَّل ببساطة عند مشاركة السائق في السباق، بدل ربطها بالنتيجة النهائية.

تفاصيل التعديل جاءت بالتزامن مع تراجع نتائج بياستري، إذ لم يُنهِ أي سباق ضمن الثلاثة الأوائل منذ ذلك التاريخ، ما جعل تفعيل العرض القديم متعذّرا عمليّا لأسابيع.

وتأتي هذه المستجدّات على وقع نقاش واسع بين جماهير الفورمولا وان حول "لعنة البرغر" الطريفة التي صاحبت تراجع نتائج ، وهو نقاش غذّته تغطيات إعلامية محلية بعد جولة ، مع إبراز الفارق المتزايد في صراع الداخل داخل ماكلارين لصالح خلال الأسابيع .





