ثلاثيٌ على القمّة .. والحسمُ بالمواجهات المباشرة

أسدل الستار على موسمٍ دراماتيكي في الدرجة الثانية اللاتفية

أسدل الستار على موسمٍ دراماتيكي في الدرجة الثانية اللاتفية، بعدما انتهى صراع القمّة بتساوي ثلاثة أندية عند 58 نقطة: أوغري وريغا وألبيرتس.

وكانت المواجهات المباشرة بين الفرق المتعادلة، هي الفاصلة فحسمت الصدارة لأوغري يونايتد، ومنحت ألبيرتس الوصافة، فيما تراجع مارينرز إلى المركز الثالث رغم دخوله الجولة الختامية في القمة.

المنعطف وقع في مباراة ألبيرتس أمام ريغا مارينرز، فوزٌ بثنائيةٍ نظيفة قلب جدول الترتيب، وفتح الطريق لألبيرتس لانتزاع المركز الثاني، بينما ظلّ أوغري في القمّة مستفيدا من تفوّقه في سجل المواجهات ضمن الثلاثي المتعادل بالنقاط.

وانتهت الحكاية بصدارة لأوغري يونايتد بفضل نتائجه المباشرة، ووصافة لألبيرتس بالمعيار ذاته، وإقصاء قاسٍ لِريغا مارينرز عن مراكز الصعود بعدما كان الأقرب نظريا قبل صافرة البداية.

أرقام الختام ترسم صورة غير مألوفة في سباق الصعود، ثلاثة فرق برصيدٍ واحد، وفارق التفاصيل الصغيرة هو ما رجّح كفّة القمّة والوصافة.







