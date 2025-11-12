الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!

بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!
كرة القدم

2025-11-12 | 00:53
بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!

البطولة الوحيدة في العالم التي تُقام مبارياتها عبر أربع قارات مختلفة

ربما لا يعلم كثيرون أن كأس فرنسا لكرة القدم (Coupe de France) هي البطولة الوحيدة في العالم التي تُقام مبارياتها عبر أربع قارات مختلفة: أوروبا وأوقيانوسيا وأفريقيا وأميركا،
ويعود السبب إلى الامتداد الجغرافي للجمهورية الفرنسية التي تضم أراضي وأقاليم ما وراء البحار، يُسمح لأنديتها بالمشاركة في البطولة الرسمية نفسها.
فمن جزر غوادلوب ومارتينيك في الكاريبي إلى غويانا الفرنسية في أميركا الجنوبية، مروراً بجزيرة ريونيون في المحيط الهندي ووصولا إلى كاليدونيا الجديدة في أوقيانوسيا، تمتد البطولة على مسافات هائلة.
وفي دليل على ذلك، سافر مولوز (FC Mulhouse) هذا الأسبوع في رحلة مذهلة امتدت نحو 36 ألف كيلومتر لمواجهة نادي (AS Magenta) من كاليدونيا الجديدة، ضمن الدور الأول من المسابقة.
هذا التنوع الجغرافي، وفق حساب (The Touchline) على منصة إكس، يجعل كأس فرنسا أوسع بطولة وطنية في العالم من حيث الامتداد القاري، ويعكس وحدة الأراضي الفرنسية رغم بعدها الجغرافي، حيث يشارك لاعبون من ثقافات ومناخات مختلفة في منافسة واحدة تحت راية العلم الفرنسي.



بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!

رياضة

كرة القدم

Coupe de France

FC Mulhouse

AS Magenta

