لقاء الأحلام مع ميسي في الهند .. ولكن بسعر فلكي!

في حدث يُنتظر أن يجذب الآلاف من عشّاق كرة القدم
في آسيا، أُعلن عن تنظيم "جولة الأسطورة في الهند (GOAT India Tour) خلال شهر كانون
الأول - ديسمبر المقبل، حيث سيتمكّن المشجعون من لقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
شخصياً، ضمن فعالية خاصة تحمل طابعا حصريا.
التذاكر المخصصة للقاء الخاص تبدأ من 12 ألف دولار
أميركي للفرد الواحد، وتشمل جلسة تصوير فردية مع ميسي
، وقميصا موقعا بخط يده، إضافة إلى مجموعة امتيازات فاخرة مثل الوصول إلى منطقة كبار الشخصيات وحضور حفل العشاء الرسمي.
الحدث
، الذي يُتوقع أن يُقام في مدينتي مومباي ونيودلهي، يهدف إلى تعزيز شعبية كرة القدم في الهند وإبراز جاذبية "البرغوث" العالمية، حتى بعد انتقاله إلى الدوري الأميركي.
ومع ذلك، أثارت الأسعار المرتفعة جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي
بين من يعتبرها "فرصة العمر"، وآخرين وصفوها بأنها "حدث للأثرياء فقط".