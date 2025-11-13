الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

لقاء الأحلام مع ميسي في الهند .. ولكن بسعر فلكي!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لقاء الأحلام مع ميسي في الهند .. ولكن بسعر فلكي!
A-
A+

كرة القدم

2025-11-13 | 00:19
لقاء الأحلام مع ميسي في الهند .. ولكن بسعر فلكي!

في حدث يُنتظر أن يجذب الآلاف من عشّاق كرة القدم في آسيا

في حدث يُنتظر أن يجذب الآلاف من عشّاق كرة القدم في آسيا، أُعلن عن تنظيم "جولة الأسطورة في الهند (GOAT India Tour) خلال شهر كانون الأول - ديسمبر المقبل، حيث سيتمكّن المشجعون من لقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي شخصياً، ضمن فعالية خاصة تحمل طابعا حصريا.
التذاكر المخصصة للقاء الخاص تبدأ من 12 ألف دولار أميركي للفرد الواحد، وتشمل جلسة تصوير فردية مع ميسي، وقميصا موقعا بخط يده، إضافة إلى مجموعة امتيازات فاخرة مثل الوصول إلى منطقة كبار الشخصيات وحضور حفل العشاء الرسمي.
الحدث، الذي يُتوقع أن يُقام في مدينتي مومباي ونيودلهي، يهدف إلى تعزيز شعبية كرة القدم في الهند وإبراز جاذبية "البرغوث" العالمية، حتى بعد انتقاله إلى الدوري الأميركي.
ومع ذلك، أثارت الأسعار المرتفعة جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يعتبرها "فرصة العمر"، وآخرين وصفوها بأنها "حدث للأثرياء فقط".



مقالات ذات صلة

ارتفاع بسعر صفيحة البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
2025-09-12

ارتفاع بسعر صفيحة البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟

سعره 20 ألف دولار ويساعدكم في المنزل (شاهد الفيديو)
2025-11-01

سعره 20 ألف دولار ويساعدكم في المنزل (شاهد الفيديو)

تايلور سويفت وترافيس كيلسي يعلنان خطوبتهما وسعر خاتم الخطوبة خيالي
2025-08-27

تايلور سويفت وترافيس كيلسي يعلنان خطوبتهما وسعر خاتم الخطوبة خيالي

أحلام تعتذر لجمهورها في جدة: "التعب منعني من لقائكم"
2025-09-15

أحلام تعتذر لجمهورها في جدة: "التعب منعني من لقائكم"

لقاء الأحلام مع ميسي في الهند .. ولكن بسعر فلكي!

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

البرغوث

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مبادرة لافتة من إسبانيول: اللاعبون الى الملعب برفقة كلاب للتبنّي
بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!

اقرأ ايضا في كرة القدم

موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا
00:41

موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا

أصغر لاعب يدوّن مشاركته في تاريخ دوري الدرجة الثانية الألماني

00:41

موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا

أصغر لاعب يدوّن مشاركته في تاريخ دوري الدرجة الثانية الألماني

صعود ثون المدوّي يهزّ سويسرا
00:35

صعود ثون المدوّي يهزّ سويسرا

حقّق انتصاره السادس تواليا في سلسلة مذهلة

00:35

صعود ثون المدوّي يهزّ سويسرا

حقّق انتصاره السادس تواليا في سلسلة مذهلة

مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!
00:34

مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الإفريقية

00:34

مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الإفريقية

اخترنا لك
موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا
00:41
صعود ثون المدوّي يهزّ سويسرا
00:35
مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!
00:34
مالك سندرلاند الشاب .. ملياردير أعاد للنادي بريقه
00:33

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025