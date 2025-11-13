لقاء الأحلام مع ميسي في الهند .. ولكن بسعر فلكي!

في حدث يُنتظر أن يجذب الآلاف من عشّاق في آسيا، أُعلن عن تنظيم "جولة الأسطورة في الهند (GOAT India Tour) خلال شهر الأول - ديسمبر المقبل، حيث سيتمكّن المشجعون من لقاء النجم شخصياً، ضمن فعالية خاصة تحمل طابعا حصريا.

التذاكر المخصصة للقاء الخاص تبدأ من 12 ألف أميركي للفرد الواحد، وتشمل جلسة تصوير فردية مع ، وقميصا موقعا بخط يده، إضافة إلى مجموعة امتيازات فاخرة مثل الوصول إلى منطقة كبار الشخصيات وحضور حفل العشاء الرسمي.

، الذي يُتوقع أن يُقام في مدينتي مومباي ونيودلهي، يهدف إلى تعزيز شعبية كرة القدم في الهند وإبراز جاذبية "البرغوث" العالمية، حتى بعد انتقاله إلى الدوري الأميركي.

ومع ذلك، أثارت الأسعار المرتفعة جدلاً واسعا على بين من يعتبرها "فرصة العمر"، وآخرين وصفوها بأنها "حدث للأثرياء فقط".







