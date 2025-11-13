الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
مبادرة لافتة من إسبانيول: اللاعبون الى الملعب برفقة كلاب للتبنّي

مبادرة لافتة من إسبانيول: اللاعبون الى الملعب برفقة كلاب للتبنّي
كرة القدم

2025-11-13 | 00:20
مبادرة لافتة من إسبانيول: اللاعبون الى الملعب برفقة كلاب للتبنّي

شهدت مباراة إسبانيول ضد فياريال في الدوري الإسباني مشهدا غير مألوف

في لفتة إنسانية، شهدت مباراة إسبانيول ضد فياريال في الدوري الإسباني مشهدا غير مألوف، إذ دخل كل لاعب من أصحاب الأرض، وهو يحمل كلبا متاحا للتبنّي، في مبادرة تهدف إلى التوعية بأهمية رعاية الحيوانات الأليفة وعدم التخلي عنها.
النادي لم يكتفِ بهذه الخطوة الرمزية، بل أطلق أيضا حملة ميدانية أمام المتجر الرسمي للملعب، حيث جرى جمع التبرعات من الجماهير على شكل طعام، وأغطية، ومناشف، ووجبات خفيفة تُقدَّم لجمعيات الرفق بالحيوان والملاجئ المحلية.
ولمسة طريفة أضافها الفريق بنشر تشكيلة "الكلاب الأساسية" على صفحاته الرسمية قبل انطلاق اللقاء، ما لاقى تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الجميل أن هذه ليست المرة الأولى التي يبادر فيها نادي إسبانيول بمثل هذه الحركات الإنسانية، إذ سبق أن نظّم فعاليات مشابهة في مواسم سابقة، تأكيدا على دوره الاجتماعي خارج حدود كرة القدم.
الا ان اسبانيول خسر اللقاء (0-2)، وهو يحتل المركز السادس في الترتيب بعد مرور 12 جولة برصيد 18 نقطة، فيما يحتل فياريال المركز الثالث برصيد 26 نقطة، على بُعد نقطتين من برشلونة الوصيف، وخمسة عن ريال مدريد المتصدر.



مبادرة لافتة من إسبانيول: اللاعبون الى الملعب برفقة كلاب للتبنّي

المدرب الذي تمت إقالته 3 مرات في 14 شهراً!
لقاء الأحلام مع ميسي في الهند .. ولكن بسعر فلكي!

موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا
00:41

موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا

أصغر لاعب يدوّن مشاركته في تاريخ دوري الدرجة الثانية الألماني

00:41

موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا

أصغر لاعب يدوّن مشاركته في تاريخ دوري الدرجة الثانية الألماني

صعود ثون المدوّي يهزّ سويسرا
00:35

صعود ثون المدوّي يهزّ سويسرا

حقّق انتصاره السادس تواليا في سلسلة مذهلة

00:35

صعود ثون المدوّي يهزّ سويسرا

حقّق انتصاره السادس تواليا في سلسلة مذهلة

مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!
00:34

مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الإفريقية

00:34

مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الإفريقية

موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا
00:41
صعود ثون المدوّي يهزّ سويسرا
00:35
مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!
00:34
مالك سندرلاند الشاب .. ملياردير أعاد للنادي بريقه
00:33

