مبادرة لافتة من إسبانيول: اللاعبون الى الملعب برفقة كلاب للتبنّي

شهدت مباراة إسبانيول ضد فياريال في مشهدا غير مألوف

في لفتة إنسانية، شهدت مباراة إسبانيول ضد فياريال في مشهدا غير مألوف، إذ دخل كل لاعب من أصحاب ، وهو يحمل كلبا متاحا للتبنّي، في مبادرة تهدف إلى التوعية بأهمية رعاية الحيوانات الأليفة وعدم التخلي عنها.

النادي لم يكتفِ بهذه الخطوة الرمزية، بل أطلق أيضا حملة ميدانية أمام المتجر الرسمي للملعب، حيث جرى جمع التبرعات من الجماهير على شكل طعام، وأغطية، ومناشف، ووجبات خفيفة تُقدَّم لجمعيات الرفق بالحيوان والملاجئ المحلية.

ولمسة طريفة أضافها الفريق بنشر تشكيلة "الكلاب الأساسية" على صفحاته الرسمية قبل انطلاق اللقاء، ما لاقى تفاعلا واسعا عبر .

الجميل أن هذه ليست المرة الأولى التي يبادر فيها نادي إسبانيول بمثل هذه الحركات الإنسانية، إذ سبق أن نظّم فعاليات مشابهة في مواسم سابقة، تأكيدا على دوره الاجتماعي خارج حدود .

الا ان اسبانيول خسر اللقاء (0-2)، وهو يحتل المركز السادس في الترتيب بعد مرور 12 جولة برصيد 18 نقطة، فيما يحتل فياريال المركز الثالث برصيد 26 نقطة، على بُعد نقطتين من الوصيف، وخمسة عن المتصدر.







