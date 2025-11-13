أياكس في أزمة: فوزٌ يتيم في آخر ثماني مباريات!

تعيش جماهير أياكس أمستردام فترة صعبة وغير مألوفة في تاريخ النادي العريق، بعدما حقق الفريق فوزا وحيدا فقط في آخر ثماني مباريات خاضها في مختلف المسابقات، في سلسلة نتائج كارثية، ما دفع إدارة النادي إلى اتخاذ قرار بإقالة المدرب جون هيتينغا قبل أيام قليلة في محاولة لإنقاذ الموسم.

وجاءت النتائج على الشكل الآتي: خسارة قاسية أمام مارسيليا الفرنسي (0-4)، وتعادل مثير (3-3) مع سبارتا روتردام، ثم هزيمة أمام ألكمار (0-2)، وسقوط مدوٍّ أمام تشيلسي (1-5، ثم انتصار مرة واحدة فقط على تفينتي (3-2)، قبل التعادل (1-1) مع هيرنفين، والخسارة أمام غلطة سراي (0-3) وأخيراً أمام أوترخت (1-2).

هذه السلسلة من النتائج جعلت أياكس يتراجع في الترتيب المحلي الى المركز الرابع، برصيد 20 نقطة، على بُعد 11 نقطة عن أيندهوفن المتصدر، ويبتعد عن المراكز الأوروبية.

هذه النتائج دفعت الصحافة إلى وصف ما يجري بأنه "الانهيار الأكبر في تاريخ أياكس الحديث"، خصوصاً أن الفريق بات بعيداً عن المراكز الأوروبية التي طالما كانت حقاً مكتسباً له، وتأمل الإدارة أن تفتح الإقالة صفحة ، لكن جماهير النادي تدرك أن العودة إلى القمة لن تكون سهلة هذه المرة.







