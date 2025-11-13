الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

أياكس في أزمة: فوزٌ يتيم في آخر ثماني مباريات!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أياكس في أزمة: فوزٌ يتيم في آخر ثماني مباريات!
A-
A+

كرة القدم

2025-11-13 | 00:32
أياكس في أزمة: فوزٌ يتيم في آخر ثماني مباريات!

تعيش جماهير أياكس أمستردام الهولندي فترة صعبة وغير مألوفة

تعيش جماهير أياكس أمستردام الهولندي فترة صعبة وغير مألوفة في تاريخ النادي العريق، بعدما حقق الفريق فوزا وحيدا فقط في آخر ثماني مباريات خاضها في مختلف المسابقات، في سلسلة نتائج كارثية، ما دفع إدارة النادي إلى اتخاذ قرار بإقالة المدرب جون هيتينغا قبل أيام قليلة في محاولة لإنقاذ الموسم.
وجاءت النتائج على الشكل الآتي: خسارة قاسية أمام مارسيليا الفرنسي (0-4)، وتعادل مثير (3-3) مع سبارتا روتردام، ثم هزيمة أمام ألكمار (0-2)، وسقوط مدوٍّ أمام تشيلسي (1-5، ثم انتصار مرة واحدة فقط على تفينتي (3-2)، قبل التعادل (1-1) مع هيرنفين، والخسارة أمام غلطة سراي التركي (0-3) وأخيراً أمام أوترخت (1-2).
هذه السلسلة من النتائج جعلت أياكس يتراجع في الترتيب المحلي الى المركز الرابع، برصيد 20 نقطة، على بُعد 11 نقطة عن أيندهوفن المتصدر، ويبتعد عن المراكز الأوروبية.
هذه النتائج دفعت الصحافة الهولندية إلى وصف ما يجري بأنه "الانهيار الأكبر في تاريخ أياكس الحديث"، خصوصاً أن الفريق بات بعيداً عن المراكز الأوروبية التي طالما كانت حقاً مكتسباً له، وتأمل الإدارة أن تفتح الإقالة صفحة جديدة، لكن جماهير النادي تدرك أن العودة إلى القمة لن تكون سهلة هذه المرة.



مقالات ذات صلة

فيديو - كونتي يقتحم الملعب ويشعل أزمة في مباراة ودّيّة
2025-08-15

فيديو - كونتي يقتحم الملعب ويشعل أزمة في مباراة ودّيّة

مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون يعلنان انفصالهما رسميا بعد علاقة حب دامت ثلاث سنوات
2025-09-19

مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون يعلنان انفصالهما رسميا بعد علاقة حب دامت ثلاث سنوات

الاتحاد الأوروبي يرضخ .. مباريات الدوري إلى ما وراء البحار
2025-10-07

الاتحاد الأوروبي يرضخ .. مباريات الدوري إلى ما وراء البحار

ترامب بعد فوز ممداني: أميركا يجب أن تختار "بين الشيوعية والمنطق السليم"
2025-11-05

ترامب بعد فوز ممداني: أميركا يجب أن تختار "بين الشيوعية والمنطق السليم"

أياكس في أزمة: فوزٌ يتيم في آخر ثماني مباريات!

رياضة

كرة القدم

أياكس أمستردام

جون هيتينغا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مالك سندرلاند الشاب .. ملياردير أعاد للنادي بريقه
محظوران من حضور المباريات ثلاث سنوات بعد تنكّرهما كحُرّاس

اقرأ ايضا في كرة القدم

موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا
00:41

موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا

أصغر لاعب يدوّن مشاركته في تاريخ دوري الدرجة الثانية الألماني

00:41

موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا

أصغر لاعب يدوّن مشاركته في تاريخ دوري الدرجة الثانية الألماني

صعود ثون المدوّي يهزّ سويسرا
00:35

صعود ثون المدوّي يهزّ سويسرا

حقّق انتصاره السادس تواليا في سلسلة مذهلة

00:35

صعود ثون المدوّي يهزّ سويسرا

حقّق انتصاره السادس تواليا في سلسلة مذهلة

مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!
00:34

مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الإفريقية

00:34

مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الإفريقية

اخترنا لك
موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا
00:41
صعود ثون المدوّي يهزّ سويسرا
00:35
مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!
00:34
مالك سندرلاند الشاب .. ملياردير أعاد للنادي بريقه
00:33

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025