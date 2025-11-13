مالك سندرلاند الشاب .. ملياردير أعاد للنادي بريقه

في عمر السابعة والعشرين فقط، يُعد كيريل لويس
دريفوس واحداً من أصغر ملاك الأندية في العالم
وأكثرهم إثارة للاهتمام.
الشاب السويسري الفرنسي، الذي ينتمي إلى عائلة لويس دريفوس العريقة، المالكة السابقة لنادي أولمبيك مارسيليا، اشترى نادي سندرلاند الإنجليزي وهو في الثالثة والعشرين من عمره، حين كان النادي يصارع في دوري
الدرجة الثالثة (League One).
ومنذ ذلك الحين، تغيّر وجه الفريق بشكل تدريجي بفضل استثماراته الهادئة والمركّزة، حتى باتت الجماهير ترى فيه مشروعاً واعداً يعيد للنادي تاريخه القديم.
اللافت أن دريفوس كان السبب الأساسي وراء انضمام قائد منتخب سويسرا
غرانيت تشاكا إلى الفريق في صفقة وُصفت بأنها من "الأفضل في الميركاتو الصيفي
".
ورغم الجدل الدائم حول أثر المال في كرة القدم
، يبدو أن كيريل يبرهن أن "الثروة
وحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى رؤية".