مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الإفريقية

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الإفريقية، أعلنت الحكومة في الكونغو عن رصد مكافأة مالية قدرها مليون أميركي لكل لاعب من لاعبي المنتخب الوطني، في حال نجح "الفهود" في التأهل إلى كأس 2026 المقرر في وكندا والمكسيك.

القرار جاء تحفيزا للمنتخب الذي يُقدّم أداءً قويا في التصفيات الإفريقية حتى الآن، وسط آمال جماهيرية كبيرة بعودة الكونغو إلى المونديال بعد غياب طويل منذ مشاركتها التاريخية الوحيدة عام 1974 تحت اسم زائير.

المحلية اعتبرت الإعلان "دفعة معنوية ضخمة" للاعبين، خصوصا أن المكافأة تُعد من أعلى الحوافز الفردية في إفريقيا، وتفوق ما تقدمه منتخبات كبرى في القارة.

وحل منتخب الكونغو الديمقراطية ثانياً في المجموعة الإفريقية الثاني، برصيد 22 نقطة، خلف السنغال المتأهلة، ودخلت الى مجموعة فاصلة كأحد أفضل أربع منتخبات في المركز الثاني.

ويلعب منتخب الكونغو الديمقراطية مع الكاميرون، والغابون مع نيجيريا، يوم 13 الجاري، ويلتقي الفائزان يوم 16 منه.

ويتأهل بطل الملحق الى منتخب من كل من آسيا و"كونميبول وأوقيانوسيا" و2 من الكونكاف، لتشكيل مجموعة تتنافس لنيل بطاقتين الى المونديال.





