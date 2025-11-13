الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!
A-
A+

كرة القدم

2025-11-13 | 00:34
مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الإفريقية

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الإفريقية، أعلنت الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن رصد مكافأة مالية قدرها مليون دولار أميركي لكل لاعب من لاعبي المنتخب الوطني، في حال نجح "الفهود" في التأهل إلى كأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
القرار جاء تحفيزا للمنتخب الذي يُقدّم أداءً قويا في التصفيات الإفريقية حتى الآن، وسط آمال جماهيرية كبيرة بعودة الكونغو إلى المونديال بعد غياب طويل منذ مشاركتها التاريخية الوحيدة عام 1974 تحت اسم زائير.
وسائل الإعلام المحلية اعتبرت الإعلان "دفعة معنوية ضخمة" للاعبين، خصوصا أن المكافأة تُعد من أعلى الحوافز الفردية في إفريقيا، وتفوق ما تقدمه منتخبات كبرى في القارة.
وحل منتخب الكونغو الديمقراطية ثانياً في المجموعة الإفريقية الثاني، برصيد 22 نقطة، خلف السنغال المتأهلة، ودخلت الى مجموعة فاصلة كأحد أفضل أربع منتخبات في المركز الثاني.
ويلعب منتخب الكونغو الديمقراطية مع الكاميرون، والغابون مع نيجيريا، يوم 13 الجاري، ويلتقي الفائزان يوم 16 منه.
ويتأهل بطل الملحق الى منتخب من كل من آسيا و"كونميبول وأوقيانوسيا" و2 من الكونكاف، لتشكيل مجموعة تتنافس لنيل بطاقتين الى المونديال.


مقالات ذات صلة

فيديو - محمد صلاح يرقص على ايقاع التأهل للمونديال
2025-10-08

فيديو - محمد صلاح يرقص على ايقاع التأهل للمونديال

مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!

رياضة

كرة القدم

كأس العالم 2026

منتخب الكونغو الديمقراطية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
صعود ثون المدوّي يهزّ سويسرا
مالك سندرلاند الشاب .. ملياردير أعاد للنادي بريقه

اقرأ ايضا في كرة القدم

موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا
00:41

موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا

أصغر لاعب يدوّن مشاركته في تاريخ دوري الدرجة الثانية الألماني

00:41

موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا

أصغر لاعب يدوّن مشاركته في تاريخ دوري الدرجة الثانية الألماني

صعود ثون المدوّي يهزّ سويسرا
00:35

صعود ثون المدوّي يهزّ سويسرا

حقّق انتصاره السادس تواليا في سلسلة مذهلة

00:35

صعود ثون المدوّي يهزّ سويسرا

حقّق انتصاره السادس تواليا في سلسلة مذهلة

اخترنا لك
موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا
00:41
صعود ثون المدوّي يهزّ سويسرا
00:35
مالك سندرلاند الشاب .. ملياردير أعاد للنادي بريقه
00:33
أياكس في أزمة: فوزٌ يتيم في آخر ثماني مباريات!
00:32

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025