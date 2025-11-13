الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا

موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا
كرة القدم

2025-11-13 | 00:41
موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا

أصغر لاعب يدوّن مشاركته في تاريخ دوري الدرجة الثانية الألماني

خطَف كينت آيشهورن، لاعب ارتكاز هيرتا برلين، الأضواء هذا الموسم بعدما أصبح في 10 آب - أغسطس 2025 أصغر لاعب يدوّن مشاركته في تاريخ دوري الدرجة الثانية الألماني (عمره 16 عاما و14 يوما) خلال تعادل هيرتا مع كارلسروه السلبي في الأولمبي شتاديون.
آيشهورن (مواليد 27 تموز - يوليو 2009، طول 1.86م) خرّيج أكاديمية هيرتا منذ فئة تحت 9 أعوام، ووقّع عقده الاحترافي الأول مع النادي في 4 تموز - يوليو 2025 قبل أسابيع من ظهوره التاريخي، وهو لاعب وسط دفاعي قادر على شَغل أدوار أعمق أو محورية.
ومع دخوله السريع إلى دائرة القرار في الفريق، بدأت الصحافة الألمانية وصحافة الأرقام المتخصصة ترصُدان منحنى تطوّره ومؤشرات مشاركاته، في وقتٍ تدل التقارير المحلية إلى أنّ موهبة صاحب الـ16 عامًا جذبت انتباه أندية أخرى داخل ألمانيا وخارجها، ما يرفع أسهمه في سوق المواهب الشابة.
فنيًا، يقدّم اللاعب نموذج لاعب وسط حديث، قراءة الملعب، تمركز ذكي لقطع الكرات، وثبات تحت الضغط أثناء الاستلام والدوران وبناء الهجمة بتمريرات عمودية محسوبة، صفات تجعل اسمه مرشّحا للبقاء على الرادارات الأوروبية إذا حافظ على نسق التطوّر والمشاركة المنتظمة.




