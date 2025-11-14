فيديو - غوارديولا يحثّ جماهير برشلونة على حضور مباراة دعماً لفلسطين

Pep Guardiola is calling on fans to show up for something bigger than football.



On Tuesday, 18 Nov in Barcelona, the charity match between Palestine and the Catalan team will donate all ticket revenue to humanitarian aid and community projects in Palestine. pic.twitter.com/KeIpDDVdl1 — Leyla Hamed (@leylahamed) November 13, 2025

وجّه بيب غوارديولا، ، نداءً إلى جماهير في لحضور مباراة كتالونيا – الخيرية، المقرّر إقامتها يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني - نوفمبر المقبل على ملعب الأولمبيك في المدينة الكتالونية.وأكد غوارديولا، في رسالة مصوّرة انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن اللقاء يشكّل تحّية مؤثّرة لأرواح أكثر من 400 فلسطيني استشهدوا في غزة، مشدّداً على أنّ يتجاوز إطار كرة القدم ليكون صرخة تضامن عالمية مع الشعب الفلسطيني.المباراة الخيرية، التي تجمع منتخب كتالونيا بالمنتخب الفلسطيني، تهدف إلى المزج بين الرياضة والعمل الإنساني، حيث سيخصَّص ريع التذاكر بالكامل لدعم جهود الإغاثة والمشاريع المجتمعية الحيوية في فلسطين، بما يوفّر دعمًا ملموسًا للمتضرّرين من الصراع المستمر.وعلى الصعيد الرياضي، تمثّل المواجهة اختباراً مهماً للمنتخب الفلسطيني قبل خوضه الملحق المؤهِّل لكأس العرب أمام ليبيا في 25 تشرين الثاني الجاري في .ويرى المدرّب الإسباني أنّ اللقاء يحمل بُعداً رمزيًاً وفنّياً في آنٍ واحد، إذ يمنح اللاعبين فرصة للاحتكاك في أجواء تنافسية قوية، مع الاستمرار في رسالة سلام وتضامن من خلال كرة القدم.