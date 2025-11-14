فيديو - غوارديولا يحثّ جماهير برشلونة على حضور مباراة دعماً لفلسطين

وجّه بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي
، نداءً إلى جماهير كرة القدم
في برشلونة
لحضور مباراة كتالونيا – فلسطين
الخيرية، المقرّر إقامتها يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني - نوفمبر المقبل على ملعب الأولمبيك في المدينة الكتالونية.
وأكد غوارديولا، في رسالة مصوّرة انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن اللقاء يشكّل تحّية مؤثّرة لأرواح أكثر من 400 رياضي
فلسطيني استشهدوا في غزة، مشدّداً على أنّ الحدث
يتجاوز إطار كرة القدم ليكون صرخة تضامن عالمية مع الشعب الفلسطيني.
المباراة الخيرية، التي تجمع منتخب كتالونيا بالمنتخب الفلسطيني، تهدف إلى المزج بين الرياضة والعمل الإنساني، حيث سيخصَّص ريع التذاكر بالكامل لدعم جهود الإغاثة والمشاريع المجتمعية الحيوية في فلسطين، بما يوفّر دعمًا ملموسًا للمتضرّرين من الصراع المستمر.
وعلى الصعيد الرياضي، تمثّل المواجهة اختباراً مهماً للمنتخب الفلسطيني قبل خوضه الملحق المؤهِّل لكأس العرب أمام ليبيا في 25 تشرين الثاني الجاري في الدوحة
.
ويرى المدرّب الإسباني أنّ اللقاء يحمل بُعداً رمزيًاً وفنّياً في آنٍ واحد، إذ يمنح اللاعبين فرصة للاحتكاك في أجواء تنافسية قوية، مع الاستمرار في توجيه
رسالة سلام وتضامن من خلال كرة القدم.