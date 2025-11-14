الأخبار
أوّل بطاقة حمراء لرونالدو مع البرتغال

أوّل بطاقة حمراء لرونالدو مع البرتغال
كرة القدم

2025-11-14 | 00:45
أوّل بطاقة حمراء لرونالدو مع البرتغال

تعرّض النجم البرتغالي للطرد للمرة الأولى في مسيرته الدولية

تعرّض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للطرد للمرة الأولى في مسيرته الدولية مع منتخب بلاده، خلال خسارة البرتغال أمام جمهورية أيرلندا بنتيجة (٠-٢) في دبلن، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، وجاء الطرد بعد تدخل عنيف بالمرفق ضدّ المدافع الأيرلندي دارا أوشي، في لقطة أثارت الكثير من الجدل.
الحكم أشهر في البداية بطاقة صفراء في وجه رونالدو، قبل أن يتدخّل حكم الفيديو المساعد لمراجعة اللقطة، ليتمّ تحويل العقوبة إلى بطاقة حمراء مباشرة بداعي السلوك العنيف، وذلك بعد نحو ساعة من اللعب والمنتخب البرتغالي متأخّر بالفعل بهدفين دون رد.
وبذلك يكون رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، قد تلقّى أوّل بطاقة حمراء في مسيرته مع المنتخب بعد 226 مباراة دولية، رغم أنه تعرّض لعمليات طرد سابقة على مستوى الأندية. 
وجاءت المباراة مخيبة للآمال بالنسبة لقائد البرتغال، الذي تعرّض لصافرات استهجان متكرّرة من الجماهير الأيرلندية، وردّ عليها بتصفيق ساخر أثناء خروجه من الملعب بعد قرار الطرد.
هذه الهزيمة قلّصت من هامش أمان البرتغال في سباق التأهّل، كما أنّ الطرد يعني أنّ رونالدو لن يشارك في المباراة الحاسمة المقبلة ضدّ أرمينيا، مع احتمال امتداد الإيقاف إلى الجولة الافتتاحية من نهائيات كأس العالم إذا فُرضت عليه عقوبة لمباراتين بسبب الطرد المباشر.



