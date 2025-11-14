أوّل بطاقة حمراء لرونالدو مع البرتغال

تعرّض النجم للطرد للمرة الأولى في مسيرته الدولية مع منتخب بلاده، خلال خسارة أمام أيرلندا بنتيجة (٠-٢) في دبلن، ضمن تصفيات 2026، وجاء الطرد بعد تدخل عنيف بالمرفق ضدّ المدافع دارا أوشي، في لقطة أثارت الكثير من الجدل.

الحكم أشهر في البداية بطاقة صفراء في وجه ، قبل أن يتدخّل حكم الفيديو المساعد لمراجعة اللقطة، ليتمّ تحويل العقوبة إلى بطاقة حمراء مباشرة بداعي السلوك العنيف، وذلك بعد نحو ساعة من اللعب والمنتخب متأخّر بالفعل بهدفين دون رد.

وبذلك يكون رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، قد تلقّى أوّل بطاقة حمراء في مسيرته مع المنتخب بعد 226 مباراة دولية، رغم أنه تعرّض لعمليات طرد سابقة على مستوى الأندية.

وجاءت المباراة مخيبة للآمال بالنسبة لقائد البرتغال، الذي تعرّض لصافرات استهجان متكرّرة من الجماهير ، وردّ عليها بتصفيق ساخر أثناء خروجه من الملعب بعد قرار الطرد.

هذه الهزيمة قلّصت من هامش أمان البرتغال في سباق التأهّل، كما أنّ الطرد يعني أنّ رونالدو لن يشارك في المباراة الحاسمة المقبلة ضدّ أرمينيا، مع احتمال امتداد الإيقاف إلى الجولة الافتتاحية من نهائيات كأس إذا فُرضت عليه عقوبة لمباراتين بسبب الطرد المباشر.







