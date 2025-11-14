الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
مبابي يبلغ الهدف رقم 400 في مسيرته

كرة القدم

2025-11-14 | 00:46
مبابي يبلغ الهدف رقم 400 في مسيرته

دوّن محطّة تاريخيّة جديدة في مسيرته

دوّن كيليان مبابي، نجم ريال مدريد وقائد المنتخب الفرنسي، محطّة تاريخيّة جديدة في مسيرته بعدما سجّل هدفه الـ400 على مستوى الفريق الأوّل مع الأندية والمنتخب، خلال فوز فرنسا على أوكرانيا (٤-٠) في تصفيات كأس العالم 2026، في المباراة التي أُقيمت مساء الخميس على ملعب حديقة الأمراء في باريس.
وجاء الهدف من ركلة جزاء نفّذها بأسلوب الـ"بانينكا" في الدقيقة 55، ليصبح أيضًا هدفه الـ23 في 20 مباراة هذا الموسم مع النادي والمنتخب. وتوزّعت أهداف مبابي الـ400 بواقع 27 هدفًا بقميص موناكو، و246 هدفًا مع باريس سان جيرمان، و62 هدفًا مع ريال مدريد، إضافة إلى 55 هدفًا مع منتخب فرنسا، ما يبرز ثباته التهديفي في مختلف المحطّات التي مرّ بها منذ انطلاق مسيرته الاحترافية. 
ويبلغ النجم الفرنسي من العمر 26 عامًا، ورغم ذلك بات يمتلك رصيدًا تهديفيًا يضعه بين أبرز هدافي جيله، بعدما أصبح الهدّاف التاريخي لباريس سان جيرمان قبل انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2024، حيث يواصل تحطيم الأرقام القياسية في موسمه الأوّل مع النادي الملكي.



أكثر من 400 فنانًا عالميًا يقاطعون المنصات في إسرائيل… وMassive Attack في طليعة الحملة
2025-09-19

أكثر من 400 فنانًا عالميًا يقاطعون المنصات في إسرائيل… وMassive Attack في طليعة الحملة

فيديو - ميسي يختار هدفه المفضّل في مسيرته
2025-09-08

فيديو - ميسي يختار هدفه المفضّل في مسيرته

أرقام مذهلة لكيليان مبابي في بداية الموسم
2025-10-05

أرقام مذهلة لكيليان مبابي في بداية الموسم

مبابي يبلغ الهدف رقم 400 في مسيرته

رياضة

كرة القدم

كيليان مبابي

ريال مدريد

برشلونة يشرع في تصميم تمثال لميسي أمام كامب نو
أوّل بطاقة حمراء لرونالدو مع البرتغال

حريق في ملعب إكستر سيتي يلتهم غرفة التحكم
00:58

حريق في ملعب إكستر سيتي يلتهم غرفة التحكم

اندلع الحريق بعد الساعة العاشرة مساءً في منطقة تُستخدم لتخزين النفايات

00:58

حريق في ملعب إكستر سيتي يلتهم غرفة التحكم

اندلع الحريق بعد الساعة العاشرة مساءً في منطقة تُستخدم لتخزين النفايات

فيديو - روبياليس يتعرّض لهجوم بالبيض خلال توقيع كتابه
00:53

فيديو - روبياليس يتعرّض لهجوم بالبيض خلال توقيع كتابه

شهد حفل تقديم كتاب الرئيس السابق للاتحاد الإسباني حادثة فوضوية

00:53

فيديو - روبياليس يتعرّض لهجوم بالبيض خلال توقيع كتابه

شهد حفل تقديم كتاب الرئيس السابق للاتحاد الإسباني حادثة فوضوية

هل يستغني ريال مدريد عن جولة الولايات المتحدة؟
00:52

هل يستغني ريال مدريد عن جولة الولايات المتحدة؟

يدرس بشكل جدّي إقامة جولته التحضيرية لصيف 2026 خارج الولايات المتّحدة

00:52

هل يستغني ريال مدريد عن جولة الولايات المتحدة؟

يدرس بشكل جدّي إقامة جولته التحضيرية لصيف 2026 خارج الولايات المتّحدة

حريق في ملعب إكستر سيتي يلتهم غرفة التحكم
00:58
فيديو - روبياليس يتعرّض لهجوم بالبيض خلال توقيع كتابه
00:53
هل يستغني ريال مدريد عن جولة الولايات المتحدة؟
00:52
انهيار لاعبة أتلتيكو مدريد بعد إصابة خطيرة في الرأس
00:51

