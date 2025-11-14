مبابي يبلغ الهدف رقم 400 في مسيرته

دوّن كيليان مبابي
، نجم ريال مدريد
وقائد المنتخب الفرنسي، محطّة تاريخيّة جديدة
في مسيرته بعدما سجّل هدفه الـ400 على مستوى الفريق الأوّل مع الأندية والمنتخب، خلال فوز فرنسا
على أوكرانيا
(٤-٠) في تصفيات كأس العالم
2026، في المباراة التي أُقيمت مساء الخميس على ملعب حديقة الأمراء في باريس
.
وجاء الهدف من ركلة جزاء نفّذها بأسلوب الـ"بانينكا" في الدقيقة 55، ليصبح أيضًا هدفه الـ23 في 20 مباراة هذا الموسم مع النادي والمنتخب. وتوزّعت أهداف مبابي الـ400 بواقع 27 هدفًا بقميص موناكو، و246 هدفًا مع باريس سان جيرمان
، و62 هدفًا مع ريال مدريد
، إضافة إلى 55 هدفًا مع منتخب فرنسا، ما يبرز ثباته التهديفي في مختلف المحطّات التي مرّ بها منذ انطلاق مسيرته الاحترافية.
ويبلغ النجم الفرنسي من العمر 26 عامًا، ورغم ذلك بات يمتلك رصيدًا تهديفيًا يضعه بين أبرز هدافي جيله، بعدما أصبح الهدّاف التاريخي لباريس سان جيرمان
قبل انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2024، حيث يواصل تحطيم الأرقام القياسية في موسمه الأوّل مع النادي الملكي.