مبابي يبلغ الهدف رقم 400 في مسيرته

دوّن محطّة تاريخيّة في مسيرته

دوّن ، نجم وقائد المنتخب الفرنسي، محطّة تاريخيّة في مسيرته بعدما سجّل هدفه الـ400 على مستوى الفريق الأوّل مع الأندية والمنتخب، خلال فوز على (٤-٠) في تصفيات 2026، في المباراة التي أُقيمت مساء الخميس على ملعب حديقة الأمراء في .

وجاء الهدف من ركلة جزاء نفّذها بأسلوب الـ"بانينكا" في الدقيقة 55، ليصبح أيضًا هدفه الـ23 في 20 مباراة هذا الموسم مع النادي والمنتخب. وتوزّعت أهداف مبابي الـ400 بواقع 27 هدفًا بقميص موناكو، و246 هدفًا مع ، و62 هدفًا مع ، إضافة إلى 55 هدفًا مع منتخب فرنسا، ما يبرز ثباته التهديفي في مختلف المحطّات التي مرّ بها منذ انطلاق مسيرته الاحترافية.

ويبلغ النجم الفرنسي من العمر 26 عامًا، ورغم ذلك بات يمتلك رصيدًا تهديفيًا يضعه بين أبرز هدافي جيله، بعدما أصبح الهدّاف التاريخي لباريس قبل انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2024، حيث يواصل تحطيم الأرقام القياسية في موسمه الأوّل مع النادي الملكي.







