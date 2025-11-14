فيديو - روبياليس يتعرّض لهجوم بالبيض خلال توقيع كتابه

Luis Rubiales, President of the RFEF, was ATTACKED while speaking at a press conference. 😳🇪🇸



شهد حفل تقديم كتاب الرئيس السابق للاتحاد الإسباني ، روبياليس، في ، حادثة فوضوية بعد تعرّضه لهجوم بالبيض من أحد الحاضرين، في واقعة أعادت اسمه إلى الواجهة من جديد.وأظهرت مقاطع متداولة أنّ روبياليس، المدان في قضيّة "القبلة القسريّة" على اللاعبة جيني هيرموسو، كان يقدّم كتابه الجديد بعنوان "قتل روبياليس" وهو يجلس على مقعد، عندما تقدّم منه رجل وهو يردّد "لا تخافوا، كلّ شيء على ما يرام"، قبل أن يرشق نحوه ثلاث بيضات؛ أصابت إحداها ظهره، فيما نجح في تفادي الأخريين، قبل أن يحاول اللحاق بالمعتدي ويُمنَع من ذلك من قبل بعض الحاضرين.الشرطة أعلنت توقيف المهاجم، من دون تأكيد هويته، في وقت أفادت صحف محلّيّة بأن الرجل هو عمّ لويس روبياليس ويحمل الاسم نفسه، ما أضفى بعدًا عائليًا إضافيًا على الحادثة.وتأتي الواقعة غداة تصريحات لروبياليس قلّل فيها من خطورة القبلة التي طبعها على شفتي هيرموسو بعد نهائي مونديال السيدات 2023 في سيدني، مؤكّدًا أنّه ضحيّة "اغتيال علني" و"مؤامرة من اليسار المتطرّف"، ومتشبّثًا بأنّ القبلة كانت "برضاها"، وهو ما تنفيه اللاعبة والنيابة العامة.كما يواجه المسؤول السابق قضيّة أخرى تتعلّق باتهامات بالفساد حول عقد نقل كأس السوبر الإسباني إلى السعوديّة خلال فترة رئاسته للاتحاد بين 2018 و2023.