الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - روبياليس يتعرّض لهجوم بالبيض خلال توقيع كتابه

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - روبياليس يتعرّض لهجوم بالبيض خلال توقيع كتابه
A-
A+

كرة القدم

2025-11-14 | 00:53
فيديو - روبياليس يتعرّض لهجوم بالبيض خلال توقيع كتابه

شهد حفل تقديم كتاب الرئيس السابق للاتحاد الإسباني حادثة فوضوية

شهد حفل تقديم كتاب الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، في مدريد، حادثة فوضوية بعد تعرّضه لهجوم بالبيض من أحد الحاضرين، في واقعة أعادت اسمه إلى الواجهة من جديد.
وأظهرت مقاطع متداولة أنّ روبياليس، المدان في قضيّة "القبلة القسريّة" على اللاعبة جيني هيرموسو، كان يقدّم كتابه الجديد بعنوان "قتل روبياليس" وهو يجلس على مقعد، عندما تقدّم منه رجل وهو يردّد "لا تخافوا، كلّ شيء على ما يرام"، قبل أن يرشق نحوه ثلاث بيضات؛ أصابت إحداها ظهره، فيما نجح في تفادي الأخريين، قبل أن يحاول اللحاق بالمعتدي ويُمنَع من ذلك من قبل بعض الحاضرين.
الشرطة الإسبانية أعلنت توقيف المهاجم، من دون تأكيد هويته، في وقت أفادت صحف محلّيّة بأن الرجل هو عمّ لويس روبياليس ويحمل الاسم نفسه، ما أضفى بعدًا عائليًا إضافيًا على الحادثة.
وتأتي الواقعة غداة تصريحات جديدة لروبياليس قلّل فيها من خطورة القبلة التي طبعها على شفتي هيرموسو بعد نهائي مونديال السيدات 2023 في سيدني، مؤكّدًا أنّه ضحيّة "اغتيال علني" و"مؤامرة من اليسار المتطرّف"، ومتشبّثًا بأنّ القبلة كانت "برضاها"، وهو ما تنفيه اللاعبة والنيابة العامة.
كما يواجه المسؤول السابق قضيّة أخرى تتعلّق باتهامات بالفساد حول عقد نقل كأس السوبر الإسباني إلى السعوديّة خلال فترة رئاسته للاتحاد بين 2018 و2023.



مقالات ذات صلة

فيديو - تعرّض الحكم الدولي علي رضا لهجوم همجي بعد مباراة ودية
2025-08-16

فيديو - تعرّض الحكم الدولي علي رضا لهجوم همجي بعد مباراة ودية

جيمس ميلنر يواصل كتابة التاريخ في البريميرليغ بعمر 39 عاما
2025-09-01

جيمس ميلنر يواصل كتابة التاريخ في البريميرليغ بعمر 39 عاما

ميزة جديدة في واتساب.. كتابة رسائل بالذكاء الاصطناعي!
2025-08-31

ميزة جديدة في واتساب.. كتابة رسائل بالذكاء الاصطناعي!

فيديو - ثيو هيرنانديز يقذف منزل داروين نونيز بالبيض
2025-10-18

فيديو - ثيو هيرنانديز يقذف منزل داروين نونيز بالبيض

فيديو - روبياليس يتعرّض لهجوم بالبيض خلال توقيع كتابه

رياضة

كرة القدم

الاتحاد الإسباني لكرة القدم

لويس روبياليس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حريق في ملعب إكستر سيتي يلتهم غرفة التحكم
هل يستغني ريال مدريد عن جولة الولايات المتحدة؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

حريق في ملعب إكستر سيتي يلتهم غرفة التحكم
00:58

حريق في ملعب إكستر سيتي يلتهم غرفة التحكم

اندلع الحريق بعد الساعة العاشرة مساءً في منطقة تُستخدم لتخزين النفايات

00:58

حريق في ملعب إكستر سيتي يلتهم غرفة التحكم

اندلع الحريق بعد الساعة العاشرة مساءً في منطقة تُستخدم لتخزين النفايات

هل يستغني ريال مدريد عن جولة الولايات المتحدة؟
00:52

هل يستغني ريال مدريد عن جولة الولايات المتحدة؟

يدرس بشكل جدّي إقامة جولته التحضيرية لصيف 2026 خارج الولايات المتّحدة

00:52

هل يستغني ريال مدريد عن جولة الولايات المتحدة؟

يدرس بشكل جدّي إقامة جولته التحضيرية لصيف 2026 خارج الولايات المتّحدة

انهيار لاعبة أتلتيكو مدريد بعد إصابة خطيرة في الرأس
00:51

انهيار لاعبة أتلتيكو مدريد بعد إصابة خطيرة في الرأس

شهدت مباراة في دوري أبطال أوروبا للسيّدات مشهدًا مقلقًا

00:51

انهيار لاعبة أتلتيكو مدريد بعد إصابة خطيرة في الرأس

شهدت مباراة في دوري أبطال أوروبا للسيّدات مشهدًا مقلقًا

اخترنا لك
حريق في ملعب إكستر سيتي يلتهم غرفة التحكم
00:58
هل يستغني ريال مدريد عن جولة الولايات المتحدة؟
00:52
انهيار لاعبة أتلتيكو مدريد بعد إصابة خطيرة في الرأس
00:51
برشلونة يشرع في تصميم تمثال لميسي أمام كامب نو
00:50

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025