4 آب "الحقيقة الضائعة"
حريق في ملعب إكستر سيتي يلتهم غرفة التحكم

حريق في ملعب إكستر سيتي يلتهم غرفة التحكم
كرة القدم

2025-11-14 | 00:58
حريق في ملعب إكستر سيتي يلتهم غرفة التحكم

اندلع الحريق بعد الساعة العاشرة مساءً في منطقة تُستخدم لتخزين النفايات

شهد ملعب سانت جيمس بارك، التابع لنادي إكستر سيتي الإنجليزي، حريقًا ليل الأربعاء 12 تشرين الثاني الفائت، أدّى إلى تضرّر غرفة التحكم وعدد من المرافق الحيوية في زاوية الملعب بين المدرج المخصّص لجماهير الضيوف ومدرج آدم ستانسفيلد.
وبحسب بيان النادي، اندلع الحريق بعد الساعة العاشرة مساءً في منطقة تُستخدم لتخزين النفايات داخل الاستاد، قبل أن يمتدّ إلى مبنى مؤقّت يضمّ غرفة التحكّم وأنظمة أساسية لتشغيل المباريات.
وأكّدت التحقيقات الأوليّة أنّ الحادث كان عرضيًّا، مع استبعاد فرضيّة وجود عطل كهربائي كسبب مباشر للاشتعال، فيما لا تزال الجهات المختصّة تحقق لتحديد السبب النهائي.
وهرعت أكثر من خمس شاحنات إطفاء إلى الموقع، حيث استخدمت فرق الدفاع المدني أجهزة تنفس وأجهزة رش مائية ومراوح ضغط عالية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مدرجات إضافية.
وتم إخماد الحريق قبل منتصف الليل، لكن نحو 60% من المبنى المؤقّت تعرض لأضرار جسيمة، إضافة إلى تضرر خزائن التمديدات الكهربائيّة وكابلات الربط بين المدرجات، وامتلاء جزء من المدرج الرئيس بالدخان.



مقالات ذات صلة

حريقٌ كبير يلتهم منزل فينيسيوس
2025-10-10

حريقٌ كبير يلتهم منزل فينيسيوس

ملاك الكويتية خلف القضبان.. اليكم التهم الموجهة لها!
2025-09-22

ملاك الكويتية خلف القضبان.. اليكم التهم الموجهة لها!

استيفاو يدخل غرفة الملابس حاملاً الانجيل المقدس
2025-10-19

استيفاو يدخل غرفة الملابس حاملاً الانجيل المقدس

فيديو - عقوبة "الآيفون" تهزّ غرفة موناكو
2025-10-19

فيديو - عقوبة "الآيفون" تهزّ غرفة موناكو

حريق في ملعب إكستر سيتي يلتهم غرفة التحكم

رياضة

كرة القدم

إكستر سيتي

سانت جيمس بارك

Aljadeed
فيديو - روبياليس يتعرّض لهجوم بالبيض خلال توقيع كتابه

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - روبياليس يتعرّض لهجوم بالبيض خلال توقيع كتابه
00:53

فيديو - روبياليس يتعرّض لهجوم بالبيض خلال توقيع كتابه

شهد حفل تقديم كتاب الرئيس السابق للاتحاد الإسباني حادثة فوضوية

00:53

فيديو - روبياليس يتعرّض لهجوم بالبيض خلال توقيع كتابه

شهد حفل تقديم كتاب الرئيس السابق للاتحاد الإسباني حادثة فوضوية

هل يستغني ريال مدريد عن جولة الولايات المتحدة؟
00:52

هل يستغني ريال مدريد عن جولة الولايات المتحدة؟

يدرس بشكل جدّي إقامة جولته التحضيرية لصيف 2026 خارج الولايات المتّحدة

00:52

هل يستغني ريال مدريد عن جولة الولايات المتحدة؟

يدرس بشكل جدّي إقامة جولته التحضيرية لصيف 2026 خارج الولايات المتّحدة

انهيار لاعبة أتلتيكو مدريد بعد إصابة خطيرة في الرأس
00:51

انهيار لاعبة أتلتيكو مدريد بعد إصابة خطيرة في الرأس

شهدت مباراة في دوري أبطال أوروبا للسيّدات مشهدًا مقلقًا

00:51

انهيار لاعبة أتلتيكو مدريد بعد إصابة خطيرة في الرأس

شهدت مباراة في دوري أبطال أوروبا للسيّدات مشهدًا مقلقًا

فيديو - روبياليس يتعرّض لهجوم بالبيض خلال توقيع كتابه
00:53
هل يستغني ريال مدريد عن جولة الولايات المتحدة؟
00:52
انهيار لاعبة أتلتيكو مدريد بعد إصابة خطيرة في الرأس
00:51
برشلونة يشرع في تصميم تمثال لميسي أمام كامب نو
00:50

