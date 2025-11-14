هل يستغني ريال مدريد عن جولة الولايات المتحدة؟

يدرس بشكل جدّي إقامة جولته التحضيرية لصيف 2026 خارج الولايات المتّحدة

أفادت تقارير صحفية أنّ نادي يدرس بشكل جدّي إقامة جولته التحضيرية لصيف 2026 خارج الولايات المتّحدة، في تغيير محتمل لمسار بات شبه ثابت في السنوات .

ويدأت إدارة النادي بالفعل في دراسة عروض بديلة لوجهات أخرى، مع ترجيح كفّة أسواق على حساب السوق الأميركيّة التي مثّلت الخيار الأول تقريباً منذ 2010، باستثناء سنوات جائحة .

وأشارت التقارير إلى أنّ سافر إلى الولايات المتّحدة أعوام 2016 و2017 و2018 و2019 و2022 و2023 و2024 لإقامة جولات صيفيّة ومعسكرات إعدادية، في إطار استراتيجية لتعزيز قاعدة الجماهير في أميركا الشماليّة، لكنّ ازدحام الأجندة في صيف 2025، مع المشاركة في للأندية الموسّعة المقامة في الولايات المتحّدة، ترك للنادي بالكاد متّسعًا لخوض مباراة ودّية وحيدة في النمسا أمام فريق تيرول، ما دفعه لإعادة تقييم جدوى التوجّه المتكرّر للسوق الأميركيّة.

وتأتي هذه المراجعة في ظلّ حقيقة أنّ ستستضيف نهائيات كأس 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك، مع إقامة المباراة النهائية في ، ما يعني صيفًا مزدحمًا كرويًا وتسويقيًا في السوق الأميركية.

وحتى الآن، لم يتخذ ريال مدريد قرارًا نهائيًا، لكن التقرير يؤكد أن حظوظ الولايات المتحدة أقل من أسواق أخرى قيد الدراسة، في وقت يسعى فيه النادي إلى موازنة العوائد التجارية مع الحفاظ على فترات راحة أفضل للاعبين قبل موسم شاق جديد.







