فيديو - برشلونة يسحق ريال مدريد

فيديو - برشلونة يسحق ريال مدريد
كرة القدم

2025-11-16 | 04:05
فيديو - برشلونة يسحق ريال مدريد

يتصدر برشلونة الدوري الاسباني برصيد 30 نقطة

سحق برشلونة ضيفه ريال مدريد (4-0) في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الاسباني للسيدات.
افتتحت البولندية إيفا بايور التسجيل لبرشلونة (15)، ثم عادت لتمنح فريقها الهدف الثاني (30)، وحصلت سيدات ريال مدريد على فرصة تقليص الفرق عبر ركلة جزاء (83)، إلا أن كاتالينا كول تألقت في التصدي لتسديدة الإسكتلندية كارولين وير.
وفي الوقت بدل الضائع، أضافت السويسرية سيدني شيرتينلايب الهدف الثالث (90+1) واختتمت أيتانا بونماتي الفائزة بالكرة الذهبية مهرجان الأهداف بعد دقيقتين.
ويتصدر برشلونة الدوري الاسباني برصيد 30 نقطة من عشر انتصارات وخسارة واحدة، وخلفه ريال مدريد برصيد 23 نقطة من 7 انتصارات وتعادلين وهزيمتين.


فيديو - برشلونة يسحق ريال مدريد

