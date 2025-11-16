فيديو - برشلونة يسحق ريال مدريد

سحق ضيفه (4-0) في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الحادية عشر من للسيدات.افتتحت البولندية إيفا بايور التسجيل لبرشلونة (15)، ثم عادت لتمنح فريقها الهدف الثاني (30)، وحصلت سيدات على فرصة تقليص الفرق عبر ركلة جزاء (83)، إلا أن كاتالينا كول تألقت في التصدي لتسديدة الإسكتلندية كارولين وير.وفي الوقت بدل الضائع، أضافت سيدني شيرتينلايب الهدف الثالث (90+1) واختتمت أيتانا بونماتي الفائزة بالكرة الذهبية مهرجان الأهداف بعد دقيقتين.ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 30 نقطة من عشر انتصارات وخسارة واحدة، وخلفه ريال مدريد برصيد 23 نقطة من 7 انتصارات وتعادلين وهزيمتين.