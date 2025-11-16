فيديو - عامل تجهيزات يبكي حلم المونديال ويخطف الأضواء

خطف عامل تجهيزات منتخب غواتيمالا الأضواء بعد نهاية مباراة فريقه أمام بنما، التي بدّد فيها الأخير آمال الغواتيماليين في بلوغ نهائيات ، بعدما التُقطت له مشاهد مؤثّرة وهو يذرف الدموع من شدّة الحزن، من دون أن يتوقّف لحظة عن أداء مهامه.الكاميرات أظهرت موظف التجهيزات وهو يجمع الكرات، فيما بدا واضحًا تأثّره الشديد بالهزيمة وضياع حلم المشاركة في المونديال، في لامس مشاعر الجماهير عبر ، حيث اعتبره كثيرون تجسيدًا حيًّا لمعنى الانتماء الحقيقي لقميص المنتخب.ورأى متابعون أنّ ما قام به هذا العامل يختصر حب المنتخب في أصدق صوره، فهو لا يرتدي القميص داخل الملعب، لكنه يعيش النتيجة وكأنّه لاعب أساسي، ويواصل عمله باحترافية رغم ألمه الشخصي.اللقطة، التي انتشرت على نطاق واسع، أضافت بعدًا إنسانيًّا جديدًا لقصة خروج غواتيمالا من سباق التأهل، وذكّرت بأنّ تظلّ، قبل كل شيء، مشاعر صادقة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر.