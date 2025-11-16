فيديو - سان ماميس وإقليم الباسك اشتعلا تضامنا مع فلسطين

L’hymne palestinien résonne à San Mamés ! 🇵🇸#Palestine #EuskadiPalestina pic.twitter.com/Hi44zXErhm — Emmanuel Hoarau (@EmmanuelHoarau_) November 15, 2025 Hoy en Bilbao. Amistoso entre País Vasco y Palestina. 53.000 espectadores llenaron San Mames.



Todo lo recaudado irá para ayuda humanitaria en Gaza❤️



Tomorrow my national football team Basque Country will play Palestine at San Mames stadium Bilbao on 53,000 sold out



All proceeds from the match will go to fund humanitarian aid, the reconstruction of Gaza and the urgent needs of the Palestinian people.
Free Palestine 🇵🇸



Free Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/XxbI2Ni6Xq — Irlandarra (@aldamu_jo) November 14, 2025

تحوّل ملعب سان ماميس في مدينة ، مساء أمس السبت، إلى منصة تضامن مع الشعب الفلسطيني، خلال المباراة الودية بين منتخبي إقليم الباسك وفلسطين، والتي حسمها أصحاب بثلاثة أهداف دون رد.وشهد اللقاء حضورا جماهيريّا قياسيّا بلغ 51,396 متفرجا بحسب صحيفة "إلباييس"، ما يعني امتلاء المدرجات تقريبا عن بكرة أبيها.قبل انطلاق المباراة، رفعت في المدرجات أعلام وإقليم الباسك، إلى جانب لوحات ورسائل ضخمة تطالب بوقف الحرب على غزة، أبرزها لافتات وموزاييك في المدرجات تحمل عبارات مثل "Stop Genocide" و"Gora Palestina Erresistentzia" أي " تحيا مقاومة فلسطين".وفي وثقته وسائل إعلام إسبانية عدة، اصطفّ لاعبو المنتخبين لالتقاط صورة جماعية خلف لافتة كُتِب عليها "Stop Genocide" أي "أوقفوا الإبادة"، قبل الوقوف حدادا على ضحايا الحرب على غزة.اللقاء جاء ثمرة مبادرة مشتركة بين الاتحادين الباسكي والفلسطيني، بدعم من السلطات المحلّيّة، على أن يخصَّص عائد التذاكر لدعم منظمات إنسانية تعمل في قطاع غزّة.وقبل ساعات من صافرة البداية، خرجت حاشدة في شوارع المدينة شارك فيها الآلاف، وانتهت أمام ملعب سان ماميس، حيث رُفعت شعارات تطالب بإنهاء "الإبادة" في غزة وتأكيد التضامن مع .