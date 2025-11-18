يونيون سان جيلواز يقاطع "البلاك فرايداي" والسبب ..

لن يقدّم أي عروض أو تخفيضات بمناسبة "البلاك فرايداي" هذا العام

أعلن يونيون سان جيلواز البلجيكي أنه لن يقدّم أي عروض أو تخفيضات بمناسبة "البلاك فرايداي" هذا العام، في خطوة وصفها بأنّها امتداد لالتزامه بالحدّ من فرط الاستهلاك وتعزيز الاستدامة في أنشطته التجارية.

وأوضح النادي في بيان رسمي أنّه، بدل الانخراط في موجة التخفيضات الانتشار، سيخصّص 10% من عائدات مبيعات المنتجات الرسمية خلال أسبوع يبدأ في 24 تشرين الثاني - نوفمبر للجمعية الخيرية البلجيكية "Les Petits Riens"، التي تعمل في مجال دعم الفئات الهشّة عبر إعادة استخدام السلع والتبرعات.

كما شدّد البيان على أنّ متجر النادي الإلكتروني ومتجره في الملعب لن يقدّما أي عروض ترويجية خلال تلك الفترة، انسجامًا مع توجهه الرافض للتشجيع على الشراء غير الضروري.

وبالتوازي مع ذلك، دعا يونيون سان جيلواز جماهيره إلى التبرّع بملابسهم للجمعية ذاتها، على ان يتم تخصيص نقاط تجميع للملابس المستعملة قبل مباراة الفريق أمام سيركل بروج في 22 تشرين الثاني - نوفمبر،وبحيث تتواصل الحملة من 24 حتى 28 تشرين الثان - نوفمبر عبر نقطة تجميع دائمة في مبنى النادي.

وذكر النادي أيضًا بأنّ هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات سابقة للحدّ من الأثر البيئي، من بينها اعتماد أحد قمصان الفريق لموسمين متتاليين منذ عام 2023، في محاولة لتقليل الإنتاج وتشجيع نموذج استهلاك أكثر مسؤولية بين الجماهير.







