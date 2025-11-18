قمة "الأطراف البعيدة" في روسيا

شهدت الجولة التاسعة عشرة من دوري الدرجة الأولى
الروسي لكرة القدم
، الذي يُعَدّ المستوى الثاني في هرم المسابقات المحلية، مواجهة استثنائية من حيث الجغرافيا أكثر منها من حيث الترتيب، حين استضاف سكا خاباروفسك فريق يَنيْسي كراسنويارسك في مباراة انتهت بالتعادل ١-١) على ملعب فيكتور ليينين في خاباروفسك.
وما لفت الأنظار إلى هذه المواجهة لم يكن النتيجة فحسب، بل الطابع الفريد لها، إذ يعتبر سكا خاباروفسك ويَنيْسي كراسنويارسك من أكثر الأندية عزلة في العالم
من حيث المسافة عن منافسيهما، فمدينة خاباروفسك، الواقعة في أقصى الشرق الروسي قرب الحدود الصينية
، تبعد عن كراسنويارسك في قلب سيبيريا بنحو 3600 كيلومتر، وتفصل بينهما ثلاث مناطق زمنية، ورغم ذلك يُعتبَر يَنيْسي أقرب خصوم سكا من حيث المسافة في هذه الدرجة.
وعلى مستوى الترتيب، أبقى التعادل سكا خاباروفسك في المركز الثامن برصيد 25 نقطة، فيما يحتل يَنيْسي المركز الثاني عشر
بـ21 نقطة بعد 19 جولة، في دوري
تتصدّره أندية من غرب ووسط روسيا
، ما يزيد من خصوصية رحلات هذين الناديين الطويلة في كل جولة تقريبًا.