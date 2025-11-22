الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

المحكمة الرياضية تلاحق رئيس رابطة الدوري الإسباني

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
المحكمة الرياضية تلاحق رئيس رابطة الدوري الإسباني
A-
A+

كرة القدم

2025-11-22 | 03:39
المحكمة الرياضية تلاحق رئيس رابطة الدوري الإسباني

إجراءات تأديبيّة جديدة بحقّ خافيير تيباس

فتحت المحكمة الإداريّة للرياضة في إسبانيا (TAD) إجراءات تأديبيّة جديدة بحقّ خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، على خلفية اتهامات بانتهاك سرّيّة معلومات مالية تخصّ نادي برشلونة، ولا سيّما ما يتعلّق بمقاعد الشخصيّات المميّزة (VIP) وعقودها وإيراداتها.
وبحسب صحيفة آس، تستند القضيّة إلى مزاعم تفيد بأنّ تيباس أدلى أو سرّب معطيات يُفترض أن تبقى سرّيّة في إطار العلاقة التعاقديّة والماليّة بين النادي الكتالوني ورابطة الدوري، ما دفع المحكمة المختصّة إلى فتح ملفّ رسمي للتحقيق في مدى خرقه للوائح السارية المنظّمة لسريّة المعلومات داخل القطاع الرياضي الإسباني.
وكشفت صحيفة سبورت أنّ المحكمة الإداريّة للرياضة ستضع في اعتبارها، أثناء مراجعة الملف، أنّ خافيير تيباس كان قد تعرّض بالفعل لتوبيخ رسمي في عام 2024 على خلفية انتهاك آخر للسرّيّة، فيما يتعلّق آنذاك بنادي ريال مدريد، وهو ما قد يعني عاملاً مُشدِّداً عند تقدير العقوبة.
وتتراوح العقوبات المحتملة، وفق اللوائح، بين توبيخ جديد، أو الإيقاف عن ممارسة المهام لفترة تمتد من شهرين إلى 12 شهرًا، وقد تصل في أقصى الحالات إلى الحظر الدائم من رئاسة رابطة الدوري الإسباني.


مقالات ذات صلة

رئيس رابطة الليغا يهاجم ريال مدريد
2025-11-18

رئيس رابطة الليغا يهاجم ريال مدريد

جيرمين ديفو وبرادلي: رابطة حياة
2025-10-30

جيرمين ديفو وبرادلي: رابطة حياة

إيمان خليف تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي
2025-09-02

إيمان خليف تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي

العقوبات تلاحق الإسرائيليين في سنغافورة!
2025-11-21

العقوبات تلاحق الإسرائيليين في سنغافورة!

المحكمة الرياضية تلاحق رئيس رابطة الدوري الإسباني

رياضة

كرة القدم

خافيير تيباس

رابطة الدوري الإسباني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجوم باريس سان جيرمان يتألقون ويكتسحون الجوائز العالمية
فيديو - سيرو ميسي يخطف الأنظار بهدف من ركلة حرة

اقرأ ايضا في كرة القدم

دي يونغ يفتتح "ملاعب كرويف" في مسقط رأسه
03:55

دي يونغ يفتتح "ملاعب كرويف" في مسقط رأسه

في مبادرة تهدف إلى دعم كرة القدم على مستوى الأحياء

03:55

دي يونغ يفتتح "ملاعب كرويف" في مسقط رأسه

في مبادرة تهدف إلى دعم كرة القدم على مستوى الأحياء

المغنية البريطانية الشهيرة في ديربي البرازيل بعد السوبر كلاسيكو
03:54

المغنية البريطانية الشهيرة في ديربي البرازيل بعد السوبر كلاسيكو

بعد أيام فقط من تواجدها في السوبركلاسيكو الأرجنتيني

03:54

المغنية البريطانية الشهيرة في ديربي البرازيل بعد السوبر كلاسيكو

بعد أيام فقط من تواجدها في السوبركلاسيكو الأرجنتيني

وفاة الفنان الذي أنشد "صوت مانشستر"
03:47

وفاة الفنان الذي أنشد "صوت مانشستر"

اشتهر كعضو مؤسس في فرقة (The Stone Roses)

03:47

وفاة الفنان الذي أنشد "صوت مانشستر"

اشتهر كعضو مؤسس في فرقة (The Stone Roses)

اخترنا لك
دي يونغ يفتتح "ملاعب كرويف" في مسقط رأسه
03:55
المغنية البريطانية الشهيرة في ديربي البرازيل بعد السوبر كلاسيكو
03:54
وفاة الفنان الذي أنشد "صوت مانشستر"
03:47
أخيراً .. تيجاني ريندرس يلتقي بمن حمل اسمه
03:46

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025