المحكمة الرياضية تلاحق رئيس رابطة الدوري الإسباني

إجراءات تأديبيّة بحقّ خافيير تيباس

فتحت المحكمة الإداريّة للرياضة في إسبانيا (TAD) إجراءات تأديبيّة بحقّ خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني ، على خلفية اتهامات بانتهاك سرّيّة معلومات مالية تخصّ نادي ، ولا سيّما ما يتعلّق بمقاعد الشخصيّات المميّزة (VIP) وعقودها وإيراداتها.

وبحسب صحيفة آس، تستند القضيّة إلى مزاعم تفيد بأنّ تيباس أدلى أو سرّب معطيات يُفترض أن تبقى سرّيّة في إطار العلاقة التعاقديّة والماليّة بين النادي الكتالوني ورابطة الدوري، ما دفع المحكمة المختصّة إلى فتح ملفّ رسمي للتحقيق في مدى خرقه للوائح السارية المنظّمة لسريّة المعلومات داخل القطاع الرياضي الإسباني.

وكشفت صحيفة سبورت أنّ المحكمة الإداريّة للرياضة ستضع في اعتبارها، أثناء مراجعة الملف، أنّ خافيير تيباس كان قد تعرّض بالفعل لتوبيخ رسمي في عام 2024 على خلفية انتهاك آخر للسرّيّة، فيما يتعلّق آنذاك بنادي ، وهو ما قد يعني عاملاً مُشدِّداً عند تقدير العقوبة.

وتتراوح المحتملة، وفق اللوائح، بين توبيخ جديد، أو الإيقاف عن ممارسة المهام لفترة تمتد من شهرين إلى 12 شهرًا، وقد تصل في أقصى الحالات إلى الحظر الدائم من رئاسة رابطة الدوري الإسباني.





