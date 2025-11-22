الأخبار
نجوم باريس سان جيرمان يتألقون ويكتسحون الجوائز العالمية

كرة القدم

2025-11-22 | 03:45
نجوم باريس سان جيرمان يتألقون ويكتسحون الجوائز العالمية

واصل نادي باريس سان جيرمان التألق على الصعيد الفردي والجماعي

واصل نادي باريس سان جيرمان التألق على الصعيد الفردي والجماعي، حيث حصد أبرز لاعبيه جوائز مرموقة خلال العام الحالي، في تأكيد جديد على صعود النادي الفرنسي في المشهد الأوروبي والعالمي.
-    الكرة الذهبية: عثمان ديمبيلي، الذي قدّم موسمًا مميزا مع النادي، ساهم فيه بأهداف حاسمة وتمريرات مذهلة جعلت منه أحد أبرز نجوم الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.
-    أفضل لاعب في إفريقيا: أشرف حكيمي، الذي أبهر الجماهير بمهاراته الدفاعية والهجومية على الأطراف، وترك بصمة قوية في مباريات الدوري ودوري الأبطال، ما عزز مكانته كأفضل لاعب إفريقي لعام 2025.
-    جائزة الفتى الذهبي: ديزيري دوي، الواعد الذي فرض نفسه كلاعب أساسي في تشكيلة الفريق، مسجلاً أهدافًا حاسمة وساهم في صناعة اللعب، ليكون من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية.
على صعيد الفريق، استطاع باريس سان جيرمان تحقيق ثنائية الدوري والكأس في فرنسا خلال موسم 2024-2025، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، في إنجاز يسلط الضوء على استمرارية التفوق الكروي للنادي. 
هذه الجوائز الفردية تعكس أيضا التفاني الكبير للاعبين وتكامل الأداء الجماعي الذي ميز الموسم الماضي، وجعل من باريس سان جيرمان قوة لا يستهان بها على الساحة الأوروبية.



