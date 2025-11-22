نجوم باريس سان جيرمان يتألقون ويكتسحون الجوائز العالمية

واصل نادي التألق على الصعيد الفردي والجماعي، حيث حصد أبرز لاعبيه جوائز مرموقة خلال العام الحالي، في تأكيد جديد على صعود النادي الفرنسي في المشهد والعالمي.

- الذهبية: عثمان ديمبيلي، الذي قدّم موسمًا مميزا مع النادي، ساهم فيه بأهداف حاسمة وتمريرات مذهلة جعلت منه أحد أبرز نجوم الدوري الفرنسي ودوري أبطال .

- أفضل لاعب في إفريقيا: أشرف حكيمي، الذي أبهر الجماهير بمهاراته الدفاعية والهجومية على الأطراف، وترك بصمة قوية في مباريات الدوري ودوري الأبطال، ما عزز مكانته كأفضل لاعب إفريقي لعام 2025.

- جائزة الفتى الذهبي: ديزيري دوي، الواعد الذي فرض نفسه كلاعب أساسي في تشكيلة الفريق، مسجلاً أهدافًا حاسمة وساهم في صناعة اللعب، ليكون من أبرز المواهب الصاعدة في الأوروبية.

على صعيد الفريق، استطاع سان جيرمان تحقيق ثنائية الدوري والكأس في خلال موسم 2024-2025، والتتويج بلقب ، في إنجاز يسلط الضوء على استمرارية التفوق الكروي للنادي.

هذه الجوائز الفردية تعكس أيضا التفاني الكبير للاعبين وتكامل الأداء الجماعي الذي ميز الموسم الماضي، وجعل من باريس سان جيرمان قوة لا يستهان بها على الساحة الأوروبية.







