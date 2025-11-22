فيديو - سيرو ميسي يخطف الأنظار بهدف من ركلة حرة

𝙇𝙞𝙠𝙚 𝙛𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧, 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙨𝙤𝙣 🧬



Ciro, Messi’s youngest son, scored this amazing free kick for Inter Miami’s U-8 team 😍



🎥 IG/austinminio12 pic.twitter.com/jVyQ70BnVK — 433 (@433) November 18, 2025

خطف سيرو، نجل الأرجنتيني ليونيل ميسي الأصغر، الأنظار في الولايات المتّحدة، بعدما انتشر مقطع فيديو له وهو يسجّل هدفًا رائعًا من ركلة حرّة مع فريق إنتر ميامي لفئة تحت 8 سنوات، في لقطة أعادت إلى الأذهان مهارات والده من الكرات الثابتة.ويلعب ليونيل ميسي، البالغ 38 عامًا، دور النجم الأول في صفوف إنتر ميامي، حيث يواصل تألقه في الدوري الأميركي برصيد 42 هدفًا و20 تمريرة حاسمة في 46 مباراة هذا الموسم، بينما يسير سيرو، صاحب الأعوام السبعة، على خطاه في فرق الفئات السنية للنادي.وجاء هدف سيرو من ركلة حرّة نفّذها من زاوية ضيّقة على الجهة اليسرى، قبل أن يوجّه بتسديدة مقوّسة استقرّت في الزاوية اليسرى لحارس المرمى، في أثار إعجاب جماهير والده التي تفاعلت بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن موهبة ميسي تنتقل في العائلة، وأنّ الابن يُظهر مؤشرات مبكرة على امتلاك حسّ تهديفي مشابه.يُذكَر أنّ ميسي لديه ابنَان آخران من زوجته أنتونيلا روكوزو، هما تياغو (13 عامًا) وماتيو (10 أعوام)، وكلاهما شغوف بكرة القدم، وسبق أن شاركا إلى جانب شقيقهما في فرق الفئات العمرية لبرشلونة وباريس سان جيرمان.