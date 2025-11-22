الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - سيرو ميسي يخطف الأنظار بهدف من ركلة حرة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - سيرو ميسي يخطف الأنظار بهدف من ركلة حرة
A-
A+

كرة القدم

2025-11-22 | 03:37
فيديو - سيرو ميسي يخطف الأنظار بهدف من ركلة حرة

انتشر مقطع فيديو له وهو يسجّل هدفًا رائعًا من ركلة حرّة

خطف سيرو، نجل الأرجنتيني ليونيل ميسي الأصغر، الأنظار في الولايات المتّحدة، بعدما انتشر مقطع فيديو له وهو يسجّل هدفًا رائعًا من ركلة حرّة مع فريق إنتر ميامي لفئة تحت 8 سنوات، في لقطة أعادت إلى الأذهان مهارات والده من الكرات الثابتة.
ويلعب ليونيل ميسي، البالغ 38 عامًا، دور النجم الأول في صفوف إنتر ميامي، حيث يواصل تألقه في الدوري الأميركي برصيد 42 هدفًا و20 تمريرة حاسمة في 46 مباراة هذا الموسم، بينما يسير سيرو، صاحب الأعوام السبعة، على خطاه في فرق الفئات السنية للنادي.
وجاء هدف سيرو من ركلة حرّة نفّذها من زاوية ضيّقة على الجهة اليسرى، قبل أن يوجّه الكرة بتسديدة مقوّسة استقرّت في الزاوية العليا اليسرى لحارس المرمى، في مشهد أثار إعجاب جماهير والده التي تفاعلت بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن موهبة ميسي تنتقل في العائلة، وأنّ الابن يُظهر مؤشرات مبكرة على امتلاك حسّ تهديفي مشابه.
يُذكَر أنّ ميسي لديه ابنَان آخران من زوجته أنتونيلا روكوزو، هما تياغو (13 عامًا) وماتيو (10 أعوام)، وكلاهما شغوف بكرة القدم، وسبق أن شاركا إلى جانب شقيقهما في فرق الفئات العمرية لبرشلونة وباريس سان جيرمان.



مقالات ذات صلة

فيديو - ميسي يسجل ثنائية ويترك ركلة الجزاء لسواريز
2025-09-25

فيديو - ميسي يسجل ثنائية ويترك ركلة الجزاء لسواريز

بتسريحة جديدة.. كريستيانو رونالدو يخطف الأنظار (فيديو)
2025-10-17

بتسريحة جديدة.. كريستيانو رونالدو يخطف الأنظار (فيديو)

فيديو - صدّ ركلة جزاء ثمّ تلقّى هدفا عكسيّا
2025-11-11

فيديو - صدّ ركلة جزاء ثمّ تلقّى هدفا عكسيّا

بودولسكي يخطف الأنظار بصورة تدريب مع ابنه لويس
2025-11-19

بودولسكي يخطف الأنظار بصورة تدريب مع ابنه لويس

فيديو - سيرو ميسي يخطف الأنظار بهدف من ركلة حرة

رياضة

كرة القدم

سيرو

ليونيل ميسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
المحكمة الرياضية تلاحق رئيس رابطة الدوري الإسباني
جوان غارسيا يعود أخيرا: فليك يؤكد مشاركته بمواجهة بلباو

اقرأ ايضا في كرة القدم

دي يونغ يفتتح "ملاعب كرويف" في مسقط رأسه
03:55

دي يونغ يفتتح "ملاعب كرويف" في مسقط رأسه

في مبادرة تهدف إلى دعم كرة القدم على مستوى الأحياء

03:55

دي يونغ يفتتح "ملاعب كرويف" في مسقط رأسه

في مبادرة تهدف إلى دعم كرة القدم على مستوى الأحياء

المغنية البريطانية الشهيرة في ديربي البرازيل بعد السوبر كلاسيكو
03:54

المغنية البريطانية الشهيرة في ديربي البرازيل بعد السوبر كلاسيكو

بعد أيام فقط من تواجدها في السوبركلاسيكو الأرجنتيني

03:54

المغنية البريطانية الشهيرة في ديربي البرازيل بعد السوبر كلاسيكو

بعد أيام فقط من تواجدها في السوبركلاسيكو الأرجنتيني

وفاة الفنان الذي أنشد "صوت مانشستر"
03:47

وفاة الفنان الذي أنشد "صوت مانشستر"

اشتهر كعضو مؤسس في فرقة (The Stone Roses)

03:47

وفاة الفنان الذي أنشد "صوت مانشستر"

اشتهر كعضو مؤسس في فرقة (The Stone Roses)

اخترنا لك
دي يونغ يفتتح "ملاعب كرويف" في مسقط رأسه
03:55
المغنية البريطانية الشهيرة في ديربي البرازيل بعد السوبر كلاسيكو
03:54
وفاة الفنان الذي أنشد "صوت مانشستر"
03:47
أخيراً .. تيجاني ريندرس يلتقي بمن حمل اسمه
03:46

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025