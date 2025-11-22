الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخيراً .. تيجاني ريندرس يلتقي بمن حمل اسمه

أخيراً .. تيجاني ريندرس يلتقي بمن حمل اسمه
كرة القدم

2025-11-22 | 03:46
أخيراً .. تيجاني ريندرس يلتقي بمن حمل اسمه

أكّد ريندرس الأب أنه ليس لديه أي علاقة عرقية بنيجيريا

في مقابلات سابقة، كشف اللاعب البارز أن والده مارتن ريندرس أطلق عليه اسمه تكريما لتيجاني بابانغيدا، جناح منتخب نيجيريا السابق، نظراً لإعجاب العائلة بأدائه المميز في أيامه مع نادي آياكس الهولندي.
وعلى الرغم من ارتباط الاسم، أكّد ريندرس الأب أنه ليس لديه أي علاقة عرقية بنيجيريا، بل جاء اختيار "تيجاني" كاسم من باب التقدير ليس الا كونه كان من محبّي كرة القدم حين لعب بابانغيدا في هولندا.
تعلّم ريفندرس في صغره قيمة العمل والإخلاص من والديه، إذ قام بالعمل في سوبرماركت (Aldi) قبل أن يصبح لاعبا محترفا.
مؤخراً، التقى تيجاني ريندرس، لاعب مانشستر سيتي، مع بابانغيدا نفسه خلال مناسبة خاصة، ما اعتُبر لحظة رمزية جدا تجمع "الإلهام بالمُلهم"، وهو ما تحدثت عنه وسائل اعلام نيجيرية.



أخيراً .. تيجاني ريندرس يلتقي بمن حمل اسمه

رياضة

كرة القدم

تيجاني ريندرس

مانشستر سيتي

تيجاني بابانغيدا

وفاة الفنان الذي أنشد "صوت مانشستر"
نجوم باريس سان جيرمان يتألقون ويكتسحون الجوائز العالمية

