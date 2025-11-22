أخيراً .. تيجاني ريندرس يلتقي بمن حمل اسمه

أكّد ريندرس الأب أنه ليس لديه أي علاقة عرقية بنيجيريا

في مقابلات سابقة، كشف اللاعب البارز أن والده مارتن ريندرس أطلق عليه اسمه تكريما لتيجاني بابانغيدا، جناح منتخب السابق، نظراً لإعجاب العائلة بأدائه المميز في أيامه مع نادي آياكس .

وعلى الرغم من ارتباط الاسم، أكّد ريندرس الأب أنه ليس لديه أي علاقة عرقية بنيجيريا، بل جاء اختيار "تيجاني" كاسم من باب التقدير ليس الا كونه كان من محبّي حين لعب بابانغيدا في .

تعلّم ريفندرس في صغره قيمة العمل والإخلاص من والديه، إذ قام بالعمل في سوبرماركت (Aldi) قبل أن يصبح لاعبا محترفا.

مؤخراً، التقى تيجاني ريندرس، لاعب ، مع بابانغيدا نفسه خلال مناسبة خاصة، ما اعتُبر لحظة رمزية جدا تجمع "الإلهام بالمُلهم"، وهو ما تحدثت عنه وسائل اعلام نيجيرية.







