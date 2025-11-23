العطاء الغازية وصيف دوري أبطال آسيا ويتأهل الى بطولة العالم

ترافق مع منافسه الى للأندية في الميني فوتبول

شارك نادي العطاء الغازية في بطولة أبطال للميني فوتبول التي تُقام في الإندونيسية جاكرتا على ملعب ASIop Stadium، بمشاركة 12 نادياً يمثلون عدداً من الدول الآسيوية.

في مرحلة ، لعب العطاء ضمن المجموعة الأولى، فتمكّن من تصدرها عن جدارة واستحقاق، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي.

وفي ربع النهائي، واجه نادي العطاء فريق TSLM من سلطنة ، في مباراة قوية انتهت بالتعادل، ليُحسم اللقاء عبر ركلات الترجيح التي ابتسمت للعطاء بنتيجة (3-1)، ليواصل الفريق مسيرته بثبات نحو الأدوار النهائية.

وفي نصف النهائي، اصطدم العطاء بنادي Barber United الإندونيسي، صاحب والجمهور، حيث قدّم الفريق اللبناني مباراة كبيرة أظهرت شخصية البطل، وتمكّن من تحقيق الفوز بنتيجة (2-1) بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، ليضرب موعداً مع المباراة النهائية عن جدارة.

وفي المباراة النهائية، خاض الفريق اللبناني مواجهة قوية أمام نادي Burngreave united ، وخسرها (3-4)، لكنه ترافق مع منافسه الى للأندية في الميني فوتبول، التي يشارك فيها رباعي نصف النهائي عن قارة آسيا.





















