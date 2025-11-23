الأخبار
العطاء الغازية وصيف دوري أبطال آسيا ويتأهل الى بطولة العالم

العطاء الغازية وصيف دوري أبطال آسيا ويتأهل الى بطولة العالم
كرة القدم

2025-11-23 | 08:38
العطاء الغازية وصيف دوري أبطال آسيا ويتأهل الى بطولة العالم

ترافق مع منافسه الى كأس العالم للأندية في الميني فوتبول

شارك نادي العطاء الغازية في بطولة دوري أبطال آسيا للميني فوتبول التي تُقام في العاصمة الإندونيسية جاكرتا على ملعب ASIop Stadium، بمشاركة 12 نادياً يمثلون عدداً من الدول الآسيوية.
في مرحلة المجموعات، لعب العطاء ضمن المجموعة الأولى، فتمكّن من تصدرها عن جدارة واستحقاق، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي.
وفي ربع النهائي، واجه نادي العطاء فريق TSLM من سلطنة عُمان، في مباراة قوية انتهت بالتعادل، ليُحسم اللقاء عبر ركلات الترجيح التي ابتسمت للعطاء بنتيجة (3-1)، ليواصل الفريق مسيرته بثبات نحو الأدوار النهائية.
وفي نصف النهائي، اصطدم العطاء بنادي Barber United الإندونيسي، صاحب الأرض والجمهور، حيث قدّم الفريق اللبناني مباراة كبيرة أظهرت شخصية البطل، وتمكّن من تحقيق الفوز بنتيجة (2-1) بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، ليضرب موعداً مع المباراة النهائية عن جدارة.
وفي المباراة النهائية، خاض الفريق اللبناني مواجهة قوية أمام نادي Burngreave united الإماراتي، وخسرها (3-4)، لكنه ترافق مع منافسه الى كأس العالم للأندية في الميني فوتبول، التي يشارك فيها رباعي نصف النهائي عن قارة آسيا.










