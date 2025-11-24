الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

روسيا تفكر في تنظيم "مونديال موازٍ" للمنتخبات

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
روسيا تفكر في تنظيم &quot;مونديال موازٍ&quot; للمنتخبات
A-
A+

كرة القدم

2025-11-24 | 10:05
روسيا تفكر في تنظيم "مونديال موازٍ" للمنتخبات

فكرة مثيرة من روسيا تقضي بتنظيم بطولة دولية موازية

تتداول تقارير صحفية فكرة مثيرة من روسيا تقضي بتنظيم بطولة دولية موازية لكأس العالم 2026، تكون مخصصة للمنتخبات التي لم تتأهل للنسخة الرسمية، وذلك كرد فعل على العقوبات المفروضة على البلاد من قبل الفيفا ويويفا.
وفي التفاصيل، من الممكن أن تشارك في البطولة ما بين 8 الى 12 منتخبا، والأسماء المطروحة تشمل دولًا من قارات مختلفة، مثل نيجيريا، الكاميرون، الصين، صربيا، تشيلي، اليونان، بيرو، فنزويلا، بالإضافة إلى روسيا المضيفة.
ومن المتوقع أن تُقام المباريات على ملاعب من تلك التي استخدمت في مونديال روسيا 2018، تحديداً أربعة من الملاعب القديمة.
الأهداف والدوافع
تهدف موسكو من هذه الخطوة إلى إبراز قدرتها التنظيمية وتعزيز حضورها الرياضي العالمي، على الرغم من الاستبعاد من المنافسات الرسمية.
وتقول مصادر إن هذه البطولة قد تكون طريقة للضغط على فيفا لرفع بعض العقوبات المفروضة على كرة القدم الروسية، عبر إعادة التأكيد على أهميتها على الساحة الرياضية.
مبادرون روس يرون في البطولة “منصة رمزية” لإعادة إشراك روسيا في الرياضة الدولية، حتى لو بشكل غير رسمي.
وحتى الآن، لم يُصدر تأكيد رسمي من الاتحاد الروسي لكرة القدم بشأن إطلاق البطولة، ما يضع الفكرة في إطار “مقترح” أكثر من كونها مشروعا مؤكدا، كما أن هناك أسئلة قانونية حول شرعية البطولة خارج تنظيم فيفا، خاصة إذا نجحت في ضم منتخبات كبيرة.


مقالات ذات صلة

فيفا يدرس توسيع مونديال 2030 إلى 64 منتخبا
2025-09-25

فيفا يدرس توسيع مونديال 2030 إلى 64 منتخبا

جدل "العضّ" يطغى في نصف نهائي مونديال الرجبي للسيدات
2025-09-15

جدل "العضّ" يطغى في نصف نهائي مونديال الرجبي للسيدات

واشنطن تفكر.. اليوم التالي لجنوب لبنان؟ (الأخبار)
2025-10-13

واشنطن تفكر.. اليوم التالي لجنوب لبنان؟ (الأخبار)

ترامب: بعض أفكار العمدة المنتخب ممداني هي ذاتها الأفكار التي أحملها
2025-11-21

ترامب: بعض أفكار العمدة المنتخب ممداني هي ذاتها الأفكار التي أحملها

روسيا تفكر في تنظيم "مونديال موازٍ" للمنتخبات

رياضة

كرة القدم

مونديال روسيا

الاتحاد الروسي لكرة القدم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
معجزة كروية بعد تسع سنوات من المأساة .. تشابيكوينسي إلى دوري الأضواء
العطاء الغازية وصيف دوري أبطال آسيا ويتأهل الى بطولة العالم

اقرأ ايضا في كرة القدم

لماذا وضع جيمي فاردي اسم زوجته على قميصه؟
10:34

لماذا وضع جيمي فاردي اسم زوجته على قميصه؟

في خطوة مؤثرة خلال مباراة كريمونيزي الأخيرة

10:34

لماذا وضع جيمي فاردي اسم زوجته على قميصه؟

في خطوة مؤثرة خلال مباراة كريمونيزي الأخيرة

أردا توران يصنع ثورة في شاختار دونيتسك
10:32

أردا توران يصنع ثورة في شاختار دونيتسك

يواصل المدرب التركي أردا توران كتابة واحدة من أكثر القصص اللافتة

10:32

أردا توران يصنع ثورة في شاختار دونيتسك

يواصل المدرب التركي أردا توران كتابة واحدة من أكثر القصص اللافتة

تقارير تؤكد أن فينيسيوس حسم أمره بترك ريال مدريد
10:08

تقارير تؤكد أن فينيسيوس حسم أمره بترك ريال مدريد

أخبر الرئيس فلورنتينو بيريث أنه لا يريد تجديد عقده

10:08

تقارير تؤكد أن فينيسيوس حسم أمره بترك ريال مدريد

أخبر الرئيس فلورنتينو بيريث أنه لا يريد تجديد عقده

اخترنا لك
لماذا وضع جيمي فاردي اسم زوجته على قميصه؟
10:34
أردا توران يصنع ثورة في شاختار دونيتسك
10:32
تقارير تؤكد أن فينيسيوس حسم أمره بترك ريال مدريد
10:08
معجزة كروية بعد تسع سنوات من المأساة .. تشابيكوينسي إلى دوري الأضواء
10:07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025