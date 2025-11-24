روسيا تفكر في تنظيم "مونديال موازٍ" للمنتخبات

فكرة مثيرة من تقضي بتنظيم بطولة دولية موازية

تتداول تقارير صحفية فكرة مثيرة من تقضي بتنظيم بطولة دولية موازية لكأس 2026، تكون مخصصة للمنتخبات التي لم تتأهل للنسخة الرسمية، وذلك كرد فعل على المفروضة على البلاد من قبل الفيفا ويويفا.

وفي التفاصيل، من الممكن أن تشارك في البطولة ما بين 8 الى 12 منتخبا، والأسماء المطروحة تشمل دولًا من قارات مختلفة، مثل نيجيريا، الكاميرون، ، صربيا، تشيلي، اليونان، بيرو، فنزويلا، بالإضافة إلى روسيا المضيفة.

ومن المتوقع أن تُقام المباريات على ملاعب من تلك التي استخدمت في مونديال روسيا 2018، تحديداً أربعة من الملاعب القديمة.

الأهداف والدوافع

تهدف من هذه الخطوة إلى إبراز قدرتها التنظيمية وتعزيز حضورها الرياضي العالمي، على الرغم من الاستبعاد من المنافسات الرسمية.

وتقول مصادر إن هذه البطولة قد تكون طريقة للضغط على فيفا لرفع بعض العقوبات المفروضة على الروسية، عبر إعادة التأكيد على أهميتها على الساحة الرياضية.

مبادرون روس يرون في البطولة “منصة رمزية” لإعادة إشراك روسيا في الرياضة الدولية، حتى لو بشكل غير رسمي.

وحتى الآن، لم يُصدر تأكيد رسمي من الروسي بشأن إطلاق البطولة، ما يضع الفكرة في إطار “مقترح” أكثر من كونها مشروعا مؤكدا، كما أن هناك أسئلة قانونية حول شرعية البطولة خارج تنظيم فيفا، خاصة إذا نجحت في ضم منتخبات كبيرة.





