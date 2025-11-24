روسيا تفكر في تنظيم "مونديال موازٍ" للمنتخبات

تتداول تقارير صحفية فكرة مثيرة من روسيا
تقضي بتنظيم بطولة دولية موازية لكأس العالم
2026، تكون مخصصة للمنتخبات التي لم تتأهل للنسخة الرسمية، وذلك كرد فعل على العقوبات
المفروضة على البلاد من قبل الفيفا ويويفا.
وفي التفاصيل، من الممكن أن تشارك في البطولة ما بين 8 الى 12 منتخبا، والأسماء المطروحة تشمل دولًا من قارات مختلفة، مثل نيجيريا، الكاميرون، الصين
، صربيا، تشيلي، اليونان، بيرو، فنزويلا، بالإضافة إلى روسيا المضيفة.
ومن المتوقع أن تُقام المباريات على ملاعب من تلك التي استخدمت في مونديال روسيا 2018، تحديداً أربعة من الملاعب القديمة.
الأهداف والدوافع
تهدف موسكو
من هذه الخطوة إلى إبراز قدرتها التنظيمية وتعزيز حضورها الرياضي العالمي، على الرغم من الاستبعاد من المنافسات الرسمية.
وتقول مصادر إن هذه البطولة قد تكون طريقة للضغط على فيفا لرفع بعض العقوبات المفروضة على كرة القدم
الروسية، عبر إعادة التأكيد على أهميتها على الساحة الرياضية.
مبادرون روس يرون في البطولة “منصة رمزية” لإعادة إشراك روسيا في الرياضة الدولية، حتى لو بشكل غير رسمي.
وحتى الآن، لم يُصدر تأكيد رسمي من الاتحاد
الروسي لكرة القدم
بشأن إطلاق البطولة، ما يضع الفكرة في إطار “مقترح” أكثر من كونها مشروعا مؤكدا، كما أن هناك أسئلة قانونية حول شرعية البطولة خارج تنظيم فيفا، خاصة إذا نجحت في ضم منتخبات كبيرة.