أردا توران يصنع ثورة في شاختار دونيتسك

أردا توران يصنع ثورة في شاختار دونيتسك
كرة القدم

2025-11-24 | 10:32
أردا توران يصنع ثورة في شاختار دونيتسك

يواصل المدرب التركي أردا توران كتابة واحدة من أكثر القصص اللافتة

يواصل المدرب التركي أردا توران كتابة واحدة من أكثر القصص اللافتة هذا الموسم في أوروبا، بعدما قاد شاختار دونيتسك لصدارة الدوري الأوكراني بفارق أربع نقاط عن أقرب الملاحقين، في موسم يشهد ظروفًا رياضية ولوجستية معقدة داخل أوكرانيا. 
ورغم كل ذلك، قدّم الفريق تحت قيادته واحدة من أفضل بداياته في السنوات الأخيرة، فهو ليس متصدّرًا وحسب، بل يمتلك أقوى هجوم في الدوري الأوكراني حتى الآن، مع منظومة هجومية سريعة تعتمد على الضغط العالي والتحولات، وهي المدرسة التي حاول توران نقلها منذ اليوم الأول. 
وعلى المستوى الدفاعي، يبرز التطور الواضح، إذ حصد الفريق ثماني شباك نظيفة من أصل 13 مباراة، في رقم غير معتاد لفريق يُعرف تقليديًا بفلسفته الهجومية.
وعلى الصعيد الأوروبي، بصم شاختار على بداية مشرّفة في دوري المؤتمر الأوروبي بتحقيق فوزين من أصل 3 مباريات، مع أداء هجومي مقنع وجرأة تكتيكية واضحة. 
ويعيش الفريق حاليًا على وقع سلسلة انتصارات متتالية بلغت أربعة، تعكس الاستقرار الفني الذي أحدثه النجم التركي السابق.
رحلة أردا توران مع شاختار بدأت بكثير من الشكوك بسبب حداثة تجربته التدريبية، لكنها تحوّلت سريعًا إلى قصة نجاح لافتة في واحدة من أكثر البيئات الكروية تعقيدًا في أوروبا، وبات كثيرون في تركيا وأوروبا ينظرون إليه كمدرب صاعد قد يكون أمام محطة أكبر في السنوات المقبلة إذا حافظ على هذا النسق.



رياضة

كرة القدم

أردا توران

شاختار دونيتسك

