4 آب "الحقيقة الضائعة"
تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم

تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم
كرة القدم

2025-11-25 | 01:26
تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم

شهدت تصفيات كأس العالم 2026 سلسلة من القصص التاريخية

شهدت تصفيات كأس العالم 2026 سلسلة من القصص التاريخية، بعد ضمان تسع منتخبات تأهلها إلى النهائيات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إمّا بعد غياب طويل أو للمرة الأولى في تاريخها.
أبرز هذه القصص عودة هايتي إلى المونديال للمرة الثانية فقط بتاريخها، بعد مشاركة يتيمة في نسخة 1974، لتكسر انتظارًا دام 52 عامًا، إثر تصدّرها مجموعتها في تصفيات الكونكاكاف والفوز الحاسم على نيكاراغوا.
ومن أوروبا، أنهت كلٌّ من اسكتلندا والنرويج والنمسا غيابًا امتدّ 28 عامًا عن كأس العالم، منذ مشاركتهم الأخيرة في فرنسا 1998، بعد تأهلهم عبر صدارة مجموعاتهم في التصفيات الأوروبية، مستفيدين من توسعة عدد المقاعد إلى 48 منتخبًا.
وفي القارّة الإفريقية، حجزت الجزائر مقعدها في النهائيات بعد غياب 12 عامًا منذ مونديال 2014، عقب تصدّرها مجموعتها في التصفيات بنتائج قوية أكّدت عودتها إلى الواجهة العالميّة.
أما الجانب الأكثر رمزية، فتمثّل في أربع منتخبات ستسجّل حضورها الأوّل على الإطلاق في كأس العالم، وهي كوراساو من اتحاد الكونكاكاف، والأردن وأوزبكستان من آسيا، والرأس الأخضر من إفريقيا، في تأهل تاريخي يوسّع قاعدة المنتخبات المونديالية ويمنح البطولة نكهة أكثر تنوعًا وتمثيلًا لمختلف القارات.
بهذه التأهلات، يتحوّل مونديال 2026 إلى محطة مفصلية لمنتخبات عادت بعد عقود من الغياب، وأخرى تكتب سطورها الأولى على مسرح أكبر بطولة كروية في العالم.



