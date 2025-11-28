فيديو - اشتباكات بين جماهير فلامنغو وبالميراس في شوارع ليما

قبل ساعات من نهائي كأس
ليبرتادوريس بين فلامنغو وبالميراس، المقرّر إقامته السبت على ملعب إل مونومنتال، التابع لنادي أونيفرسيتاريو، في ليما، شهدت العاصمة
البيروفية توترا أمنيا بعد اندلاع اشتباكات بين أنصار
الناديين في أحد الأحياء السياحية.
وذكرت قنوات وصحف برازيلية أنّ مجموعات من جماهير فلامنغو وبالميراس اشتبكت في شوارع حي ميرافلوريس، بالقرب من منطقة مطاعم وحانات يتجمّع فيها المشجعون منذ بداية الأسبوع، حيث تحوّل التراشق اللفظي والاستفزاز المتبادل إلى عراك بالأيدي ورمي للكراسي والأغراض في الشارع.
وجرى ذلك وسط حالة
فوضى في محيط أحد البارات، ولكن دون تسجيل أيّ إصابات خطيرة أو أرقام رسمية عن موقوفين، غير أن الصحافة البرازيلية وصفت المشاهد بأنها "مؤسفة" وتسيء للأجواء الاحتفالية التي سبقت النهائي.
تأتي هذه الحادثة بعد أيام من تحذيرات صدرت عن سلطات ليما والاتحاد القاري من مغبة أي أعمال شغب، في ظل توقّعات بحضور آلاف المشجعين من البرازيل
لمتابعة النهائي البرازيلي الخالص بين فلامنغو الباحث عن
لقبه الرابع في المسابقة وبالميراس الساعي بدوره إلى التتويج الرابع وتعزيز هيمنته القارية.