فيديو - اشتباكات بين جماهير فلامنغو وبالميراس في شوارع ليما

🇵🇪 An all-Brazilian final in Lima, Perú; on Saturday the Copa Libertadores final kicks off at the wonderful El Monumental U (at 9pm UK time)!



Already kicked off on Lima's streets though, less wonderful. Palmeiras fans and Flamengo fans going at it

قبل ساعات من ليبرتادوريس بين فلامنغو وبالميراس، المقرّر إقامته السبت على ملعب إل مونومنتال، التابع لنادي أونيفرسيتاريو، في ليما، شهدت البيروفية توترا أمنيا بعد اندلاع اشتباكات بين الناديين في أحد الأحياء السياحية.وذكرت قنوات وصحف برازيلية أنّ مجموعات من جماهير فلامنغو وبالميراس اشتبكت في شوارع حي ميرافلوريس، بالقرب من منطقة مطاعم وحانات يتجمّع فيها المشجعون منذ بداية الأسبوع، حيث تحوّل التراشق اللفظي والاستفزاز المتبادل إلى عراك بالأيدي ورمي للكراسي والأغراض في الشارع.وجرى ذلك وسط فوضى في محيط أحد البارات، ولكن دون تسجيل أيّ إصابات خطيرة أو أرقام رسمية عن موقوفين، غير أن الصحافة البرازيلية وصفت المشاهد بأنها "مؤسفة" وتسيء للأجواء الاحتفالية التي سبقت النهائي.تأتي هذه الحادثة بعد أيام من تحذيرات صدرت عن سلطات ليما والاتحاد القاري من مغبة أي أعمال شغب، في ظل توقّعات بحضور آلاف المشجعين من لمتابعة النهائي البرازيلي الخالص بين فلامنغو لقبه الرابع في المسابقة وبالميراس الساعي بدوره إلى التتويج الرابع وتعزيز هيمنته القارية.