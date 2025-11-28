الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - اشتباكات بين جماهير فلامنغو وبالميراس في شوارع ليما

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - اشتباكات بين جماهير فلامنغو وبالميراس في شوارع ليما
A-
A+

كرة القدم

2025-11-28 | 01:09
فيديو - اشتباكات بين جماهير فلامنغو وبالميراس في شوارع ليما

قبل ساعات من نهائي كأس ليبرتادوريس بين فلامنغو وبالميراس

قبل ساعات من نهائي كأس ليبرتادوريس بين فلامنغو وبالميراس، المقرّر إقامته السبت على ملعب إل مونومنتال، التابع لنادي أونيفرسيتاريو، في ليما، شهدت العاصمة البيروفية توترا أمنيا بعد اندلاع اشتباكات بين أنصار الناديين في أحد الأحياء السياحية.
وذكرت قنوات وصحف برازيلية أنّ مجموعات من جماهير فلامنغو وبالميراس اشتبكت في شوارع حي ميرافلوريس، بالقرب من منطقة مطاعم وحانات يتجمّع فيها المشجعون منذ بداية الأسبوع، حيث تحوّل التراشق اللفظي والاستفزاز المتبادل إلى عراك بالأيدي ورمي للكراسي والأغراض في الشارع.
وجرى ذلك وسط حالة فوضى في محيط أحد البارات، ولكن دون تسجيل أيّ إصابات خطيرة أو أرقام رسمية عن موقوفين، غير أن الصحافة البرازيلية وصفت المشاهد بأنها "مؤسفة" وتسيء للأجواء الاحتفالية التي سبقت النهائي.
تأتي هذه الحادثة بعد أيام من تحذيرات صدرت عن سلطات ليما والاتحاد القاري من مغبة أي أعمال شغب، في ظل توقّعات بحضور آلاف المشجعين من البرازيل لمتابعة النهائي البرازيلي الخالص بين فلامنغو الباحث عن لقبه الرابع في المسابقة وبالميراس الساعي بدوره إلى التتويج الرابع وتعزيز هيمنته القارية.



مقالات ذات صلة

فيديو - جماهير فلامنغو تقتحم حافلة اللاعبين قبل الإقلاع إلى ليما
01:16

فيديو - جماهير فلامنغو تقتحم حافلة اللاعبين قبل الإقلاع إلى ليما

فيديو - غوارديولا يحثّ جماهير برشلونة على حضور مباراة دعماً لفلسطين
2025-11-14

فيديو - غوارديولا يحثّ جماهير برشلونة على حضور مباراة دعماً لفلسطين

فيديو - جماهير بولونيا تُشعل المدرّجات
2025-11-07

فيديو - جماهير بولونيا تُشعل المدرّجات

فيديو - رشّاشات ليفينغستون تُبلّل جماهير رينجرز
2025-09-28

فيديو - رشّاشات ليفينغستون تُبلّل جماهير رينجرز

فيديو - اشتباكات بين جماهير فلامنغو وبالميراس في شوارع ليما

رياضة

كرة القدم

فلامنغو

كأس ليبرتادوريس

بالميراس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - شجار بعد مباراة في بوليفيا تخلله لكمات ورذاذ فلفل و17 حالة طرد
قطر استضافت نسخة تاريخية من بطولة العالم للناشئين

اقرأ ايضا في كرة القدم

زوج الأم: تداخل عائلي غريب بين ميليتاو وبيريرا في البرازيل
01:23

زوج الأم: تداخل عائلي غريب بين ميليتاو وبيريرا في البرازيل

موجة واسعة من الجدل والتعليقات الساخرة

01:23

زوج الأم: تداخل عائلي غريب بين ميليتاو وبيريرا في البرازيل

موجة واسعة من الجدل والتعليقات الساخرة

أعرق أندية البرتغال على حافة التصفية والإغلاق
01:21

أعرق أندية البرتغال على حافة التصفية والإغلاق

تلقّى بوافيستا ضربة قاسية جديدة في أزمته المالية.

01:21

أعرق أندية البرتغال على حافة التصفية والإغلاق

تلقّى بوافيستا ضربة قاسية جديدة في أزمته المالية.

نادي تركي يلاحق لاعبه قضائياً بعد هروبه المفاجئ إلى البرازيل
01:18

نادي تركي يلاحق لاعبه قضائياً بعد هروبه المفاجئ إلى البرازيل

شهد الدوري التركي للدرجة الأولى واقعة لافتة

01:18

نادي تركي يلاحق لاعبه قضائياً بعد هروبه المفاجئ إلى البرازيل

شهد الدوري التركي للدرجة الأولى واقعة لافتة

اخترنا لك
زوج الأم: تداخل عائلي غريب بين ميليتاو وبيريرا في البرازيل
01:23
أعرق أندية البرتغال على حافة التصفية والإغلاق
01:21
نادي تركي يلاحق لاعبه قضائياً بعد هروبه المفاجئ إلى البرازيل
01:18
فيديو - جماهير فلامنغو تقتحم حافلة اللاعبين قبل الإقلاع إلى ليما
01:16

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025