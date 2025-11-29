الأخبار
فيديو - فضيحة أرجنتينية مدويّة وعقوبة لفيرون

فيديو - فضيحة أرجنتينية مدويّة وعقوبة لفيرون
كرة القدم

2025-11-29 | 01:55
فيديو - فضيحة أرجنتينية مدويّة وعقوبة لفيرون

هزّت أزمة جديدة كرة القدم الأرجنتينية

هزّت أزمة جديدة كرة القدم الأرجنتينية، بعد قرار الاتحاد المحلي إيقاف خوان سباستيان فيرون، رئيس نادي إستوديانتس دي لا بلاتا، وأسطورة المنتخب السابق، لمدة ستة أشهر عن كل الأنشطة المرتبطة بكرة القدم، على خلفية الاحتجاج الذي نظّمه فريقه خلال مباراة أمام روزاريو سنترال.
الحادثة وقعت عندما طُلب من لاعبي إستوديانتس تقديم "ممر شرف" لروزاريو سنترال، الذي مُنح لقبًا جديدًا استنادا إلى قاعدة مستحدثة تحتسب مجموع نقاط فريقي الافتتاحية والختامية في الموسم، بدل النظام المعتاد، فردّ لاعبو إستوديانتس بتنفيذ ما وُصف بـ"الممر المعكوس".
فقد اصطفّ اللاعبون ثم أداروا ظهورهم للاعبي روزاريو أثناء دخولهم أرض الملعب في افتتاح مرحلة الكلاوسورا، في خطوة احتجاجية على قرار منح اللقب.
لجنة الانضباط في الاتحاد الأرجنتيني اعتبرت التصرف "سلوكًا مستهجنًا"، وأعلنت إيقاف اللاعبين الأحد عشر المشاركين في الممر المعكوس لمباراتين في البطولة المقبلة، مع التأكيد على أنّ العقوبات ستُنفّذ في الموسم التالي بحيث يُسمح لهم بإكمال مشوار الفريق في الأدوار الحاسمة الجارية.
نادي إستوديانتس أصدر بيانًا جدّد فيه دعمه لفيرون واللاعبين، معتبرا أنّ الاحتجاج كان موجّهًا إلى طريقة تغيير اللوائح ومنح الكأس الجديدة، لا إلى روزاريو سنترال نفسه، في حين رأت وسائل إعلام محلية أنّ القضية تعمّق الجدل القائم أصلًا حول شفافية قرارات الاتحاد الأرجنتيني. 
وامتدّ الصدى خارج الإطار الرياضي بعد أن أعلنت السيناتور ووزيرة الأمن السابقة باتريسيا بولريتش نيتها التدقيق في عمل الاتحاد وفي مدى شفافيته من موقعها في البرلمان، من دون الحديث عن تدخّل مباشر في قراراته.



مقالات ذات صلة

فضيحة مدوّية في كرة القدم التركية
2025-10-28

فضيحة مدوّية في كرة القدم التركية

فضيحة مدويّة تهزّ كرة السلة الأميركية والمعتقلين بالعشرات
2025-10-24

فضيحة مدويّة تهزّ كرة السلة الأميركية والمعتقلين بالعشرات

فيديو - مُدرّسة أرجنتينية تُصحّح أوراق الامتحان مستخدمة وجه ميسي!!
2025-11-15

فيديو - مُدرّسة أرجنتينية تُصحّح أوراق الامتحان مستخدمة وجه ميسي!!

فضيحة اختلاس داخل تشيلسي
01:58

فضيحة اختلاس داخل تشيلسي

فيديو - فضيحة أرجنتينية مدويّة وعقوبة لفيرون

رياضة

كرة القدم

خوان سباستيان فيرون

إستوديانتس دي لا بلاتا

فيديو - أسقطت منافستها على طريقة فنون القتال المختلطة
فيديو - تريزيغيه تحت الخطر في الرباط

فضيحة اختلاس داخل تشيلسي
01:58

فضيحة اختلاس داخل تشيلسي

أقرّت بذنبها أمام المحكمة

01:58

فضيحة اختلاس داخل تشيلسي

أقرّت بذنبها أمام المحكمة

فلورنتينو يمنح لابورتا طوق نجاة ضد ميسي وتشافي
01:58

فلورنتينو يمنح لابورتا طوق نجاة ضد ميسي وتشافي

تتصاعد حدة المشهد الانتخابي داخل النادي

01:58

فلورنتينو يمنح لابورتا طوق نجاة ضد ميسي وتشافي

تتصاعد حدة المشهد الانتخابي داخل النادي

فيديو - أسقطت منافستها على طريقة فنون القتال المختلطة
01:57

فيديو - أسقطت منافستها على طريقة فنون القتال المختلطة

تواجه نجمة كريستال بالاس خطر الإيقاف لوقت طويل

01:57

فيديو - أسقطت منافستها على طريقة فنون القتال المختلطة

تواجه نجمة كريستال بالاس خطر الإيقاف لوقت طويل

