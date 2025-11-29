فيديو - فضيحة أرجنتينية مدويّة وعقوبة لفيرون

Gracias Estudiantes de La Plata por hablar en nombre de todos los futboleros. pic.twitter.com/AaftWQmEOL — Nadir Ghazal (@turcocarp) November 23, 2025

هزّت أزمة الأرجنتينية، بعد قرار المحلي إيقاف خوان سباستيان فيرون، رئيس نادي إستوديانتس دي لا بلاتا، وأسطورة المنتخب السابق، لمدة ستة أشهر عن كل الأنشطة المرتبطة بكرة القدم، على خلفية الاحتجاج الذي نظّمه فريقه خلال مباراة أمام روزاريو سنترال.الحادثة وقعت عندما طُلب من لاعبي إستوديانتس تقديم "ممر شرف" لروزاريو سنترال، الذي مُنح لقبًا جديدًا استنادا إلى قاعدة مستحدثة تحتسب مجموع نقاط فريقي الافتتاحية والختامية في الموسم، بدل النظام المعتاد، فردّ لاعبو إستوديانتس بتنفيذ ما وُصف بـ"الممر المعكوس".فقد اصطفّ اللاعبون ثم أداروا ظهورهم للاعبي روزاريو أثناء دخولهم أرض الملعب في افتتاح مرحلة الكلاوسورا، في خطوة احتجاجية على قرار منح اللقب.لجنة الانضباط في الاتحاد الأرجنتيني اعتبرت التصرف "سلوكًا مستهجنًا"، وأعلنت إيقاف اللاعبين الأحد عشر المشاركين في الممر المعكوس لمباراتين في البطولة المقبلة، مع التأكيد على أنّ ستُنفّذ في الموسم التالي بحيث يُسمح لهم بإكمال مشوار الفريق في الأدوار الحاسمة الجارية.نادي إستوديانتس أصدر بيانًا جدّد فيه دعمه لفيرون واللاعبين، معتبرا أنّ الاحتجاج كان موجّهًا إلى طريقة تغيير اللوائح ومنح الكأس الجديدة، لا إلى روزاريو سنترال نفسه، في حين رأت وسائل إعلام محلية أنّ القضية تعمّق الجدل القائم أصلًا حول شفافية قرارات الاتحاد الأرجنتيني.وامتدّ الصدى خارج الإطار الرياضي بعد أن أعلنت السيناتور ووزيرة الأمن السابقة باتريسيا بولريتش نيتها التدقيق في عمل الاتحاد وفي مدى شفافيته من موقعها في ، من دون الحديث عن تدخّل مباشر في قراراته.