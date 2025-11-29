فيديو - أسقطت منافستها على طريقة فنون القتال المختلطة

ban ruesha littlejohn from football for life i’m so serious. how dare she talk smack about hannah hampton’s behaviour when she does THAT. so dangerous??? honestly what the fuck pic.twitter.com/O4xCvIf88l — HamptonFC 💙 #justicefornüsken (@hamptonfc24) November 24, 2025

تواجه رويشا ليتلغون، 35 عاماً، نجمة خطر الإيقاف لوقت طويل، بعد طردها بسبب لقطة عنيفة، خلال فوز فريقها على (3-0) في الأحد الماضي.فبعد مشادة بسيطة بين لاعبتين، تبادلت ليتلغون التي انضمت إلى بالاس في أيلول - سبتمبر الماضي، الدفع مع لاعبة ليستر سيتي هانا كين، ثم قامت برد فعل عنيف وغير ، إذ أمسكت بمنافستها من رقبتها وطرحتها أرضا في حركة مماثلة بتلك المستخدمة في فنون القتال المختلطة.وعلى الرغم من أن مثل هذه المخالفات تعاقب عادة بالإيقاف لثلاث مباريات، فإن العقوبة قد تضاعف، والأكثر غرابة أن اللاعبتين كانتا زميلتين سابقا معاً في ليستر سيتي.