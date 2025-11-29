فيديو - أسقطت منافستها على طريقة فنون القتال المختلطة

تواجه رويشا ليتلغون، 35 عاماً، نجمة كريستال بالاس
خطر الإيقاف لوقت طويل، بعد طردها بسبب لقطة عنيفة، خلال فوز فريقها على ليستر سيتي
(3-0) في كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم
الأحد الماضي.
فبعد مشادة بسيطة بين لاعبتين، تبادلت ليتلغون التي انضمت إلى كريستال
بالاس في أيلول - سبتمبر الماضي، الدفع مع لاعبة ليستر سيتي هانا كين، ثم قامت برد فعل عنيف وغير رياضي
، إذ أمسكت بمنافستها من رقبتها وطرحتها أرضا في حركة مماثلة بتلك المستخدمة في فنون القتال المختلطة.
وعلى الرغم من أن مثل هذه المخالفات تعاقب عادة بالإيقاف لثلاث مباريات، فإن العقوبة قد تضاعف، والأكثر غرابة أن اللاعبتين كانتا زميلتين سابقا معاً في ليستر سيتي.