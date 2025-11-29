الأخبار
فيديو - أسقطت منافستها على طريقة فنون القتال المختلطة

فيديو - أسقطت منافستها على طريقة فنون القتال المختلطة
كرة القدم

2025-11-29 | 01:57
فيديو - أسقطت منافستها على طريقة فنون القتال المختلطة

تواجه نجمة كريستال بالاس خطر الإيقاف لوقت طويل

تواجه رويشا ليتلغون، 35 عاماً، نجمة كريستال بالاس خطر الإيقاف لوقت طويل، بعد طردها بسبب لقطة عنيفة، خلال فوز فريقها على ليستر سيتي (3-0) في كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم الأحد الماضي.
فبعد مشادة بسيطة بين لاعبتين، تبادلت ليتلغون التي انضمت إلى كريستال بالاس في أيلول - سبتمبر الماضي، الدفع مع لاعبة ليستر سيتي هانا كين، ثم قامت برد فعل عنيف وغير رياضي، إذ أمسكت بمنافستها من رقبتها وطرحتها أرضا في حركة مماثلة بتلك المستخدمة في فنون القتال المختلطة.
وعلى الرغم من أن مثل هذه المخالفات تعاقب عادة بالإيقاف لثلاث مباريات، فإن العقوبة قد تضاعف، والأكثر غرابة أن اللاعبتين كانتا زميلتين سابقا معاً في ليستر سيتي.


مقالات ذات صلة

فيديو - البطلة البرازيلية خنقت منافستها الروسيّة
2025-10-13

فيديو - البطلة البرازيلية خنقت منافستها الروسيّة

فيديو - ابن عم حبيب يهزم منافسه الأميركي بالنقاط
2025-10-26

فيديو - ابن عم حبيب يهزم منافسه الأميركي بالنقاط

فيديو - استسلم بعد ثانية .. ودون قتال!!
2025-10-03

فيديو - استسلم بعد ثانية .. ودون قتال!!

أصالة في أبو ظبي: "فيني أشلح يا جوزي؟" فيديو عفوي يتصدر
2025-11-23

أصالة في أبو ظبي: “فيني أشلح يا جوزي؟” فيديو عفوي يتصدر

Aljadeed
فلورنتينو يمنح لابورتا طوق نجاة ضد ميسي وتشافي
فيديو - فضيحة أرجنتينية مدويّة وعقوبة لفيرون

