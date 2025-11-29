فلورنتينو يمنح لابورتا طوق نجاة ضد ميسي وتشافي

تتصاعد حدة المشهد الانتخابي داخل النادي

في ، تتصاعد حدة المشهد الانتخابي داخل النادي مع اقتراب استحقاق 2026، وسط تشابك لافت بين الرموز التاريخية والصراع على الرئاسة.

فالرئيس الحالي جوان لابورتا يبدو محاصَرا بين ضغوط الداخل وخطابه التصادمي مع الغريم التقليدي ، في وقت يتقدّم فيه مشروع المرشح المحتمل فيكتور فونت بدعم واضح من تشافي هيرنانديز.

وتشير التحليلات إلى أنّ لابورتا يعيش ما يشبه “رعب ميسي”، مع تراجع الزخم المحيط بعلاقته مع النجم الأرجنتيني وعدم قدرة الرئيس على استثمار رمزية أفضل لاعب في تاريخ النادي كما كان في السابق، ما يضعف صورته أمام جزء من الجماهيرية.

في المقابل، جاء ظهور تشافي إلى جانب فونت وإعلان انحيازه لمشروعه بمثابة “انتقام معنوي” من الطريقة التي غادر بها مقاعد التدريب تحت إدارة لابورتا.

وفي موازٍ، برز اسم رئيس فلورنتينو بيريث كلاعب غير مباشر في هذه المعركة، بعد انتقاداته المتكررة لقضية نيغريرا وملف التحكيم، وهي انتقادات يعتبر مراقبون أنها منحت لابورتا فرصة لإعادة تفعيل خطاب “ الخارجي” وتعبئة الجماهير خلفه.

وبين ضغوط الأساطير وحسابات الغريم، يدخل برشلونة مرحلة انتخابية عنوانها الأبرز: صراع بقاء سياسي قبل أن يكون رياضيا.

