4 آب "الحقيقة الضائعة"
فضيحة اختلاس داخل تشيلسي

فضيحة اختلاس داخل تشيلسي
كرة القدم

2025-11-29 | 01:58
فضيحة اختلاس داخل تشيلسي

أقرّت بذنبها أمام المحكمة

أقرّت موظّفة سابقة في نادي تشيلسي، تُدعى كلير وولش (39 عاما)، بذنبها أمام المحكمة بعد اعترافها باختلاس أكثر من 208 آلاف جنيه إسترليني من خزينة النادي، مستغلّةً منصبها كمساعدة لمدير الخزينة.
وكشفت التحقيقات أنّ عمليات الاحتيال جرت بين حزيران - يونيو 2019 وتشرين الأوّل - أكتوبر 2023 عبر تحويلات غير مشروعة إلى حساباتها الشخصية، قبل أن يكتشف النادي الأمر ويُحال الملف إلى القضاء.
المحكمة الجزئية في وستمنستر اعتبرت أنّ حجم الجريمة يتجاوز صلاحيّاتها العقابيّة، فحوّلت القضيّة إلى محكمة التاج في آيلزوورث، التي يُتوقَّع أن تنظر في إصدار حكم قد يصل إلى عشر سنوات سجن وفقًا لقانون الاحتيال البريطاني.
وأكّد نادي تشيلسي أنّ المتهمة لم تعد ضمن طاقمه الإداري، مشدّدًا على تعاونه الكامل مع السلطات المختصّة في مختلف مراحل التحقيق.
ويرى مراقبون أنّ هذه القضية تعيد فتح النقاش حول أنظمة الرقابة الداخلية في الأندية الكبرى، وكيف يمكن أن تُستغل الثغرات المحاسبية في وقت تخضع فيه الأندية لضغوط متزايدة للالتزام بقواعد الاستدامة المالية و"اللعب المالي النظيف".


