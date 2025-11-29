فضيحة اختلاس داخل تشيلسي

أقرّت بذنبها أمام المحكمة

أقرّت موظّفة سابقة في ، تُدعى كلير وولش (39 عاما)، بذنبها أمام المحكمة بعد اعترافها باختلاس أكثر من 208 آلاف جنيه إسترليني من خزينة النادي، مستغلّةً منصبها كمساعدة لمدير الخزينة.

وكشفت التحقيقات أنّ عمليات الاحتيال جرت بين حزيران - 2019 وتشرين الأوّل - أكتوبر 2023 عبر تحويلات غير مشروعة إلى حساباتها الشخصية، قبل أن يكتشف النادي الأمر ويُحال الملف إلى .

في اعتبرت أنّ حجم الجريمة يتجاوز صلاحيّاتها العقابيّة، فحوّلت القضيّة إلى محكمة التاج في آيلزوورث، التي يُتوقَّع أن تنظر في إصدار حكم قد يصل إلى عشر سنوات سجن وفقًا لقانون الاحتيال .

وأكّد نادي أنّ المتهمة لم تعد ضمن طاقمه الإداري، مشدّدًا على تعاونه الكامل مع السلطات المختصّة في مختلف مراحل التحقيق.

ويرى مراقبون أنّ هذه القضية تعيد فتح حول أنظمة الرقابة الداخلية في الأندية الكبرى، وكيف يمكن أن تُستغل الثغرات المحاسبية في وقت تخضع فيه الأندية لضغوط متزايدة للالتزام بقواعد الاستدامة المالية و"اللعب المالي النظيف".





