فيديو - فلامنغو ثأر من بالميراس وأحرز لقب كوبا ليبرتادوريس

فيديو - فلامنغو ثأر من بالميراس وأحرز لقب كوبا ليبرتادوريس
كرة القدم

2025-11-30 | 01:36
فيديو - فلامنغو ثأر من بالميراس وأحرز لقب كوبا ليبرتادوريس

بعد الفوز في قمة برازيلية خالصة على بالميراس

أحرز فلامنغو لقب كوبا ليبرتادوريس، بعد الفوز في قمة برازيلية خالصة أقيمت على ملعب مونتيمونتال في العاصمة البيروفية ليما، على بالميراس (1-0) في المباراة النهائية، سجله دانيلو في الدقيقة 67.
وتوج فلامنجو باللقب الرابع في تاريخه بكأس ليبرتادوريس، ليصبح أكثر الأندية البرازيلية تتويجاً، متفوقاً على بالميراس، الذي كان يمتلك عدد ألقابه، رافعاً رصيد الأندية البرازيلية عموماً الى 25، بالتساوي مع الأندية الأرجنتينية، كما ثأر لخسارته هذا اللقب أمام بالميراس في العام 2021.
وتوج فيليبي لويس مدرب فلامنغو، بلقب كوبا ليبرتادوريس، لاعبا ومدربا مع نفس النادي، حيث فاز به في العام 2019 وهو لاعب بالنادي.




