فيديو - فلامنغو ثأر من بالميراس وأحرز لقب كوبا ليبرتادوريس

بعد الفوز في قمة برازيلية على بالميراس

أحرز فلامنغو لقب ليبرتادوريس، بعد الفوز في قمة برازيلية أقيمت على ملعب مونتيمونتال في البيروفية ليما، على بالميراس (1-0) في المباراة النهائية، سجله دانيلو في الدقيقة 67.

وتوج فلامنجو باللقب الرابع في تاريخه بكأس ليبرتادوريس، ليصبح أكثر الأندية البرازيلية تتويجاً، متفوقاً على بالميراس، الذي كان يمتلك عدد ألقابه، رافعاً رصيد الأندية البرازيلية عموماً الى 25، بالتساوي مع الأندية الأرجنتينية، كما ثأر لخسارته هذا اللقب أمام بالميراس في العام 2021.

وتوج فيليبي فلامنغو، بلقب كوبا ليبرتادوريس، لاعبا ومدربا مع نفس النادي، حيث فاز به في العام 2019 وهو لاعب بالنادي.









