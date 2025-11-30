فيديو - اللقب رقم 47 في مسيرة ليونيل ميسي

The smile on Messi’s face after lifting the trophy. Beautiful to see.



توج إنتر ميامي بلقب المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي لكرة القدم، بعد فوزه الكاسح على نيويورك سيتي (5-1) في المباراة التي جمعتهما فجر ، وتأهل إلى نهائي الدوري الوطني للمرة الأولى منذ تأسيسه.وشكل التتويج إنجازاً جديداً للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي رفع رصيده إلى 47 لقباً مع الأندية ومنتخب بلاده، رغم عدم تسجيله خلال اللقاء.وأسهم ميسي في صناعة الهدف الثالث، ولعب كعادته دوراً محورياً في إدارة إيقاع الفريق الذي قدم عرضاً متكاملاً، فرض من خلاله سيطرته على مجريات اللعب.وشهدت مراسم التتويج حضور لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز، الذي شارك في تسليم الكأس قبل رفعها من قبل ميسي أمام الجماهير.ويخوض إنتر ميامي المباراة النهائية على اللقب الوطني في مواجهة فانكوفر بقيادة النجم الألماني توماس مولر في السادس من الأول - ديسمبر المقبل.