الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - اللقب رقم 47 في مسيرة ليونيل ميسي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - اللقب رقم 47 في مسيرة ليونيل ميسي
A-
A+

كرة القدم

2025-11-30 | 01:37
فيديو - اللقب رقم 47 في مسيرة ليونيل ميسي

رفع رصيده إلى 47 لقباً مع الأندية ومنتخب بلاده

توج إنتر ميامي بلقب المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي لكرة القدم، بعد فوزه الكاسح على نيويورك سيتي (5-1) في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم، وتأهل إلى نهائي الدوري الوطني للمرة الأولى منذ تأسيسه.
وشكل التتويج إنجازاً جديداً للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي رفع رصيده إلى 47 لقباً مع الأندية ومنتخب بلاده، رغم عدم تسجيله خلال اللقاء.
وأسهم ميسي في صناعة الهدف الثالث، ولعب كعادته دوراً محورياً في إدارة إيقاع الفريق الذي قدم عرضاً متكاملاً، فرض من خلاله سيطرته على مجريات اللعب.
وشهدت مراسم التتويج حضور لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز، الذي شارك في تسليم الكأس قبل رفعها من قبل ميسي أمام الجماهير.
ويخوض إنتر ميامي المباراة النهائية على اللقب الوطني في مواجهة فانكوفر بقيادة النجم الألماني توماس مولر في السادس من كانون الأول - ديسمبر المقبل.

 
 

مقالات ذات صلة

فيديو - لامين يامال يتمايل مرتدياً قميص ليونيل ميسي
2025-09-21

فيديو - لامين يامال يتمايل مرتدياً قميص ليونيل ميسي

ليونيل ميسي يتابع تدوين الأرقام القياسية
2025-11-10

ليونيل ميسي يتابع تدوين الأرقام القياسية

فنان شهير ينفي صلة القربى بـ ليونيل ميسي بعد تداول شائعات
2025-09-26

فنان شهير ينفي صلة القربى بـ ليونيل ميسي بعد تداول شائعات

فيديو - من هو ياسر الزبيري قائد المغرب الى اللقب العالمي؟
2025-10-20

فيديو - من هو ياسر الزبيري قائد المغرب الى اللقب العالمي؟

فيديو - اللقب رقم 47 في مسيرة ليونيل ميسي

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

إنتر ميامي

الدوري الأميركي لكرة القدم

نيويورك سيتي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - قصة خيالية .. من اعتزال اللعب إلى "قهر القارة" في عامين
فيديو - فلامنغو ثأر من بالميراس وأحرز لقب كوبا ليبرتادوريس

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو – شاهدوا ماذا فعل الهدف القاتل بمورينيو
02:30

فيديو – شاهدوا ماذا فعل الهدف القاتل بمورينيو

ما عليكم سوى مشاهدة ردّة فعل المدرب مورينيو

02:30

فيديو – شاهدوا ماذا فعل الهدف القاتل بمورينيو

ما عليكم سوى مشاهدة ردّة فعل المدرب مورينيو

أتلتيكو مدريد يشتعل، 7 انتصارات متتالية تُعيد فريق سيميوني إلى الواجهة
02:29

أتلتيكو مدريد يشتعل، 7 انتصارات متتالية تُعيد فريق سيميوني إلى الواجهة

يعيش أتلتيكو مدريد واحدة من أفضل فتراته هذا الموسم

02:29

أتلتيكو مدريد يشتعل، 7 انتصارات متتالية تُعيد فريق سيميوني إلى الواجهة

يعيش أتلتيكو مدريد واحدة من أفضل فتراته هذا الموسم

برشلونة يكرر حدثاً تاريخيا يعود إلى 1959
01:42

برشلونة يكرر حدثاً تاريخيا يعود إلى 1959

ما لفت الأنظار لم يكن الانتصار وحده

01:42

برشلونة يكرر حدثاً تاريخيا يعود إلى 1959

ما لفت الأنظار لم يكن الانتصار وحده

اخترنا لك
فيديو – شاهدوا ماذا فعل الهدف القاتل بمورينيو
02:30
أتلتيكو مدريد يشتعل، 7 انتصارات متتالية تُعيد فريق سيميوني إلى الواجهة
02:29
برشلونة يكرر حدثاً تاريخيا يعود إلى 1959
01:42
فيديو - خسر نهائي ليبرتادوريس مرتين .. مع الفريقين نفسيهما
01:41

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025