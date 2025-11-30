الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

أتلتيكو مدريد يشتعل، 7 انتصارات متتالية تُعيد فريق سيميوني إلى الواجهة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أتلتيكو مدريد يشتعل، 7 انتصارات متتالية تُعيد فريق سيميوني إلى الواجهة
A-
A+

كرة القدم

2025-11-30 | 02:29
أتلتيكو مدريد يشتعل، 7 انتصارات متتالية تُعيد فريق سيميوني إلى الواجهة

يعيش أتلتيكو مدريد واحدة من أفضل فتراته هذا الموسم

يعيش أتلتيكو مدريد واحدة من أفضل فتراته هذا الموسم، بعدما حقق سبع انتصارات متتالية في مختلف البطولات، مقدّما أداءً متوازنا يجمع بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية، وهي الوصفة التي لطالما ميّزت فرق دييغو سيميوني.
خلال هذه السلسلة، تفوّق "الروخيبلانكوس" على خصوم من مستويات مختلفة، بينهم منافسون عنيدون في الليغا وأندية أوروبية قوية، وجاءت الانتصارات على الشكل التالي: 
على ريال بيتيس (2-0) وإشبيلية (3-0) ويونيون سان جيلواز (USG) البلجيكي في دوري أبطال أوروبا (3-1) وليفانتي (3-1) وخيتافي (1-0) وعلى إنتر ميلان الإيطالي في ليلة أوروبية كبيرة (2-1) وعلى ريال أوفييدو (2-0).
هذا المسار القوي لم ينعكس فقط على نتائج الفريق، بل أعاد الثقة إلى الجماهير وأعاد الهيبة لأسلوب سيميوني المعروف، إضافة إلى تحسن واضح في خط الدفاع..
والآن، يقف أتلتيكو أمام أكبر اختبار خلال هذه السلسلة، عندما يحل ضيفا على برشلونة في قمة نارية خارج الديار، وهي مواجهة قد تحدد مسار الفريق في المنافسة على المراكز الأولى في الدوري الاسباني، وربما أكثر.



مقالات ذات صلة

لن يحلق شعره الا بخمس انتصارات متتالية لمانشستر يونايتد
2025-09-16

لن يحلق شعره الا بخمس انتصارات متتالية لمانشستر يونايتد

انهيار لاعبة أتلتيكو مدريد بعد إصابة خطيرة في الرأس
2025-11-14

انهيار لاعبة أتلتيكو مدريد بعد إصابة خطيرة في الرأس

أتلتيكو مدريد يعيّن مدير برشلونة "مديراً رياضياً"
2025-10-07

أتلتيكو مدريد يعيّن مدير برشلونة "مديراً رياضياً"

خماسية أتلتيكو في مرمى ريال مدريد وذاكرة 1950
2025-09-28

خماسية أتلتيكو في مرمى ريال مدريد وذاكرة 1950

أتلتيكو مدريد يشتعل، 7 انتصارات متتالية تُعيد فريق سيميوني إلى الواجهة

رياضة

كرة القدم

أتلتيكو مدريد

دييغو سيميوني

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو – شاهدوا ماذا فعل الهدف القاتل بمورينيو
برشلونة يكرر حدثاً تاريخيا يعود إلى 1959

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو – شاهدوا ماذا فعل الهدف القاتل بمورينيو
02:30

فيديو – شاهدوا ماذا فعل الهدف القاتل بمورينيو

ما عليكم سوى مشاهدة ردّة فعل المدرب مورينيو

02:30

فيديو – شاهدوا ماذا فعل الهدف القاتل بمورينيو

ما عليكم سوى مشاهدة ردّة فعل المدرب مورينيو

برشلونة يكرر حدثاً تاريخيا يعود إلى 1959
01:42

برشلونة يكرر حدثاً تاريخيا يعود إلى 1959

ما لفت الأنظار لم يكن الانتصار وحده

01:42

برشلونة يكرر حدثاً تاريخيا يعود إلى 1959

ما لفت الأنظار لم يكن الانتصار وحده

فيديو - خسر نهائي ليبرتادوريس مرتين .. مع الفريقين نفسيهما
01:41

فيديو - خسر نهائي ليبرتادوريس مرتين .. مع الفريقين نفسيهما

نهائيات كوبا ليبرتادوريس أصبحت كابوسا يطارد أندرياس بيريرا

01:41

فيديو - خسر نهائي ليبرتادوريس مرتين .. مع الفريقين نفسيهما

نهائيات كوبا ليبرتادوريس أصبحت كابوسا يطارد أندرياس بيريرا

اخترنا لك
فيديو – شاهدوا ماذا فعل الهدف القاتل بمورينيو
02:30
برشلونة يكرر حدثاً تاريخيا يعود إلى 1959
01:42
فيديو - خسر نهائي ليبرتادوريس مرتين .. مع الفريقين نفسيهما
01:41
فيديو - قصة خيالية .. من اعتزال اللعب إلى "قهر القارة" في عامين
01:40

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025