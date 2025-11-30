أتلتيكو مدريد يشتعل، 7 انتصارات متتالية تُعيد فريق سيميوني إلى الواجهة

يعيش أتلتيكو واحدة من أفضل فتراته هذا الموسم

يعيش أتلتيكو واحدة من أفضل فتراته هذا الموسم، بعدما حقق سبع انتصارات متتالية في مختلف البطولات، مقدّما أداءً متوازنا يجمع بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية، وهي الوصفة التي لطالما ميّزت فرق دييغو سيميوني.

خلال هذه السلسلة، تفوّق "الروخيبلانكوس" على خصوم من مستويات مختلفة، بينهم منافسون عنيدون في الليغا وأندية أوروبية قوية، وجاءت الانتصارات على الشكل التالي:

على بيتيس (2-0) وإشبيلية (3-0) ويونيون سان جيلواز (USG) البلجيكي في (3-1) وليفانتي (3-1) وخيتافي (1-0) وعلى في ليلة أوروبية كبيرة (2-1) وعلى ريال أوفييدو (2-0).

هذا المسار القوي لم ينعكس فقط على نتائج الفريق، بل أعاد الثقة إلى الجماهير وأعاد الهيبة لأسلوب سيميوني المعروف، إضافة إلى تحسن واضح في خط الدفاع..

والآن، يقف أتلتيكو أمام أكبر اختبار خلال هذه السلسلة، عندما يحل ضيفا على في قمة نارية خارج ، وهي مواجهة قد تحدد مسار الفريق في المنافسة على المراكز الأولى في ، وربما أكثر.







