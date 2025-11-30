الأخبار
برشلونة يكرر حدثاً تاريخيا يعود إلى 1959

برشلونة يكرر حدثاً تاريخيا يعود إلى 1959
كرة القدم

2025-11-30 | 01:42
برشلونة يكرر حدثاً تاريخيا يعود إلى 1959

ما لفت الأنظار لم يكن الانتصار وحده

بالأمس، حقق برشلونة فوزا مهما على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة (3-1) في الدوري الإسباني، لكن ما لفت الأنظار لم يكن الانتصار وحده، بل التركيبة التاريخية التي اعتمد عليها المدرب الالماني هانزي فليك في التشكيلة الأساسية.
فللمرة الأولى منذ عام 1959، شارك تسعة لاعبين من مواليد كتالونيا في التشكيلة الأساسية لبرشلونة خلال مباراة رسمية، في مشهد لم يعتد عليه النادي في السنوات الأخيرة، في ظل كثرة اللاعبين الأجانب وتغيّر سياسة التكوين.
التشكيلة اعتمدت بشكل كبير على أبناء أكاديمية لاماسيا، وعلى لاعبين نشأوا في الإقليم، ونقصد هنا لامين يامال وباو كوبارسي وأليخاندرو بالدي وجيرارد مارتن ومارك كاسادو ومارك بيرنال وإيريك غارسيا وحارس المرمى جوان غارسيا، والبديل بيدري غونزاليس.
هذا الاعتماد الكثيف على أبناء الإقليم أعاد للأذهان هوية برشلونة الكلاسيكية، القائمة على مدرسة النادي وتدرّج المواهب من الأكاديمية إلى الفريق الأول.
ميدانيا، قدّم برشلونة مباراة متوازنة، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وتصدر الليغا مؤقتاً، بينما منح فليك إشارات واضحة بأن مستقبل الفريق سيعتمد أكثر فأكثر على المواهب المحلية.


رياضة

كرة القدم

برشلونة

ديبورتيفو ألافيس

الدوري الإسباني

رياضة

كرة القدم

برشلونة

ديبورتيفو ألافيس

الدوري الإسباني

