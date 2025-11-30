برشلونة يكرر حدثاً تاريخيا يعود إلى 1959

ما لفت الأنظار لم يكن الانتصار وحده

بالأمس، حقق فوزا مهما على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة (3-1) في ، لكن ما لفت الأنظار لم يكن الانتصار وحده، بل التركيبة التاريخية التي اعتمد عليها المدرب الالماني هانزي في التشكيلة الأساسية.

فللمرة الأولى منذ عام 1959، شارك تسعة لاعبين من مواليد كتالونيا في التشكيلة الأساسية لبرشلونة خلال مباراة رسمية، في لم يعتد عليه النادي في السنوات ، في ظل كثرة اللاعبين الأجانب وتغيّر سياسة التكوين.

التشكيلة اعتمدت بشكل كبير على أبناء لاماسيا، وعلى لاعبين نشأوا في الإقليم، ونقصد هنا لامين يامال وباو كوبارسي وأليخاندرو بالدي وجيرارد مارتن ومارك كاسادو ومارك بيرنال وإيريك غارسيا وحارس المرمى جوان غارسيا، والبديل بيدري غونزاليس.

هذا الاعتماد الكثيف على أبناء الإقليم أعاد للأذهان هوية برشلونة الكلاسيكية، القائمة على مدرسة النادي وتدرّج المواهب من الأكاديمية إلى الفريق الأول.

ميدانيا، قدّم برشلونة مباراة متوازنة، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وتصدر الليغا مؤقتاً، بينما منح فليك إشارات واضحة بأن مستقبل الفريق سيعتمد أكثر فأكثر على المواهب المحلية.





