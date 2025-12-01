أزمة تاريخية تضرب النادي الإيطالي العريق

يعيش فيورنتينا طوارئ حقيقية في الدوري هذا الموسم، بعدما عجز حتى الآن عن تحقيق أي انتصار في المسابقة، ليغرق في قاع جدول الترتيب وسط انتقادات جماهيرية وإعلامية حادّة لأداء الفريق وإدارته الرياضية.

الفريق قدّم واحدة من أسوأ انطلاقاته في تاريخ مشاركاته في الدوري، إذ أنهى أول 13 جولة من موسم 2025-2026 من دون أي فوز، مكتفيا بـ 7 تعادلات و7 هزائم، في سلسلة نتائج صادمة قياسا بالطموحات التي سبقت انطلاق الموسم.

هذا المسار المتراجع دفع الإدارة إلى إقالة المدرب ستيفانو بيولي مطلع تشرين الثاني - نوفمبر، بعد الخسارة أمام ليتشي على ملعب "أرتيميو فرانكي"، في محاولة لوقف النزيف.

ورغم تغيير الجهاز الفني وتسلّم جهاز تدريبي جديد بقيادة باولو فانولي، فإن ملامح التحسّن ما زالت غائبة، مع استمرار العقم الهجومي وتكرار الأخطاء الدفاعية، إلى جانب ضغط جماهيري متزايد تجلّى في صافرات الاستهجان عقب المباريات .

المحللون في الصحافة يصفون ما يحدث بأنه "كابوس في توسكانا"، محذّرين من أنّ استمرار العجز عن الانتصارات قد يُدخل النادي في صراع هبوط مبكر، ويُجبر الإدارة على قرارات أكثر جذرية على مستوى التشكيلة والبناء الرياضي إذا لم ينجح الفريق في تحقيق انتفاضة سريعة في الأسابيع المقبلة.







