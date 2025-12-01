فيديو - شغب جماهيري يُشعل ملعبا في السويد

شهدت مباراة في كرة القدم
السويدية حالة
فوضى كبيرة، بعدما اندلع حريق في أرضية الملعب واضطرّ الحكم إلى إيقاف اللعب، وسحب اللاعبين خارج المستطيل الأخضر، خلال مواجهة في إياب ملحق الهبوط - الصعود بين إيف كا نورشوبينغ وأوريغريت إي إس في ملعب "نيا باركن".
وكان أوريغريت، فريق الدرجة الثانية، قد حسم مباراة الذهاب بنتيجة (3-0)، ما زاد من غضب جماهير نورشوبينغ في لقاء الإياب.
وشهد الشوط الأول عدة توقّفات بسبب احتجاجات المشجّعين، إذ حاول بعض أنصار
الفريق الضيف تحطيم سياج في المدرجات بعد سبع دقائق فقط من البداية، ما أدى إلى طرد عدد منهم من الملعب.
وتصاعد التوتر في الدقائق الأخيرة
، ففي الدقيقة 86 أُلقيت ألعاب نارية على أرض الملعب، ليوقف الحكم المباراة فورا ويطلب من اللاعبين التوجّه إلى النفق المؤدّي لغرف الملابس.
وتسبّبت المفرقعات في اشتعال أجزاء من أرضية العشب الصناعي واحتراق إحدى شِباك المرمى، قبل أن يتدخل المنظمون لإخماد النيران.
واستؤنفت المباراة لاحقا، لكنها توقفت مجددا بسبب الألعاب النارية، وانتهت بالتعادل السلبي، ما أكد خسارة نورشوبينغ المواجهة، واستغرقت المباراة أكثر من 4 ساعات ونصف بسبب التوقفات المتكررة.