فيديو - شغب جماهيري يُشعل ملعبا في السويد

🔥🇸🇪 A synthetic pitch was set on fire by fans' fireworks as IFK Norrköping lost the #Allsvenskan relegation/promotion play-off decider to Örgryte IS.



Overall there were four stoppages for fan trouble, and the game lasted four-and-a-half hours. pic.twitter.com/fXf1iJmD1k — foot.mundo (@_footmundo) November 30, 2025

شهدت مباراة في السويدية فوضى كبيرة، بعدما اندلع حريق في أرضية الملعب واضطرّ الحكم إلى إيقاف اللعب، وسحب اللاعبين خارج المستطيل الأخضر، خلال مواجهة في إياب ملحق الهبوط - الصعود بين إيف كا نورشوبينغ وأوريغريت إي إس في ملعب "نيا باركن".وكان أوريغريت، فريق الدرجة الثانية، قد حسم مباراة الذهاب بنتيجة (3-0)، ما زاد من غضب جماهير نورشوبينغ في لقاء الإياب.وشهد الشوط الأول عدة توقّفات بسبب احتجاجات المشجّعين، إذ حاول بعض الفريق الضيف تحطيم سياج في المدرجات بعد سبع دقائق فقط من البداية، ما أدى إلى طرد عدد منهم من الملعب.وتصاعد التوتر في الدقائق ، ففي الدقيقة 86 أُلقيت ألعاب نارية على أرض الملعب، ليوقف الحكم المباراة فورا ويطلب من اللاعبين التوجّه إلى النفق المؤدّي لغرف الملابس.وتسبّبت المفرقعات في اشتعال أجزاء من أرضية العشب الصناعي واحتراق إحدى شِباك المرمى، قبل أن يتدخل المنظمون لإخماد النيران.واستؤنفت المباراة لاحقا، لكنها توقفت مجددا بسبب الألعاب النارية، وانتهت بالتعادل السلبي، ما أكد خسارة نورشوبينغ المواجهة، واستغرقت المباراة أكثر من 4 ساعات ونصف بسبب التوقفات المتكررة.