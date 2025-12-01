الأخبار
فيديو - شغب جماهيري يُشعل ملعبا في السويد

فيديو - شغب جماهيري يُشعل ملعبا في السويد
كرة القدم

2025-12-01 | 03:27
فيديو - شغب جماهيري يُشعل ملعبا في السويد

شهدت مباراة في كرة القدم السويدية حالة فوضى كبيرة

شهدت مباراة في كرة القدم السويدية حالة فوضى كبيرة، بعدما اندلع حريق في أرضية الملعب واضطرّ الحكم إلى إيقاف اللعب، وسحب اللاعبين خارج المستطيل الأخضر، خلال مواجهة في إياب ملحق الهبوط - الصعود بين إيف كا نورشوبينغ وأوريغريت إي إس في ملعب "نيا باركن".
وكان أوريغريت، فريق الدرجة الثانية، قد حسم مباراة الذهاب بنتيجة (3-0)، ما زاد من غضب جماهير نورشوبينغ في لقاء الإياب.
وشهد الشوط الأول عدة توقّفات بسبب احتجاجات المشجّعين، إذ حاول بعض أنصار الفريق الضيف تحطيم سياج في المدرجات بعد سبع دقائق فقط من البداية، ما أدى إلى طرد عدد منهم من الملعب.
وتصاعد التوتر في الدقائق الأخيرة، ففي الدقيقة 86 أُلقيت ألعاب نارية على أرض الملعب، ليوقف الحكم المباراة فورا ويطلب من اللاعبين التوجّه إلى النفق المؤدّي لغرف الملابس.
وتسبّبت المفرقعات في اشتعال أجزاء من أرضية العشب الصناعي واحتراق إحدى شِباك المرمى، قبل أن يتدخل المنظمون لإخماد النيران.
واستؤنفت المباراة لاحقا، لكنها توقفت مجددا بسبب الألعاب النارية، وانتهت بالتعادل السلبي، ما أكد خسارة نورشوبينغ المواجهة، واستغرقت المباراة أكثر من 4 ساعات ونصف بسبب التوقفات المتكررة.



فيديو - جماهير بولونيا تُشعل المدرّجات
2025-11-07
2025-11-07

فيديو - جماهير بولونيا تُشعل المدرّجات

تذاكر مونديال 2026 تُشعل غضب الجماهير
03:30
03:30

تذاكر مونديال 2026 تُشعل غضب الجماهير

لقطة نادرة لـ عادل إمام برفقة أكرم السعدني ومحمود البزاوي تشعل اهتمام الجمهور
2025-09-19
2025-09-19

لقطة نادرة لـ عادل إمام برفقة أكرم السعدني ومحمود البزاوي تشعل اهتمام الجمهور

فيديو عفوي لدانييلا رحمة خلال استعدادها لاستقبال مولودها يشعل مواقع التواصل
2025-09-26
2025-09-26

فيديو عفوي لدانييلا رحمة خلال استعدادها لاستقبال مولودها يشعل مواقع التواصل

فيديو - شغب جماهيري يُشعل ملعبا في السويد

أزمة تاريخية تضرب النادي الإيطالي العريق
فيديو - ألعاب نارية تُوقِف مباراة أياكس

تذاكر مونديال 2026 تُشعل غضب الجماهير
03:30
03:30

تذاكر مونديال 2026 تُشعل غضب الجماهير

اشتعلت موجة غضب واسعة بين جماهير كرة القدم حول العالم

03:30

تذاكر مونديال 2026 تُشعل غضب الجماهير

اشتعلت موجة غضب واسعة بين جماهير كرة القدم حول العالم

أزمة تاريخية تضرب النادي الإيطالي العريق
03:29
03:29

أزمة تاريخية تضرب النادي الإيطالي العريق

يعيش فيورنتينا حالة طوارئ حقيقية في الدوري الإيطالي

03:29

أزمة تاريخية تضرب النادي الإيطالي العريق

يعيش فيورنتينا حالة طوارئ حقيقية في الدوري الإيطالي

فيديو - ألعاب نارية تُوقِف مباراة أياكس
03:26
03:26

فيديو - ألعاب نارية تُوقِف مباراة أياكس

أوقفت الألعاب النارية مباراة أياكس أمستردام ضد غرونينغن

03:26

فيديو - ألعاب نارية تُوقِف مباراة أياكس

أوقفت الألعاب النارية مباراة أياكس أمستردام ضد غرونينغن

تذاكر مونديال 2026 تُشعل غضب الجماهير
03:30
03:30
أزمة تاريخية تضرب النادي الإيطالي العريق
03:29
03:29
فيديو - ألعاب نارية تُوقِف مباراة أياكس
03:26
03:26
فيديو - جماهير فلامنغو تسلقت الجبل لمشاهدة النهائي
03:25
03:25

