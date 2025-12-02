برشلونة يراقب لاعب الأهلي المصري الموهوب

أبدى اهتماما بالتعاقد مع المهاجم المصري الصاعد



أفادت تقارير إعلامية إسبانية ومصرية أن أبدى اهتماما بالتعاقد مع المهاجم المصري الصاعد حمزة ، البالغ من العمر 17 عاماً.

ويلعب المهاجم الشاب في صفوف المصري، وذكرت المصادر ذاتها، أن النادي الكتالوني قام بالفعل بخطوات أولية نحو مراقبة اللاعب والتواصل غير المباشر لمعرفة إمكانية التفاوض بشأنه.

ويرغب الفريق الكتالوني في التعاقد مع المهاجم الصاعد الذي لفت الأنظار خلال للناشئين في قطر وسجل هدفين وقدم مستويات رائعة مع الفراعنة.

ويُعد عبد أحد أبرز المواهب الهجومية في قطاع في الأهلي، حيث لفت الأنظار بقدراته الفنية وسرعته أمام المرمى، ما جعله محط متابعة من عدة أندية أوروبية في الفترة .

ويأتي اهتمام في إطار سعيه لتعزيز قاعدة مواهبه المستقبلية، خصوصا في مركز الهجوم، وسط خطة واضحة للاستثمار في اللاعبين الشباب حول .

حتى الآن، لا توجد مفاوضات رسمية بين الناديين، إلا أن خطوة برشلونة الأولى تشير إلى مراقبة جدية واحتمال تطوّر الملف خلال الأشهر المقبلة، في حال موافقة الأهلي على مناقشة عروض خارجية للاعب الواعد.







