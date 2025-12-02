برشلونة يراقب لاعب الأهلي المصري الموهوب

أفادت تقارير إعلامية إسبانية ومصرية أن نادي برشلونة
أبدى اهتماما بالتعاقد مع المهاجم المصري الصاعد حمزة عبد الكريم
، البالغ من العمر 17 عاماً.
ويلعب المهاجم الشاب في صفوف الأهلي
المصري، وذكرت المصادر ذاتها، أن النادي الكتالوني قام بالفعل بخطوات أولية نحو مراقبة اللاعب والتواصل غير المباشر لمعرفة إمكانية التفاوض بشأنه.
ويرغب الفريق الكتالوني في التعاقد مع المهاجم الصاعد الذي لفت الأنظار خلال كأس العالم
للناشئين في قطر وسجل هدفين وقدم مستويات رائعة مع الفراعنة.
ويُعد عبد الكريم
أحد أبرز المواهب الهجومية في قطاع الشباب
في الأهلي، حيث لفت الأنظار بقدراته الفنية وسرعته أمام المرمى، ما جعله محط متابعة من عدة أندية أوروبية في الفترة الأخيرة
.
ويأتي اهتمام برشلونة
في إطار سعيه لتعزيز قاعدة مواهبه المستقبلية، خصوصا في مركز الهجوم، وسط خطة واضحة للاستثمار في اللاعبين الشباب حول العالم
.
حتى الآن، لا توجد مفاوضات رسمية بين الناديين، إلا أن خطوة برشلونة الأولى تشير إلى مراقبة جدية واحتمال تطوّر الملف خلال الأشهر المقبلة، في حال موافقة الأهلي على مناقشة عروض خارجية للاعب الواعد.