الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

برشلونة يراقب لاعب الأهلي المصري الموهوب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
برشلونة يراقب لاعب الأهلي المصري الموهوب
A-
A+

كرة القدم

2025-12-02 | 03:15
برشلونة يراقب لاعب الأهلي المصري الموهوب

نادي برشلونة أبدى اهتماما بالتعاقد مع المهاجم المصري الصاعد


أفادت تقارير إعلامية إسبانية ومصرية أن نادي برشلونة أبدى اهتماما بالتعاقد مع المهاجم المصري الصاعد حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 17 عاماً.
ويلعب المهاجم الشاب في صفوف الأهلي المصري، وذكرت المصادر ذاتها، أن النادي الكتالوني قام بالفعل بخطوات أولية نحو مراقبة اللاعب والتواصل غير المباشر لمعرفة إمكانية التفاوض بشأنه.
ويرغب الفريق الكتالوني في التعاقد مع المهاجم الصاعد الذي لفت الأنظار خلال كأس العالم للناشئين في قطر وسجل هدفين وقدم مستويات رائعة  مع الفراعنة.
ويُعد عبد الكريم أحد أبرز المواهب الهجومية في قطاع الشباب في الأهلي، حيث لفت الأنظار بقدراته الفنية وسرعته أمام المرمى، ما جعله محط متابعة من عدة أندية أوروبية في الفترة الأخيرة
ويأتي اهتمام برشلونة في إطار سعيه لتعزيز قاعدة مواهبه المستقبلية، خصوصا في مركز الهجوم، وسط خطة واضحة للاستثمار في اللاعبين الشباب حول العالم.
حتى الآن، لا توجد مفاوضات رسمية بين الناديين، إلا أن خطوة برشلونة الأولى تشير إلى مراقبة جدية واحتمال تطوّر الملف خلال الأشهر المقبلة، في حال موافقة الأهلي على مناقشة عروض خارجية للاعب الواعد.



مقالات ذات صلة

انتخابات الأهلي المصري على وقع محمد صلاح
2025-10-31

انتخابات الأهلي المصري على وقع محمد صلاح

نجم الأهلي المصري يتفاعل مع صحفي وطفل فلسطيني
2025-10-11

نجم الأهلي المصري يتفاعل مع صحفي وطفل فلسطيني

فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق
2025-11-11

فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق

سيدات برشلونة في أزمة: الفريق يبدأ الموسم بـ17 لاعبة فقط
2025-09-07

سيدات برشلونة في أزمة: الفريق يبدأ الموسم بـ17 لاعبة فقط

برشلونة يراقب لاعب الأهلي المصري الموهوب

رياضة

كرة القدم

برشلونة

حمزة عبد الكريم

الأهلي المصري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
يِلدِز يُوقِّع أسبوع الأحلام مع يوفنتوس
تذاكر مونديال 2026 تُشعل غضب الجماهير

اقرأ ايضا في كرة القدم

رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد
03:34

رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد

واصل البرازيلي رودريغو سلسلة أرقامه السلبية مع ريال مدريد

03:34

رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد

واصل البرازيلي رودريغو سلسلة أرقامه السلبية مع ريال مدريد

فيديو - فايكنغ يحقق لقب الدوري النرويجي بعد 34 سنة من الانتظار
03:32

فيديو - فايكنغ يحقق لقب الدوري النرويجي بعد 34 سنة من الانتظار

جاء اللقب بعد سلسلة من المباريات الحاسمة

03:32

فيديو - فايكنغ يحقق لقب الدوري النرويجي بعد 34 سنة من الانتظار

جاء اللقب بعد سلسلة من المباريات الحاسمة

فيديو - علّق على المباراة من أعلى الجبال
03:26

فيديو - علّق على المباراة من أعلى الجبال

لم يجد لنفسه مكاناً على مدرجات الملعب

03:26

فيديو - علّق على المباراة من أعلى الجبال

لم يجد لنفسه مكاناً على مدرجات الملعب

اخترنا لك
رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد
03:34
فيديو - فايكنغ يحقق لقب الدوري النرويجي بعد 34 سنة من الانتظار
03:32
فيديو - علّق على المباراة من أعلى الجبال
03:26
فيديو - إيدرسون يتألق في لحظة إنسانية مع طفلة صمّاء
03:25

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025